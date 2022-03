Los trabajadores de la limpieza de San Vicente se "plantan" contra el pliego de la basura

El contrato de limpieza y recogida de basura de San Vicente del Raspeig podría decirse que está "gafado". Lleva prorrogado ya casi dos años. Y con una necesidad acuciante de que se pongan en marcha las mejoras. Cuando el nuevo servicio estaba a punto de ser adjudicado por los próximos ocho años, otro revés, un tribunal ordenaba volver al principio del proceso para admitir a las empresas a las que se había excluido.

Ahora, los trabajadores han solicitado al Ayuntamiento que retire del orden del día del pleno de este miércoles el punto que prevé dar luz verde a licitar de nuevo el contrato con el mismo pliego elaborado en 2019. Algo que ya se ha descartado. El alcalde, Jesús Villar, adelanta que no se va a eliminar este punto y que irá a aprobación.

Los trabajadores no están conformes y anuncian una huelga a partir del día 19 de abril lo que hará coincidir los paros en la limpieza y la recogida de basura con las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. Antes de anunciar movilizaciones han mantenido encuentros con todos los grupos políticos excepto Compromís y con el alcalde. "Les hemos expuesto que este pliego lleva dos años de desfase y queremos uno actualizado porque no tenemos garantías de que se mantengan todos los puestos de trabajo; porque tenemos que negociar nuestras condiciones y no tenemos margen para hacerlo, quedan suspendidas todas las medidas acordadas con la empresa como pueden ser nuevos puestos y negociación de convenios y porque el pueblo va a estar hecho una porquería como hasta ahora", advierte José Luis Peinado, el representante de los trabajadores. El servicio de limpieza y recogida de basura cuenta con 105 empleados.

Cosideran que el pliego a licitar en 2022 con datos de 2019 no tiene en cuenta el aumento de los precios experimentado. Que aumentará la carga de trabajo del personal actual a jornada completa, pues consideran que se van a ver afectados por las nuevas condiciones quienes hacen jornada parcial. Y que los medios mecánicos se van a quedar "muy justos e ineficientes a las necesidades ambientales actuales". Los trabajadores consideran que todo va a redundar en los niveles de limpieza de San Vicente "con una reducción de recursos económicos, de personal y con peor calidad en material y maquinaria en un municipio en constante crecimiento.

Dentro de la ronda de encuentros, este martes el primer edil se se reunía con la actual empresa adjudicataria en un encuentro en el que Villar explica que están en estudio las peticiones de reequilibrio presentadas por la mercantil y que los técnicos van a trabajar en esas peticiones. También acudía la responsable del contrato, la concejal de Servicios, Pilar Alcolea, y técnicos del área.

El alcalde y la concejal han manifestado que no son partidarios de que el pliego sea el mismo de 2019, pero que acatan los acuerdos alcanzados en el seno de gobierno tripartito. Mientras la oposición no da crédito a que se vaya a licitar de nuevo el contrato sin consenso y con el anuncio de la propioa Alcolea de que se va a denunciar el contrato, además de una retahíla de inconvenientes manifestados en un comunicado por la edil.

Situación límite

La concejal de Ciudadanos, Mariela Torregrosa, explica que "llevamos tiempo advirtiendo de los riesgos que supone licitar este contrato en 2022 con las mismas condiciones que se fijaron en 2019, porque además de estar obsoleto respecto a las necesidades que tiene hoy San Vicente en materia de limpieza y recogida de residuos, también puede perjudicar a los trabajadores, como ellos mismos están denunciando". Torregrosa ha lamentado que "este equipo de gobierno nos haya llevado a una situación límite por no haber sido capaz de adjudicar a tiempo un contrato que lleva casi dos años caducado, mientras las calles de nuestro municipio están cada día más sucias".

En la misma línea, el portavoz del PP, Óscar Lillo, considera que "es la incongruencia llevada al máximo nivel. Al pleno va lo contrario de lo que han manifestado el alcalde y la concejal y no vamos a ser cómplices de este contrato, muestra de su ineficacia. Tenemos un contrato obsoleto. No entendemos el consenso cuando ni Villar ni Alcolea lo quieren. Este equipo de gobierno va a hipotecar el futuro de San Vicente". Lillo anuncia que va a solicitar que se retire el punto y señala que votará en contra de que se licite con este pliego.

"Los perjudicados son los vecinos", explica el portavoz del PP, quien muestra su apoyo a los trabajadores "que están en primera línea porque hacen su trabajo como mejor pueden, pero con condiciones como las que el Ayuntamiento pretende aprobar dudo que se pueda cubrir el servicio".