El alcalde de El Campello arremete contra Cs y exige que rectifique sus acusaciones de "mentiras" en un informe

El alcalde Juanjo Berenguer (PP) cierra filas en torno a la interventora y arremete contra Cs, al que exige que rectifique en su acusaciones de que esta supuestamente "miente" en un informe municipal de El Campello. En un comunicado remitido por los populares este viernes explican que "bajo la premisa de que acusar a un funcionario de mentir en un documento público es extremadamente grave, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, sale en defensa de quienes fueron vilipendiados e insultados en el desarrollo del pleno ordinario celebrado ayer, durante el cual el portavoz del grupo Ciudadanos, Julio Oca, llegó a calificar de 'mentira' el contenido de un informe elaborado por el departamento de Intervención Municipal".

“No todo vale en política”, ha manifestado Berenguer. “Cuando la Constitución Española reconoce los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, lo hace acompañado de una normativa que marca límites específicos, centrados el respeto a los derechos al honor, entre otros”, ha explicado.

“Cuando en la vorágine de un debate plenario el político se obnubila y llega a la descalificación y el insulto, pierde toda la razón, y con ella el sentido mismo de su trabajo”, remarca el alcalde y también presidente local del PP. “No es la primera vez que ocurre algo similar, con el mismo protagonista”, explica Berenguer.

“Cuando escuché tan grave acusación, se lo reproché de inmediato al objeto de que pudiera rectificar, pero lejos de ello se ratificó en sus afirmaciones”.

"De esta forma el alcalde rompe una lanza en favor de la integridad y profesionalidad de los funcionarios municipales", explica el comunicado, “que trabajan con lealtad a la institución, siempre respetando la legalidad y asumiendo sus funciones”, ha apuntado Berenguer.

“No se debe aprovechar una tribuna pública para difamar a unos profesionales a los que se intenta cuestionar de forma enmascarada en el transcurso de un debate plenario”, ha finalizado el alcalde, quien requiere a Julio Oca a "que cambie su discurso y actitud hacia los empleados públicos, totalmente impropia de un primer teniente de alcalde de un Ayuntamiento", concluye el comunicado.

En el pleno del jueves Oca manifestó que su rechazo a un informe de Intervención sobre unas facturas de su concejalía está motivada porque "en un informe no se puede estar mintiendo, se está diciendo que el servicio no ha comprobado por el servicio del departamento, y en el informe de respuesta se dice que sí, que el servicio está controlado y revisado, pero no se puede firmar como conforme porque no se ha seguido todo el procedimiento administrativo del tema de Contratación, y por eso se pone no conforme. El servicio se ha comprobado y es un servicio imprescindible". Y el alcalde intervino después advirtiéndole que "me recuerda el secretario que acaba de decir que hay un funcionario de este Ayuntamiento que ha mentido en un informe", reiterando Oca que "sí, en base al informe firmado por el funcionario".