Cs denuncia "mentiras" en un informe de Intervención que cuestiona un contrato menor en El Campello

Los contratos menores y la ausencia de tramitación en muchas adjudicaciones ha marcado este jueves el pleno de El Campello. Cs, socio de gobierno de PP y Vox, ha llegado a denunciar "mentiras" en el informe de Intervención que cuestiona unas facturas que han pasado hoy por la sesión plenaria para el reconocimiento extrajudicial de crédito. El pleno también ha dado cuenta de otro informe de Intervención, adelantado por este medio el pasado sábado, que alerta del abuso de los contratos menores y del riesgo de fraccionamiento de contratos, reclamando la oposición y también Cs que el Ayuntamiento estudie la situación y busque soluciones ante los continuos reparos que desde Intervención se están poniendo a contratos.

Aunque del informe de Intervención solo se daba cuenta y no se iba a abrir debate, los tres puntos para el reconocimiento extrajudicial de créditos por un montante total de 62.000 euros han hecho sacar a relucir las advertencias de este documento y escenificado un nuevo choque entre PP y Cs. Pese a que estas dos formaciones han sacado adelante en solitario los tres puntos, con el llamativo voto en contra de su socio Vox junto con EU y Podemos, y la abstención de PSOE y Compromís, Cs ha alertado que en el informe de Intervención sobre estas facturas "se miente". Esto lo ha hecho al preguntar el edil de EU, Pedro Mario Pardo, por el rechazo en la firma del informe de Intervención por parte de Julio Oca (Cs), primer teniente de alcalde y responsable del área de Servicio de la que provenía la factura.