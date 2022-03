Villar retira del pleno el contrato de la basura ante la amenaza de huelga de los trabajadores

El pleno ordinario de marzo en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se preveía polémico. Y en cierta forma lo ha sido. Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos urbanos se concentraban a modo de presión, como anunciaron este martes, minutos antes de las cinco de la tarde en la plaza de la Comunidad Valenciana. Primero se apostaban ante las puertas del Ayuntamiento, y posteriormente se sentaban entre el público de la sesión plenaria. Pero con más tranquilidad que ayer, puesto que ya conocían que han logrado en primera instancia lo que piden.

A mediodía de este miércoles el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha decidido retirar el punto en el que se iba a volver a licitar el contrato de limpieza viaria y recogida de la basura. Y motivado principalmente por el anuncio de los trabajadores de iniciar un periodo de huelga que tenían fijada a partir del 19 de abril y que iba a coincidir con las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

El primer edil ha explicado ante el pleno que el motivo de la retirada es "atender la petición conjunta de los trabajadores" y cuenta que el equipo de gobierno abre las puertas a la negociación con los trabajadores y se inicia por tanto un calendario de reuniones. "Se retira a petición de los representantes de los trabajadores para reunirnos políticos, técnicos, empresa y trabajadores como ellos solicitaban", cuenta el primer edil.

Tras la explicación de Villar, los trabajadores presentes en el pleno han irrumpido en aplausos. Y su representante ha interrumpido el pleno para "agradecer el gesto" y desear que "esto salga adelante", en referencia a las negociaciones. A continuación, todos abandonaban el salón de plenos.

Ya fuera de la sesión plenaria el representante de los empleados de la limpieza, José Luis Peinado, reconocía su satisfacción "por tumbar el punto. Hemos conseguido que no lo aprueben hoy, pero el objetivo es que no se apruebe este pliego de 2019". Peinado explica que las condiciones que van a regir el servicio durante los próximos 8 años se redactó hace dos y se han producido notables cambios en los precios que, de salir adelante, va a influirles a ellos como trabajadores y también a la población. "No solo miramos por nosotros. El pueblo está ahora mismo hecho una porquería. Tenemos intereses a nivel laboral, pero también somos vecinos y vivimos en San Vicente, y el pueblo está mal".

Explica que su intención es que el pliego de condiciones del nuevo contrato de la basura se redacte de nuevo y se adapte a la realidad actual, "pero nos dicen que no se puede modificar nada". Por el momento, el servicio va a seguir en precario al menos un año más, algo que el representante de los trabajadores considera que será un mal menor, si mientras tanto es posible negociar un mejor contrato.

Peinado afirma que una vez que han conseguido que no se apruebe este punto, la huelga proyectada ya no tiene sentido y se va a desconvocar.

El punto 6 del orden del día que se ha retirado iba a acatar la sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por el recurso interpuesto por una empresa excluida del proceso de licitación y a continuación iniciar de nuevo la licitación.

El contrato de la basura ha vuelto a aparecer en la sesión plenaria, puesto que otro de los puntos ha sido la aprobación de la octava revisión de precios que supone aplicar una revisión de precios de casi 30.000 euros de incremento para el periodo entre julio de 2020 y junio de 2021, y que se consolida para los siguientes ejercicios, lo que hace que el contrato roce los 5 millones de euros al año.

El portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha aprovechado para preguntarle al alcalde por la retirada del punto. "Tanto los trabajadores como nosotros tenemos derecho a una explicación real de la retirada del punto" y pedía saber si se va a redactar un nuevo pliego de condiciones. A la vez, ha preguntado si se ha encontrado alguna fórmula que permita prorrogar el contrato. El primer edil no quiso entrar en el debate y pasó a debatir el punto que se aprobó con los 13 votos a favor del tripartito (PSOE-EU-Podemos), con 11 abstenciones, de PP, Cs y Vox y el voto en contra de Compromís.

El portavoz de Compromís, Ramon Leyda, critica que "poner más dinero para no tener la seguridad de que el servicio mejorará no es lo que se debe hacer" y lamenta que el contrato no verá la luz cuando termine el mandato. "El actual no es satisfactorio y hay que buscar soluciones".

Mientra que en el PP, Cristian Gil, ha creciminado al equipo de gobierno que esos 30.000 euros surgen de "no hacer bien su trabajo, porque tienen un contrato caducado y obsoleto" y añadía que no es de recibo que se aumente el gasto "para algo que no da beneficios a los vecinos".

El portavoz de Cs preguntaba además por la petición que ha hecho la mercantil a través de un recurso que reclama un millón y medio de euros. A lo que el concejal de Contratación, Guillermo García, explica que este incremento se debe a las prórrogas que ha asumido la mercantil y "las deficiencias en el servicio que ha encontrado la empresa" y explica que los técnicos de Infraestructuras "están calculando si la cantidad es exacta".

Luz verde a la Ordenanza de Convivencia

En la sesión plenaria ordinaria de marzo se ha dado luz verde definitiva a la Ordenanza Municipal de convivencia ciudadana, tras desestimar las dos alegaciones presentadas por una misma persona. El equipo de gobierno señala que es "una nueva y amplia ordenanza con la que preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, haciendo hincapié en la limpieza de la red viaria". La corporación municipal lo ha aprobado con los votos a favor de PSOE, EU, Podemos y Compromís; las abstenciones de Vox y PP; y el voto en contra de Ciudadanos.

La oposición ha criticado por una parte la escasa participación ciudadana en el proceso; y que no se haya contado con ellos para sacarla adelante.

Desde el consistorio explican que el nuevo texto aúna y mejora los diferentes aspectos principales de las anteriores ordenanzas, articulando todas ellas en un único reglamento. Esto supone derogar las ordenanzas de Tenencia de Animales, Servicio de Recogida de Basuras o Residuos sólidos Urbanos, y la relativa a la protección de la imagen de la ciudad. Todos estos puntos se recogen en una nueva ordenanza que aboga por mantener limpios y respetar las normas de conducta en los espacios públicos, así como el control en la tenencia de animales o la protección de seguridad ciudadana.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, José Manuel Ferrándiz, ha destacado que “traemos a este pleno la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Se resuelve en este punto 2 alegaciones presentadas por un ciudadano con referencia a los artículos 41.2 y 59.1 de dicha ordenanza. Ambas desestimadas por informe jurídico emitido que consta en el expediente, por lo que se propone adoptar el acuerdo para que se apruebe definitivamente la ordenanza y se publique en el BOP para su entrada en vigor”.

"El objetivo primordial de esta ordenanza es preservar el espacio público como un lugar de encuentro y civismo. Así como, un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo", indican. "Precisamente, la nueva ordenanza, que ha contado con las aportaciones de Policía Local y el área municipal de Sanidad, ha actualizado los modelos de actuación e intervención, así como la normativa ante diversas situaciones que preocupan al conjunto de la ciudadanía, como las conductas que generan suciedad o la realización de fiestas ilegales". A su vez, se han aumentado las sanciones en diferentes infracciones para endurecer el castigo de comportamientos inadecuados y garantizar la convivencia ciudadana.

El pleno de marzo ha arrancado con una nueva incorporación. Ha tomado posesión de la nueva concejal de Vox, María Isabel Domínguez Pomares, en sustitución de David García Gomis.