Los contratos indefinidos crecen en San Vicente con 478 de los 1.277 que se han firmado en marzo

Crece el número de contratos indefinidos en San Vicente del Raspeig, el desempleo femenino disminuye y, en cifras absolutas, el paro en el municipio es ya menor que el registrado antes de la pandemia, según destaca la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local con los datos de empleo de marzo.

En marzo de 2019, casi un año antes de que comenzara la pandemia, San Vicente registraba 4.648 personas en desempleo. Este marzo de 2022 la cifra se ha situado en 4.599, 2.769 mujeres y 1.830 hombres, según el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, Labora. Son 839 menos que en marzo del año pasado, cuando los efectos del coronavirus aún golpeaban con fuerza al mercado laboral.

Para el concejal de Empleo y Desarrollo Local, Alberto Beviá, de Esquerra Unida, en materia de desempleo no se puede hablar de buenos resultados y quedarse satisfechos. “Mientras haya en nuestro municipio muchas personas que no puedan trabajar, ahora más de 4.500, no estaremos contentos, pero sí hay datos para la esperanza y que avalan las políticas que se están llevando a cabo para mejorar la situación”.

En concreto, Beviá se ha referido a que la reforma laboral que ha impulsado el Gobierno está dando sus frutos y en San Vicente el porcentaje de las contrataciones indefinidas sigue creciendo y ya se sitúa en el 37,43% (14 puntos más que en febrero). De los 1.277 contratos firmados en el municipio en marzo, 478 fueron indefinidos y 799 temporales. “Y aunque la brecha entre el paro masculino y femenino es todavía muy grande, en marzo el desempleo ha descendido mucho más en mujeres (-34) que en hombres (-11)”, ha resaltado el regidor.

Por sectores, mejoran las cifras en Servicios, con 3.443 parados y paradas (-61) y en la Industria con 307 desempleados y desempleadas (-10). Por el contrario, hay más paro en la Construcción con 456 personas (+11), en el colectivo sin empleo anterior, con 316 (+9), y 77 en la Agricultura (+3).

Beviá ha recordado que la inversión en el fomento del empleo y la formación de personas en paro es uno de los capítulos más destacados en los Presupuestos Municipales de 2022. El aumento en estos programas alcanza el 32,45 %.