Cuarenta asociaciones animalistas recogen 3.500 kilos de material sanitario para las mascotas de Ucrania

Cerca de 40 asociaciones animalistas colaboran en una campaña para llevar ayuda a las mascotas que se están viendo también afectadas por la invasión rusa de Ucrania. Para ello, este martes partirá desde El Campello una furgoneta cargada con 3.500 kilos de medicinas para animales que han sido donadas en múltiples puntos acondicionados en la provincia de Alicante. Seis mil kilómetros entre ida y vuelta para llevar ayuda a las mascotas.

Se trata del Proyecto Ayuda Animales Ucrania, impulsado por la asociación Huellas en la Montaña de El Campello, Aigües y Busot, y que cuenta con un perfil en Facebook en el que van informando de sus progresos. Desde esta asociación Vanesa Miño explica este lunes que "la respuesta en apenas una semana de la gente, de comercios, veterinarios, particulares, asociaciones... ha sido espectacular", y por fin mañana parten ella junto a dos voluntarios más a la frontera entre Polonia y Ucrania. Miño apunta que "tengo una furgoneta grande y pensé que teníamos que hacer algo, así que impulsamos esta campaña. Somos en total 38 asociaciones y aún estamos recogiendo cosas. Vamos a llevar material sanitarios y pienso médico. Estamos sobre todo en contacto con veterinarios polacos, que están llevando a Ucrania material y sacando de allí a animales".

Desde las asociaciones destacan que "ahora nos toca sacar fuerzas y garras a nosotros, porque muchas familias estarán destrozadas, no sólo están perdidas, sin saber cuál será su destino, si no que además imaginaros....dejáis vuestra casa atrás , con un pequeño macuto y tu familia, destino...a no se sabe...Pues bien, muchas de esas familias tienen peludos, a los que ni una guerra va a separar el amor que les une, pero no solo eso. Es que asociaciones de animales de allí habrán tenido que sacar a los peludos rápidamente sin recursos y nosotros por supuesto, vamos a estar a la altura que se merece. Es horrible lo que está ocurriendo, y cómo asociaciones defensoras del bienestar animal tenemos que hacer algo, y por supuesto para ello os pedimos ayuda. El corazón se nos parte al pensar que sentirán esas familias, esas voluntarias que ya de por sí se dejarían la piel en los peludos, y ahora estar viviendo esto. Pero sabemos que con la solidaridad de todos, vamos a conseguir muchísimo. Porque hoy son ellos los necesitados, cualquier otro día...podíamos ser nosotros".

Vanesa destaca que "vamos a llevar la furgoneta cargada hasta el máximo que permite llevar por seguridad, 3.500 kilos". Y señala que la misión no es traer mascotas a la provincia, ya que recuerda que hay que tener en cuenta los controles sanitarios y enfermedades, y hay muchas mascotas aquí que ya necesitan ser acogidas, aunque deja la puerta abierta a traerse a algún animal de ucranianos que hayan venido a España y se hayan tenido que dejar su mascota allí, para que se puedan volver a reunir. Para esta iniciativa EU de El Campello ha cedido sus instalaciones para la recepción del material.

El material requerido:

- Betadine Jabonoso / Betadine

- Clorhexidina

- Vendas (Normales y de compresión)

- Agujas (Rosa, azul, amarillo, naranja)

- Jaulas tamaño grande

- Jeringuillas (de todos los tamaños)

- Suero fisiológico

- Suero glucosado al 5%

- Gasas, Esparadrapo.

- Crema cicatrizante (Blastoestimulina, terramicina)

- Nitrato de plata (Spray plata para curar heridas Aluspray/ Bactrovet plata)

- Leche de perro/gato

- Probióticos (Fortiflora, biflora, gastroforte, entero chronic,daforte, etc)

- Bozales de todos los tamaños, correas, arneses, collares, Transportines.

- Piensos y comida húmeda medicada (Renal, digestiva, urinaria)

- Anima strath normal y de tomillo,

- Miel Natural sin pasteurizar.

- Transportines tamaño grande

- Tusheel Vet (Jarabe para la tos en perros)

- Analgésicos animales

- Desparasitante interno y externo

- Grapadora (suturas)

- Antibióticos que podemos comprar en farmacia con receta:

- Vibracina 10 mg/ml

- Augmentine pediátrico 100/12.5 mg

- Ciprofloxacino 500 mg

- Flagyl 125mg/ 5ml