Mutxamel aparca la licitación del cuarto colegio hasta que Educación revise su coste por la subida de precios

El encarecimiento generalizado de las materias primas ha hecho que se haya frenado la adjudicación de la construcción del cuarto colegio de Mutxamel. La pasada semana debía ir a pleno la salida a licitación de esta ansiada obra por 4,4 millones, pero el equipo de gobierno formado por PP y Cs decidió finalmente retirar el punto del orden del día, ante el riesgo de que quede desierto o registrar alguna bajada temeraria por la imparable subida de precios que se está sufriendo, según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Antonio Bermejo (PP).

Por ello, ante esta incertidumbre y el peligro de que quede paralizado el proyecto en su licitación, se ha solicitado a la Conselleria de Educación que revise el coste del proyecto para que el precio de salida se adecue a la realidad, ya que el Ayuntamiento no tiene potestad para modificar el proyecto, ha apuntado Bermejo, que ha añadido que este problema también afecta al resto de actuaciones pendientes del Plan Edificant en el municipio. Y el concejal de Educación, Rafael García Berenguer (PP), ha lamentado las trabas que está suponiendo este plan de la Generalitat por su compleja tramitación.

El pleno aprobó en febrero el proyecto de construcción del centro de l’Almaixada, cuyo coste se cifraba en 4,4 millones de euros que aporta la Generalitat a través del Plan Edificant. Todos los grupos apoyaron la propuesta, y se esperaba sacar a licitación la obra en los próximos meses para el inicio de los trabajos este mismo año, pero en encarecimiento de los materiales hace inviable su adjudicación por este precio.

El colegio está previsto levantarlo en unos terrenos situados junto a la carretera CV-821, en la zona junto a la Torre de les Paulines, en una parcela de 10.833 metros cuadrados frente a las calles Lluç y Llobarro. El plazo de ejecución es de 15 meses y el nuevo complejo educativo contará con 3 aulas para educación Infantil y 6 aulas para educación Primaria, con una superficie construida del centro es de 2.967 metros cuadrados.

Masificación

Los tres centros de Primaria que existen actualmente, El Salvador, Manuel Antón y Arbre Blanc, albergan a cerca de 1.600 alumnos entre Infantil y Primaria, y la comunidad educativa viene reclamando desde hace años un cuarto colegio para descongestionarlos.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat que informe de forma urgente sobre esta revisión de precios, ya que el Gobierno central ha facultado a las autonomías a esta actualización a través de un Real Decreto-Ley fechado el pasado 2 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras con motivo del incremento de coste de determinados materiales.

El un escrito remitido por el edil de Educación, Rafael García (PP), a la Generalitat, recuerda que «el Ayuntamiento de Mutxamel está llevando a cabo las actuaciones delegadas por esta Conselleria en los centros educativos de la localidad. La financiación de dichas actuaciones se basa en módulos económicos establecidos en el ejercicio 2017. El impacto de la subida de los precios de los materiales, especialmente en los ejercicios 2021 y 2022 como consecuencia de la pandemia, el incremento de los precios del transporte marítimo y la guerra de Ucrania, ha provocado peticiones por parte de los contratistas respecto a la posibilidad de revisar el precio de los contratos suscritos».

Y por ello, «visto que por algunas administraciones autonómicas ya se están adoptando medidas para aplicar en su administración regional y también en las entidades locales las medidas contenidas en el Real Decreto por medio de la presente se solicita que desde esta Dirección General se informe a este Ayuntamiento a la mayor brevedad posible sobre las medidas que la Generalitat tiene previsto adoptar en relación con la revisión de precios en las actuaciones incluidas en el Plan Edificant».

Las actuaciones a cargo del Plan Edificant en Mutxamel, al margen del cuarto colegio en l’Almaixada, incluyen también a los otros tres centros de Primaria: la reforma del Manuel Antón, cuyas obras están en marcha desde el pasado año y suponen una inversión de 2,7 millones; construcción de un nuevo aulario y un gimnasio del Arbre Blanc, ya adjudicado por casi 900.000 euros; y la ampliación del comedor y el aulario del colegio El Salvador, el proceso de redacción del proyecto y que está valorado en 400.000 euros.

Fomento de la FP

El concejal de Educación, Rafael García Berenguer, le trasladó la pasada semana en persona al director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia, todas las demandas en materia de FP reclamadas por el Ayuntamiento y el Consejo Escolar Municipal. Gomicia acudió a Mutxamel para mantener una reunión solicitada por García Berenguer, donde el edil le reivindicó la posición de Mutxamel como un municipio estratégico a nivel formativo dentro de la comarca.

