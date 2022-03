La concejal de Servicios advierte que el nuevo contrato de la basura va a ser recurrido

La concejal de Servicios Urbanos, Pilar Alcolea, reconoce las desventajas que supone que San Vicente vuelva a sacar a licitación en las mismas condiciones el contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos. Y advierte que en cuanto se publique el concurso va a ser recurrido, porque así se lo han advertido algunas empresas.

Al pleno de este miércoles se lleva a aprobación impulsar por segunda vez el nuevo contrato de la basura con los mismos pliegos de 2019.

El Ayuntamiento está obligado a volver a licitarlo y ha tardado cuatro meses en decidir finalmente que no va a renovar el pliego de condiciones. La concejal asegura que desde el momento en el que el expediente de contratación fue anulado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales "no he cejado en el empeño de impulsar un nuevo expediente actualizado a la versión moderna y medioambiental que requiere el servicio".

Advierte que se han mantenido reuniones con ingenieros y ambientólogos especialistas para tener el mejor asesoramiento técnico. Y detalla las desventajas que supone el volver a licitar en las mismas condiciones. Y una de las más importantes es que Alcolea confirma que se ha creado una inseguridad jurídica a los licitadores que realizaron ofertas en el anterior procedimiento "ya que ahora tienen que replantear sus proyectos después de abrirse sus ofertas, hecho por el que algunas empresas ya nos han advertido que recurrirán el contrato en cuanto se abra el nuevo plazo de presentación de ofertas", advierte la edil. Un riesgo del que también han alertado en la oposición Ciudadanos y el PP.

Otra desventaja que relata la edil de licitar con el mismo pliego es el desfase de precios de 2019 con importes que advierte, ya han subido entre un 20 y un 30%. Y apunta que tampoco se contempla el aumento del IPC ni para los medios materiales y máquinas ni en los costes salariales. Alcolea también refleja que los sindicatos mayoritarios también han anunciado a la Concejalía "que de tramitarse los mismos pliegos plantearán denuncias al no respetarse el convenio laboral vigente, ni el número de trabajadores exigido".

La concejal de Servicios advierte que con esa información, su criterio ha sido el de impulsar un nuevo contrato con pliegos renovados y actualizados a las exigencias de 2022 y no con los planteamientos de 2019. Y que esto lo ha expuesto ante el equipo de gobierno (PSOE-EU-Podemos), su postura de generar nuevos pliegos actualizados "que eviten más que probables problemas administrativos e incluso judiciales con los pliegos de 2019". Y atribuye a la decisión final al equipo de gobierno y al pleno.

Sorpresa y malestar en la oposición

En la oposición no dan crédito ante el comunicado que ha hecho público la concejal. El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha advertido de que el nuevo contrato que quiere aprobar el tripartito nace desfasado, ya que los pliegos de condiciones son del año 2019 y no están actualizados a los precios y avances tecnológicos de 2022. Y advierten del riesgo elevado de que el contrato "jamás entre en servicio y que finalmente haya que redactar unos nuevos pliegos, mientras la limpieza de San Vicente sigue deteriorándose".

La concejal de Ciudadanos, Mariela Torregrosa, ha explicado que “muchos de los riesgos de los que veníamos advirtiendo respecto de la decisión de volver a licitar el contrato en las mismas condiciones han sido confirmados por la propia concejal de Servicios Urbanos, que ha puesto negro sobre blanco en un comunicado oficial cuestiones que son muy preocupantes sobre un contrato que hipotecará a San Vicente durante los próximos diez años”.

Contra el criterio de la concejal

La edil de Cs ha afirmado que “resulta inexplicable que el tripartito vaya a aprobar un contrato tan importante, el de mayor importe económico del Ayuntamiento, en contra del criterio de la concejal de Servicios Urbanos y Mantenimiento, que al fin y al cabo es la responsable de gestionar el servicio, y que en su escrito advierte de los “problemas administrativos e incluso judiciales” que esta decisión puede suponer. Y se muestra sorprendida por las advertencias que hace la edil, como que los pliegos no están renovados ni actualizados a las exigencias del año 2022, por lo que defiende la necesidad de elaborar unos adaptados a la realidad actual.

"Tenemos la sensación de que el tripartito es consciente de que este contrato de la limpieza viaria jamás se pondrá en marcha y que únicamente buscan ganar tiempo para poder realizar una prórroga del actual, que es de 2012 y lleva casi dos años caducado, y que sea la próxima Corporación municipal la que saque a licitación y adjudique un contrato en las condiciones que necesita San Vicente”, indica Torregrosa.

La concejal ha añadido que “es una tremenda irresponsabilidad haber llegado a esta situación, cuyos principales perjudicados son los vecinos de San Vicente, que ven cómo las calles están cada vez más sucias y los contenedores en un estado lamentable cuando deberíamos estar desde hace muchos meses disfrutando de un servicio moderno y con maquinaria más avanzada, eficiente y menos contaminante”.

Por su parte el portavoz del PP, Óscar Lillo, afirma no entender que si el alcalde dijo hace dos meses que el pliego se iba a cambiar. Y la propia concejal del área que lo tiene que gestionar también tiene el mismo criterio, por qué el miércoles se lleva a aprobación mantener los pliegos anteriores. "Se evidencia la falta de liderazgo del alcalde, que no tiene ningún control sobre el equipo de gobierno y cada uno campa a sus anchas. Aquí los perjudicados son los vecinos y comerciantes", declara.

Lillo lamenta que no se apueste por generar un pliego nuevo y aprovechar la oportunidad actualizando los precios y las necesidades del municipio. "Es un pliego que viene obsoleto de 2019 y cuando se apruebe, siendo optimistas dentro de un año, ya tendrá 3 años de obsolescencia. Van a condicionar y a hipotecar el futuro de San Vicente porque está hecho para 8 años", critica el portavoz Popular. Que a su vez denuncia que se lleva a la aprobación del pleno "una cuestió que ni ellos mismos quieren".