San Vicente esquiva la polémica al no penar la mendicidad, pero sí sancionará a los "gorrillas"

San Vicente no pena la mendicidad, en cambio, multa la actividad de los aparcacoches o gorrillas y no lo ha modificado, a pesar de que se ha pedido no criminalizar a las personas que usan este método para poder subsistir. El municipio está a un paso de dar luz verde a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana donde se recogen estas cuestiones.

El articulado de la normativa que se lleva a aprobación el próximo miércoles ha esquivado la polémica al no penalizar la mendicidad, como ha hecho Alicante, puesto que en el caso de San Vicente, a las personas que piden en la calle o duermen en ella se les remitirá a los recursos de servicios sociales o asociaciones y ONG "para recibir el apoyo necesario para abandonar estas prácticas". Sin embargo, a la vez, ha rechazado las dos únicas alegaciones presentadas al articulado, siendo el objetivo de una de ellas que no se "criminalice" la actividad de los aparcacoches o gorrillas y que no lleve aparejada una multa. Las dos únicas alegaciones a esta ordenanza las ha presentado, además, un exconcejal socialista, uno de los hombre fuertes del equipo de gobierno en el anterior mandato, el que fuera edil de Presidencia, Manuel Martínez. Y lo hace contra una normativa que ha sido impulsada por el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, del propio grupo socialista. Martínez dejó el Ayuntamiento a mitad de mandato, en noviembre de 2017, tras haber sido la mano derecha del alcalde, Jesús Villar, con quien ha vuelto a alinearse tras su distanciamiento. Martínez afirma que su alegación, en la que pide que no se reprima la actividad de los gorrilas, "va en consonancia con la postura del PSOE en Alicante". Rechazo frente a empatía El exedil socialista forma parte del grupo de expertos del Colegio de Trabajo Social en el ámbito de inclusión social. Y en su alegación al Ayuntamiento apunta que "la represión y vigilancia, criminalizando los problemas sociales y a aquellos que los padecen es una manifestación del egoísmo neoliberal que sustituye a la compasión, el rechazo reemplaza a la empatía". La alegación advierte que el artículo 42.1"desprende aporofobia (rechazo al pobre) que al contrario, debiera ser combatida por parte de los poderes públicos, puesto que subyace un prejuicio respecto a la “futura conducta del pobre que pide” y que presupone además que la reacción es “dañina y peligrosa” si no se ve atendida su demanda. Para rechazar su proposición, desde el Ayuntamiento justifican que la regulación de la actividad de los gorrillas "pretende proteger a la ciudadanía de aquellas conductas coercitivas, obstaculativas o de acoso que, de manera intencionada impidan la libre circulación de las personas, bien cuando deambulan o bien cuando están circulando en vehículos. Y a continuación se ha de valorar con qué medidas se pueden conseguir este propósito", añadiendo que no se puede dar por hecho que esta actividad la ejerzan solo personas que no tenga recursos. El impulsor de esta ordenanza es el jefe de la Policía Local, José Emilio Fernández Reyes, quien recientemente confirmaba que la mendicidad y los aparcacoches tienen un tratamiento diferente en esta Ordenanza. "La mendicidad la solventamos poniendo al alcance de estas personas con problemas y con necesidades los recursos de los servicios sociales y de ONG. Y no hay sanción. En el caso de los gorrillas lo que se pena es la conducta, la ordenanza dice que el Ayuntamiento podrá autorizar este tipo de activades, pero mientras no se permitan está penado y concretamente hay una sanción de 200 euros, 100 con la reducción", explicaba. La segunda alegación presentada por Manuel Martínez critica que una misma acción está duplicada puesto que está penada por dos normas distintas. Se refiere al artículo 59.1 en el que se multa por "perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes" y que el alegante advierte, ya se recoge también en la ordenanza de ruido. Martínez lamenta que parace estar enfocada en sancionar a los estudiantes. El alegante advierte que es necesario aclarar los umbrales de ruido que serán sancionables, los procedimientos, la técnicas y los instrumentos de medición. Y propone que se establezcan franjas horarias. Todo ello es desestimado. El consistorio explica que en este caso, no se trata tanto de sancionar a los infractores como de poder restablecer en el mínimo de tiempo posible las condiciones que permitan el descanso y la tranquilidad de los vecinos". Y que la medición ya está regulada por la legislación autonómica y nacional que advierten, ha experimentado 7 modificaciones desde 2005. Si el pleno da luz verde el miércoles al rechazo de las alegaciones, quedará aprobada definitivamente la ordenanza en la que se han refundido otras tres que con esta actualización van a ser derogadas. Son las normas que regulan la Tenencia de Animales, la Protección de Imagen de la Ciudad y la ordenanza del Servicio de Recogida de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos.