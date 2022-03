Mutxamel crea un protocolo de acogida de ucranianos tras llegar más de 60 al municipio

El Ayuntamiento de Mutxamel ya ha puesto en marcha un protocolo de acogida para atender de forma urgente y excepcional a las personas procedentes de Ucrania que encuentren refugio en el municipio de Mutxamel. Las concejalías de Servicios Sociales, Educación y Participación Ciudadana han organizado un sistema de atención directa para tratar de cubrir la necesidades básicas de estas familias. Esa puerta de entrada es a través del teléfono 965 95 64 40, una línea directa del área de Servicios Sociales, ubicada en el Centre Social ‘José Bernabéu Alberola’, donde se realiza la primera valoración a las personas afectadas y se concede cita para atender de forma presencial ese mismo día o al día siguiente.

De hecho, la afluencia de refugiados ucranianos que acuden a las dependencias municipales durante estos días es constante. Hay que tener en cuenta que muchas de las familias que han conseguido llegar a la provincia de Alicante, huyendo de la guerra que destroza su país, han encontrado alojamiento en domicilios de Mutxamel donde viven desde hace años ciudadanos con origen ucraniano, que han abierto su casa para dar cobijo a sus compatriotas. Antes de comenzar el conflicto bélico (24 de febrero), estaban empadronadas en Mutxamel 136 personas que habían nacido en Ucrania, por lo que este municipio es lugar de acogida directa para centenares de familiares, amigos o conocidos que huyen de la guerra y buscan refugio en España. Es más, solo en lo que va de marzo ya hay más de 30 nuevos ciudadanos ucranianos empadronados, así como una decena de menores escolarizados en centros educativos de la localidad. Al igual que Servicios Sociales ha atendido en las últimas dos semanas a 63 personas procedentes de Ucrania, cifras que van a aumento de forma diaria.

Se ha constituido la Asociación de Ucranianos de la Provincia de Alicante ‘Slavutich’ de Mutxamel

Además, la Asociación de Ucranianos de la Provincia de Alicante ‘Slavutich’ de Mutxamel ya está dada de alta en el registro local de asociaciones, por lo que su presencia en esta población es tangible. La presidenta de la asociación, Antonina Rohalska, residente en Mutxamel desde hace años, es la encargada de coordinar la llegada de compatriotas, a los que les ofrecen una primera asistencia. La asociación ‘Slavutich’ dispone de un local en Mutxamel, en la calle Mare de Déu de Pilar, 34 (en la antigua cafetería 'El bon gust'), donde todas las tardes, de 18 a 21.00 horas, durante toda la semana, hay voluntarios del colectivo que recogen ropa, alimentos, material sanitario básico y productos infantiles que serán distribuidas entre las familias ucranianas que tratan de comenzar una nueva vida en el municipio de Mutxamel.

Servicios Sociales

La concejalía de Servicios Sociales ha aprobado un protocolo de actuación que tiene por objeto establecer, con carácter urgente y excepcional, los procedimientos a seguir para la protección de las personas refugiadas procedentes de Ucrania, con motivo de la guerra, que constituyan su domicilio en la localidad de Mutxamel. Para ello, el Ayuntamiento pone a disposición de las personas afectadas sus recursos propios, así como podrá derivar la atención a otros organismos u ONGs.

Se han empadronado ya 30 ucranianos y escolarizado una decena de niños

En base al acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la Decisión de Ejecución de la Unión Europea 2022/382, este protocolo se puede aplicar a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en el municipio de Mutxamel que cumplan las siguientes condiciones:

1) Nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes del 24 de febrero de 2022 que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden regresar a Ucrania.

2) Nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido (sea permanente u otro tipo como estudiantes) expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden regresar a su país o región.

3) Nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular en España antes del 24 de febrero y que, como consecuencia del conflicto armado, no pueden regresar a Ucrania.

