El Campello aprueba ceder el millón de metros cuadrados donados por el vertedero para un coto privado de caza

El pleno ha aprobado hoy la cesión de los derechos cinegéticos de la parcela de cerca de un millón de metros cuadrados de titularidad municipal a favor de un coto privado de caza, con el fin de ser destinado a zona de reserva de coto de caza. La cesión se hace por un periodo de 5 años prorrogables, y sin coste económico alguno para el Ayuntamiento de El Campello. Sobre ese terreno hasta hoy era posible la caza libre durante nueve días y sin ningún control. Y la titularidad de esta parcela fue cedida por la empresa que gestiona el vertedero de Les Canyades, en contrapartida por la instalación de la planta de basuras, para "uso propio y actividades medioambientales", lo que ha motivado el rechazo de EU y Podemos al considerar que se privatiza su uso. Así, la medida ha sido aprobada por PP, Cs, Vox y PSOE, la abstención de Compromís y la negativa de EU y Podemos.

El documento aprobado fija como obligaciones del titular de coto de caza número de matrícula A-10559 “Las Cañadas”, de la firma Urbal Programas Urbanos SL, la elaboración del Plan Técnico de Ordenación Cinegética de los terrenos que integran el coto de caza, el respeto del coto por los usuarios, y gestionar las poblaciones de todas las especies cinegéticas, incluidas las que no sean susceptibles de aprovechamiento.

También está obligado a comunicar a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica la aparición en ese espacio de cualquier enfermedad, foco infeccioso o intoxicación en animales, así como la presencia de cebos envenenados o animales afectados por éstos, así como vigilar que todo cazador que ejerza su actividad cinegética en el coto disponga de licencia de armas y del seguro de responsabilidad civil exigible por la normativa de aplicación.

El alcalde destaca que la medida permite que no se pueda cazar en la parcela, donde actualmente sí es posible de forma libre

Los adjudicatarios están obligados igualmente a conservar en buen estado la superficie del coto, así como a asumir los costes derivados de su señalización, planificación y reposición de abrevaderos y campos de cultivo que resulten necesarios para la adecuada práctica de la actividad cinegética, tal y como adelantó INFORMACIÓN el pasado martes.

Como ha explicado el alcalde Juanjo Berenguer (PP), la cesión de los derechos cinegéticos por cinco años en ningún caso afecta a la titularidad y propiedad de los terrenos, no suponiendo obligación económica alguna para el Ayuntamiento, que en cualquier momento puede dar por concluida la cesión o realizar actuaciones que se consideren oportunas en ese territorio. Y el edil de Medio Ambiente, Julio Oca (Cs), defendió también la medida, ya que "no es algo negativo, sino positivo" al comportar una ordenación cinegética, destacando "se garantiza la mejor conservación, aprovechamiento racional y la continuada persistencia de nuestros montes". Y la edil de Vox María José Sañudo recordó que este coto quedó disuelto hace años y la parcela municipal formaba parte del mismo, destacando que la cesión va a permitir el mantenimiento y regeneración de la fauna existente, evitando la caza libre y descontrolada".

El portavoz del PSOE, Vicent Vaello, ha recordado que es una parcela con "situación especial y de difícil acceso y control", y la empresa se hace cargo de su mantenimiento y control, por lo que no ve inconveniente. Y desde Compromís Benjamí Soler ha señalado que la caza ya está permitida sin control, por lo que no mejor que esté controlada y no se iban a oponer.

Rechazo

La cesión de esta parcela al Ayuntamiento por parte de FCC se produjo en 2018, con más de una década de retraso. Y tanto EU como Podemos se han opuesto por incumplir el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y FCC en 2007. El edil de EU Pedro Pardo ha reclamado la retirada del punto y exigido un informe jurídico sobre esta cesión, al contravenir el citado convenio. Ha lamentado los incumplimientos en torno a la planta de basuras por los olores e inversiones a realizar en compensación a los vecinos. Y desde Podemos Eric Quiles ha recordado que ahora la empresa puede cobrar y decidir quién caza allí, "dando un uso privado a algo que es público", respondiendo el alcalde que en la parte municipal no se podrá cazar al ser zona de reserva.