En la reunión se agradeció el aumento de la oferta formativa, pero también se reclamó la instalación del centro de FP para el que el Ayuntamiento cedió una parcela en 2007, y que ahora se ha anunciado que se instalará en Sant Joan.

En la reunión se puso de manifiesto el agradecimiento del Ayuntamiento de Mutxamel al aumento de la oferta formativa, pasando de no tener casi presencia de ciclos de Formación Profesional a tener dos grados superiores y tres medios. Sin embargo, según señaló el edil, “evidentemente, ese no es el objetivo último, ni de la concejalía, ni del Ayuntamiento de Mutxamel ni de la comunidad educativa”, aseguró García Berenguer.

“Con más de 27.000 habitantes, un transporte muy deficitario y con una inversión en servicios del Consell mucho menor en Mutxamel que en otros municipios de más de 20.000 habitantes, ya que en esta localidad no hay ni universidad, ni hospital, ni TRAM, le reclamamos al director general que tenga un trato justo y un reparto equitativo de inversiones en servicios públicos como al resto de la comarca, y en concreto, en servicios educativos o formativos”, indicó el concejal de Educación. Por este motivo, “le hemos reiterado que la Conselleria tiene desde el año 2007 un terreno de 18.000 metros para construir un Centro Integrado Público de FP (CIPFP). También le he pedido al director general que se complete el perfil del IES Mutxamel, con la construcción del pabellón para poder implantar las familias profesionales en dicho centro. Este instituto nació como un centro de Secundaria y FP, pero esta segunda rama del árbol no creció de forma paralela a la ESO y el Bachillerato”, explicó el edil.

En todo caso, Rafael García calificó la reunión de “muy positiva, ya que se vio a las claras cuál es la intención del Ayuntamiento de Mutxamel. Manuel Gomicia -prosigue el concejal-, no rechazó ninguna posibilidad y se comprometió a estudiar todas las opciones. De momento, hay que hacer seguimiento de los dos expedientes abiertos dentro de Edificant”, añadió.

En este sentido, el edil le informó de los retrasos del Plan Edificant, especialmente por el alza de precios que están sufriendo los materiales necesarios para las distintas obras proyectadas y aprobadas. A esas obras ya comprometidas en los diferentes colegios e institutos de la localidad, se ha unido tanto la ampliación del IES Mutxamel como la solicitud de construcción de un centro integrado de FP. Ambas demandas están ya registradas en la plataforma de Edificant como se pidió desde la Dirección General de infraestructuras Educativas el pasado 29 de enero. “Ya está subida toda la documentación a Edificant, pero todavía no hemos obtenido respuesta”, expresó el edil mutxamelero.

En otro orden de cosas, Manuel Gomicia le trasladó a García Berenguer que la Conselleria tiene “la voluntad de mejorar la oferta formativa en el norte de la comarca de l’Alacantí”, para lo que ha creado una mesa sectorial para hablar de este tema. “Allí expresaremos las reivindicaciones de Mutxamel”, incidió el concejal. A juicio de Rafael García, en esa mesa sectorial se debe hablar del proyecto de Centro Integrado de FP de l’Alacantí, una propuesta hecha pública hace unas semanas, que se lanzó “sin contar con todos los municipios de la comarca y, en particular, con Mutxamel”, recalcó el edil de Educación. A este respecto, desde Mutxamel insisten en que “la Conselleria debe valorar todas las ventajas de construir un centro integrado de FP en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Mutxamel, al lado de la Ronda Norte Sant Joan-San Vicente, en una parcela muy bien situado, en la partida de l’Almaixada, lo que beneficiaría a toda la comarca”.

Para García Berenguer, “Manuel Gomicia es el único director general de FP que ha atendido nuestras peticiones, ya que en su mandato ha mejorado la oferta formativa, pero pedimos una igualdad de fuerzas y un equilibrio”. Esta demanda llega en un momento donde “es importante engancharse a la llegada de fondos europeos para Formación Profesional, una vía de financiación externa necesaria para mejorar la FP. La ampliación del ciclo de peluquería y estética responde a estos fondos europeos. En concreto, en Mutxamel ya está completada la rama de informática (con Desarrollo de aplicaciones web y Administración de sistemas informáticos en red), en jardinería existe la FP básica (rama agraria) y medio (en el IES L’Allusser), y en peluquería e imagen personal se imparte el básico y medio (en el IES Mutxamel)".