4) Miembros de las familias de las personas a que se refiere los apartados 1 y 2, ya sean cónyuge o pareja de hecho; sus hijos menores solteros o de su cónyuge; u otros parientes cercanos que vivieran juntos como parte de la unidad familiar en el momento que se generó la crisis humanitaria.

Las fases de la intervención comenzarán constarán de detención, identificación, demandas y posibilidades de familia y seguimiento.

1. Detección

Desde que la persona afectada acude o es derivada a los Servicios Sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Mutxamel, se procederá a su citación con la Trabajadora Social de referencia. Si la persona o unidad familiar presentase situación de urgencia, se atenderá el mismo día en que acuda a los servicios sociales de atención primaria; en caso contrario, se dará cita para el día siguiente, con el fin de reunir la documentación pertinente que sirva para valorar las necesidades que presentan y dar así, una respuesta más ágil y eficaz a las mismas. En la entrevista se valorará si la persona o unidad familiar precisa de atención socio sanitaria, alojamiento, atención psicosocial o asistencia legal.

2. Identificación

Una vez identificados las necesidades, los recursos irán destinados a las siguientes personas:

a) Familias

b) Niños, niñas y adolescentes desplazados sin referente familiar o acompañados por persona o personas que no sean sus representantes legales. En este caso, se seguirá el protocolo relativo a la protección de menores desplazados desde Ucrania en la Comunidad Valenciana a consecuencia del conflicto bélico, dictado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

c) Mujeres jóvenes solas con especial vulnerabilidad, donde se aplicará el protocolo de actuación de los servicios sociales de atención primaria ante la Acogida de Personas refugiadas procedentes de Ucrania, dictado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

d) Cualquier caso asimilable a los anteriores que produzca desatención o desamparo a la persona solicitante.

3. Demandas y posibilidades de la familia

Se prestará especial atención a las demandas que manifiestan las personas refugiadas, así como se intentará conocer las posibilidades con las cuales cuenta la persona. Es decir, si disponen de red de apoyo, familiares, opciones de vivienda, etc. En base a las demandas manifestadas, se realizarán las derivaciones pertinentes a las administraciones y organismos con competencia directa otorgada por la normativa vigente.

Por lo que respecta a las actuaciones propias de los Servicios Sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Mutxamel, se pondrán a disposición los siguientes recursos:

a) Recursos profesionales: se les brindará el apoyo profesional del equipo de atención primaria básica de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mutxamel, ofreciendo apoyo social, psicológico y legal, que aminore el padecimiento por la situación excepcional que presentan, y reciban adecuadamente la información sobre los trámites para legalizar su situación en España a través de la solitud de Protección Internacional Temporal.

b) Recursos económicos: en aras a cubrir las necesidades básicas que presentan, se establece un proceso extraordinario y urgente de reconocimiento de Prestaciones Económicas Individuales de Emergencia Social, que se aprobarán por Decreto. Debido a la urgente y extrema emergencia social que presentan las familias solicitantes, las comisiones de aprobación y concesión se celebrarán semanalmente. Este procedimiento extraordinario y urgente se mantendrá mientras dure la emergencia social decretada como consecuencia de la guerra que le da origen.

4. Seguimiento

Los Servicios Sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Mutxamel llevarán a cabo un seguimiento por parte de las profesionales de referencia, con los siguientes objetivos:

- Minimizar los riesgos y/o atender los que surjan durante el seguimiento.

- Ofrecer apoyo psicosocial ante situaciones de estrés postraumático, bloqueo emocional y traumas.

- Ofrecer apoyo a la familia acogedora.

- Contemplar todas y cada una de las variables circunstanciales que surjan y que puedan producir cambios en la dinámica familiar

Este protocolo estará vigente hasta que se detecte una disminución de las demandas de ayudas de emergencia o una normalización de la situación que quede fuera de los criterios de emergencia y urgencia social. No obstante, en ese momento, los Servicios Sociales mantendrán el ofrecimiento de información, orientación y asesoramiento, así como la valoración y la aplicación de los recursos necesarios que garanticen no sólo la cobertura de las necesidades básicas, si no aquellos que mejoren la calidad de vida de las personas.

