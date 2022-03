El Campello cederá el millón de metros cuadrados cedidos por el vertedero a un coto privado de caza

Un coto privado de caza en el millón de metros cuadrados cedidos al Ayuntamiento de El Campello por la construcción del polémico vertedero de Les Canyades. El tripartito lleva al pleno de este jueves una propuesta para ceder los derechos cinegéticos de esta parcela a una empresa que cuenta en la zona limítrofe con un coto de caza. Así, el millón de metros cuadrados cuya titularidad traspasó FCC a El Campello en 2018, 11 años después de acordarse esta compensación, se convertirán en una zona de reserva del coto de caza. Según el convenio con FCC, esa parcela para el Ayuntamiento debía destinarse "para uso propio y medidas medioambientales", por lo que EU denuncia la "privatización" de este enclave que debía ser para disfrute público.

Esta medida debe ser refrendada por el pleno este jueves y no afecta a la titularidad de la parcela, que sigue siendo municipal, ya que solo se ceden los derechos cinegéticos. Y al destinarse como zona de reserva del coto de caza, allí no se podrá cazar, salvo en casos de sobrepoblación o daños a cultivos. En cambio, de no ser cedida, la Ley permite cazar allí 9 días al año.

La mercantil Urbal Programas Urbanos presentó un escrito en enero de 2020, en el que solicita que por parte del Ayuntamiento se cedan a favor del coto de caza del que es titular los derechos cinegéticos de la parcela de titularidad municipal. La empresa explica que los terrenos municipales, comprados hace más de 15 años por FCC, ya formaban parte del coto existente con anterioridad. Según la propuesta de la concejalía de Patrimonio que dirige el alcalde Juanjo Berenguer (PP), la cesión de los derechos cinegéticos por parte del Ayuntamiento por cinco años prorrogables en ningún caso comporta la cesión de la titularidad y propiedad de los terrenos, no suponiendo obligación económica alguna para el Consistorio.

El Ayuntamiento mantiene la titularidad de los terrenos, en los que no se podrá cazar al ser área para la cría de animales

El primer edil ha explicado que "solo se ceden los derechos cinegéticos, nada más, y se hace en las condiciones que recomienda la Conselleria. De esta forma se amplía el coto y es lo mejor que nos podía pasar, allí se podía hacer poco". Y desde Cs su concejal de Medio Ambiente, Julio Oca, también se ha mostrado a favor de esta cesión, ya que "el Ayuntamiento no tiene vehículos ni personal para poder controlar esa parcela", que es muy escarpada, y la cesión "es una forma de tenerla controlada, y la empresa se encarga de su conservación, mantenimiento y control", destacando que es muy difícil para el Consistorio poder realizar cualquier intervención en este millón de metros cuadrados.

Con la cesión, el titular del coto se hará cargo de la responsabilidad de los terrenos, que pasarán a formar parte de la zona de reserva del coto de caza y no será de aplicación el régimen legal de las zonas comunes. Esto quiere decir que no se podrá cazar en ningún caso, ya que la Ley establece la posibilidad de cazar en zonas comunes durante 9 días al año, donde cualquier persona con licencia de caza de la Comunidad Valenciana puede practicar la caza en dichos terrenos. La parcela seguiría siendo de dominio público, y no vería limitada la titularidad municipal de los derechos de acceso y propiedad.

Ante esta propuesta, desde Esquerra Unida su edil Pedro Mario Pardo explica que "hemos tardado 11 años en recibir esta compensación, después de que EU advirtiera de que no se había cedido la parcela de un millón de metros cuadrados, para ahora privatizarla y dársela a una empresa para que forme parte de su coto privado de caza. Es una vergüenza, en lugar de dedicarse a uso propio y medioambiental como estipula el convenio, y sin tener en cuenta a los vecinos que soportan desde hace más de una década los malos olores, se convierte en un coto privado de caza. Debería consultarse a los vecinos qué quieren que se haga allí. Una opción podría ser reforestar la parcela y convertirla en un pulmón verde. La propuesta de ampliación del coto privado de caza en terreno público tiene nuestro rechazo frontal y total. Y esta situación retrata a los sucesivos gobiernos que han pasado desde 2007 por el Ayuntamiento, que no solo no frenado los malos olores, sino que además no han reinvertido los ingresos por el vertedero en la zona norte ni realizado acciones medioambientales para paliar los grandes problemas de olores y para la salud de los residentes que ha originado".

Moción sobre el cobro de intereses por las basuras

Por otra parte, EU ha presentado una moción para este mismo pleno en el que exige al Consorci Mare, al que da servicio la planta de residuos de Les Canyades, que se abone el canon por tonelada tratada en 2020 y 2021, así como "encargar a los servicios jurídicos municipales la realización de un informe para la reclamación legal de intereses de demora por el incumplimiento del acuerdo contractual con este Ayuntamiento referido al abono por tratar basura", ya que estos pagos se han realizado con un gran retraso. En esta cuestión Cs se ha mostrado a favor de reclamar intereses, tema que ya abrió hace más de un año otra brecha en el ejecutivo.

EU lleva a pleno una propuesta para el cobro de intereses por el retraso en los pagos del vertedero por el canon de basuras

La moción recuerda que "en base a las medidas compensatorias contempladas en el art. 2.7. del Plan Zonal XV, el Proyecto de gestión aprobado por el Consorcio A1 disponía de varias medidas de bonificación que realizaría la empresa concesionaria a favor del municipio en que se ubica la instalación. A pesar de los enormes problemas ambientales y de salud que este macrovertedero está generando a los vecinos de la zona, para el Ayuntamiento de El Campello nunca ha sido una prioridad política, quedando demostrado con su pasividad: ni tan siquiera exigen a la FCC cumplir con el compromiso legal adquirido a través del contrato".

Entre estos compromisos figura la cesión del millón de metros cuadrados, así como "abonar 1 euro por tonelada de residuos. que sea depositada en el centro de tratamiento, revisable por el IPC, o por el incremento de precio del canon por tonelada aprobada por el Consorcio, y una vez esté en vigor se aplicará el porcentaje mayor”. "Desde que se pusiera en funcionamiento en 2009 este macrovertedero se han enterrado en el paraje Les Canyades, oficialmente, hasta la fecha, cerca de tres millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), ingresando el Ayuntamiento por ello una cifra económica pareja".

Pero advierte que pese a tener que ingresar este canon de cada año entre el 15 de enero y el 15 de febrero del año siguiente, estos abonos se han realizado de la siguiente forma: "En el primer trimestre de 2011 ingresamos la anualidad de 2009; en el cuarto trimestre de 2014 ingresamos las anualidades de 2010, 2011 y 2012; en el segundo trimestre de 2018 ingresamos las anualidades 2014, 2015 y 2016; y en el cuarto trimestre de 2021 las anualidades 2013, 2017, 2018 y 2019". Por ello, y ante los sistemáticos retrasos e incumplimientos, reclama el cobro de intereses por estas demoras.