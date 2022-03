Los trabajadores de la basura inician movilizaciones en Mutxamel al tener los salarios congelados desde 2013

Los trabajadores de la contrata de la recogida de la basura de Mutxamel inician movilizaciones para reclamar una subida salarial, ya que denuncian que sus nóminas están congeladas desde 2013. El Comité de Empresa del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Mutxamel ha acordado poner en marcha desde hoy, y durante dos semanas, concentraciones para exigir mejoras en sus retribuciones, que no afectarán al servicio que prestan.

Los trabajadores del servicio de la mercantil Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), a quien se adjudicó la contrata en 2019, se van a manifestar todos los días a las 13.15, de lunes a viernes durante esta semana y la próxima. El comité de Empresa ha informado que después de realizar su trabajo, se concentrarán en la puerta del Ayuntamiento de la localidad para reivindicar sus derechos.

Los empleados "se reunirán en la avenida Carlos Soler después de realizar su trabajo, sin perjudicar a los habitantes de la localidad. Lo harán para pedir a los dirigentes del Consistorio, junto a la empresa concesionaria, que recapaciten y les propongan una subida salarial que sea realista".

Por su parte el alcalde Sebastián Cañadas (PP) ha declarado no entender esta movilización cuando el Ayuntamiento está tramitando una modificación del contrato para introducir mejoras en el mismo, y contempla un aumento salarial al que se comprometió hace unos meses con los trabajadores.

En un comunicado explican que "esta situación viene arrastrándose desde 2019, año en el que se planteó una huelga y no se realizó porque el señor alcalde habló con la plantilla y prometió una subida salarial del 1% durante los siguientes tres años, cosa que no cumplió. Esto, más la congelación de salarios desde el 2013 y a la realización de pliego a revisión cero por parte del Consistorio, condena a los trabajadores a no tener, durante la contrata, revisión de salarios; a la empresa, a asumir los incrementos de coste que haya; y a los habitantes de Mutxamel, a tener un servicio de menor calidad.

A esto hay que añadirle el crecimiento de Mutxamel en estos años, restándole al servicio efectividad y calidad, ya que con el mismo personal se tienen que hacer todas estas tareas en estas nuevas zonas que no están incluidas en el pliego de condiciones". Denuncian que las dos últimas adjudicaciones del servicio por parte del Ayuntamiento, en 2013 y 2019, el pliego incluía que no se subieran los salarios.

Y concluye señalando que "por estos motivos no nos deja otra opción que manifestarnos para reivindicar una subida salarial acorde con los salarios real de la vida. Según los trabajadores, si hubiera habido algún tipo de revisión, como han hecho con el resto de trabajadores del Ayuntamiento, esta situación se habría evitado. Esta situación está provocando que el convenio colectivo que se está negociando actualmente, sea un convenio precario y que nos lleva a una situación de empobrecimiento mucho mayor".

Compromiso de mejora

Ante esta movilización, el alcalde ha manifestado que se enteraron por la Subdelegación del Gobierno de la misma, al pedir permiso el comité hace dos semanas. Y ha explicado que "me reuní con ellos hace unos meses y me comprometí a modificar el servicio para incrementar los salarios, que es cierto que llevan 7 o 8 años congelados. Y no se han subido porque la Ley marca ahora que no se actualicen en función del IPC, sino en función de un índice europeo que en todo este tiempo ha sido negativo, por lo que no permite la actualización. Por eso me comprometí a introducir mejoras en el servicio, para el reciclaje, más frecuencias... y también una subida salarial" que se está ultimando y es cuestión de semanas que entre en vigor.

Por ello ha mostrado su sorpresa por esta movilización, cuando "además es la empresa, y no el Ayuntamiento, ante quien tendrían de protestar". Y ha añadido que "tienen fijada una reunión con la empresa para el jueves, pero antes se movilizan. Creo que es una falta de respeto hacer esta sentada antes de negociar".

El Ayuntamiento licitó a principios de 2019 el servicio a la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) por1,6 millones al año, que tomaba el relevo de Urbaser, cuyo servicio había recibido numerosas quejas vecinales y sigue recibiéndolas. Entró en vigor el 1 de febrero de 2019, tiene una duración de 4 años y contemplaba la ampliación de la recogida de residuos en las urbanizaciones a todos los días y mejoras en la maquinaria para solucionar los continuos problemas de suciedad.