Educación

Por su parte, la Concejalía de Educación se va a centrar en las necesidades del colectivo más vulnerable afectado por la crisis humanitaria: los menores. Para dar respuesta educativa a las necesidades de carácter más urgente de menores y jóvenes que están llegando a Mutxamel desde Ucrania, la Concejalía de Educación ha establecido un conjunto de medidas, entre las que se encuentran:

● Un proceso de solicitud de plaza escolar ágil y eficaz, que permita una respuesta rápida desde los centros al trámite de escolarización extraordinaria minimizando los daños y favoreciendo su inclusión socioeducativa.

● Apoyos, servicios y recursos educativos para aprender la lengua castellana/valenciana. La lengua vehicular es el mecanismo clave para la óptima inclusión socioeducativa y cultural.

● Programas de apoyo para desarrollar habilidades sociales, psicoemocionales y relacionales que permitan a los menores superar los traumas producidos por la guerra, fomentar su capacidad de adaptación y mejorar las formas de relacionarse correctamente con el nuevo entorno y grupo de iguales.

● Necesidad de ser dotados de los medios y ayudas materiales necesarias para conseguir una inclusión educativa en igualdad de oportunidades.

La Conselleria de Educación ha delegado en los ayuntamientos coordinar la necesaria escolarización sobrevenida de todas las personas que se encuentren en el tramo de edad de tres a dieciséis años. Ante la solicitud de escolarización sobrevenida en centros educativos públicos que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se actuará de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Con la mayor celeridad se ofertará a la persona solicitante la relación de vacantes existentes en los niveles educativos correspondientes de todos los centros públicos del municipio para que, entre ellas, escoja el centro educativo de su libre elección. Se procurará la agrupación de hermanos y hermanas o miembros de una misma unidad familiar o, si es el caso, se procurará la agrupación en el centro educativo en el que estén escolarizadas las hijas e hijos de la familia acogedora.

2. En el supuesto de que no exista ningún centro educativo públicos con vacantes para escolarizar a la persona o personas solicitantes en el nivel educativo correspondiente, se informará a la inspección educativa del municipio y se propondrá a la dirección territorial la autorización de un incremento de hasta el diez por ciento del número máximo de alumnado por aula para atender las necesidades inmediatas de escolarización de esta población vulnerable.

3. Si la aplicación de los criterios anteriores no permite satisfacer la escolarización sobrevenida del conjunto de personas solicitantes, la inspección educativa deberá formular al Servicio de Planificación Educativa una propuesta para habilitar una o varias unidades educativas de carácter internivel, tanto en Infantil, como en Primaria y Secundaria.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores, desde el Área de Educación del municipio se deberá facilitar y fomentar la escolarización del alumnado de entre cero y tres años en los centros públicos de Educación Infantil (escuelas infantiles), así como la participación de las personas mayores de dieciséis años que lo deseen en los centros públicos de formación de personas adultas.

Asimismo, el protocolo de acogida elaborado por la concejalía de Educación incluye un listado de teléfonos de contacto, direcciones de correo electrónico y accesos directos a la página web del Ayuntamiento de Mutxamel. Otras herramientas que Educación quiere poner a disposición de los afectados son ofrecer un programa de apoyo extraescolar, para favorecer el apoyo educativo, el aprendizaje de la lengua y el acompañamiento psicoemocional. También están previstas ayudas para material escolar y educativo adecuado a las características y necesidades, así como favorecer la inclusión del alumnado recién llegado en actividades de ocio positivo, sano y creativo (dándoles a conocer los recursos lúdicos y deportivos existentes en nuestro entorno). Y todo ello sin dejar de lado las campañas de sensibilización de acogida y apoyo a la comunidad ucraniana.

Toda esta guía de acogida, además de estar editada en castellano y valenciano, será traducida al inglés y al ucraniano. En la página web www.ayto.mutxamel.org se habilitará una sección para concentrar toda esta información de servicio público.