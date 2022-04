San Vicente renuncia a una subvención europea de 1,9 millones por los plazos y los nuevos requisitos

San Vicente renuncia a una subvención europea de 1,9 millones para la mejora de la movilidad urbana. Unos plazos tan ajustados que el Ayuntamiento no puede asumir y nuevas exigencias legales, desconocidas en el momento de la convocatoria, obligan al municipio a desistir de la concesión de una subvención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), según ha informado el Consistorio.

No obstante, los proyectos para el establecimiento de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, que se iban a financiar con estas ayudas, continuarán su proceso de implantación con recursos propios del Ayuntamiento, ha manifestado el Consistorio en un comunicado. Y por su parte el PP ha cifrado esta ayuda a la que renuncia San Vicente en 1,9 millones, exigiendo responsabilidades al alcalde Jesús Villar (PSOE), y recordando que no es la primera subvención que se pierde.

Tras la aprobación de las bases y la convocatoria para la concesión de esta subvención, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Consistorio registró su solicitud el 30 de septiembre de 2021 a fin de concurrir en este proceso, realizando la memoria técnica y financiera según los requisitos inicialmente solicitados. Con fecha 17 de febrero de 2022 se firma la resolución provisional por parte del MITMA y se establece un plazo para el inicio de los procesos de licitación antes del 30 de abril de 2022. Una demora que no implica la ampliación del periodo de tramitación y, por tanto, "no es asumible por parte de la gestión municipal", asegura el Consistorio.

Asimismo, "no se aprobó la totalidad de las actuaciones presentadas en el proyecto, como el centro de control para la monitorización del tráfico y la calidad medioambiental, por lo que queda sin sentido práctico al tratarse de un conjunto de acciones que deben llevarse a cabo de forma simultánea. A su vez, se añadieron nuevas exigencias legales, desconocidos en el momento de la convocatoria, como el Plan Antifraude que debía asumir el consistorio con sus propios recursos", señala el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno destacan que la renuncia de esta subvención "no supone rehusar de la participación en futuras ayudas de los Fondos Europeos". Además, añaden que se seguirá impulsando con fondos propios la implantación de zonas de bajas emisiones, así como los planes para la mejora de la movilidad urbana en el municipio, potenciando las medidas para el uso del transporte público y los desplazamientos asociados a hábitos de vida saludable.

Criticas del PP

Por su parte los Populares exigen "explicaciones claras y responsabilidades por esta ayuda . “El equipo de gobierno, presidido por el alcalde Jesús Villar, renuncia a 1,9 millones de euros procedentes de una subvención de un proyecto europeo ahora, cuando en octubre de 2021 alardeaban de haber solicitado 2,5 millones para la creación de una zona de bajas emisiones en el casco histórico del municipio, además de otra serie de medidas”, afirma el portavoz del Partido Popular en el municipio, Óscar Lillo, agregando que "la excusa que esgrimen son plazos inasumibles y nuevos requisitos, algo que cuesta creer pues son los mismos requisitos que tienen que asumir otros Ayuntamientos que no han renunciado”.

“El equipo de gobierno se ha convertido en una factoría de generar problemas a los sanvicenteros, en este caso concreto, una factoría de perder subvenciones, puesto no es las primera subvención que se pierde o a la que se renuncia, y lamentablemente nos tememos que no va a ser la última”, señala el popular, que continúa manifestando que “son 1,9 millones de euros que provienen de Europa y a los que el Ayuntamiento renuncia después de serles concedidos. Para lo único que ha servido el trabajo y esfuerzo del personal municipal, es para perder el tiempo y recursos que se podían haber empleado en otras cuestiones. Eso sí, se venden muy bien en medios de comunicación en los que anuncian medidas y proyectos que luego no llevan a cabo, pero quedan muy bien en los titulares. Menos autopromoción y más acción”.

"El Partido Popular había preguntado ya en dos sesiones plenarias consecutivas por esta subvención, recibiendo vagas respuestas por parte del concejal de Seguridad. La concurrencia a esta convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con fondos procedentes de un proyecto europeo, parte de las concejalías de Medio Ambiente, Seguridad e Infraestructuras. El Ayuntamiento de San Vicente acude a la misma en octubre de 2021, para crear una zona de bajas emisiones en el casco antiguo", recuerda el PP, que apunta que "la cuestión es que todo esto ya nace con tiempos ajustado, cuando 21 días antes de que finalizara el plazo de presentación de las solicitudes, el Ayuntamiento le encarga a una empresa que realice el estudio para presentarse a esta convocatoria de esta subvención. Un estudio en el que el Ayuntamiento se gastó casi 18.000 euros en contratarlo, y en el que posteriormente han tenido a personal de Ayuntamiento trabajando en balde nuevamente, usando su tiempo y conocimiento en una cuestión a las que al final van a renunciar. Y no es la primera vez, denunciamos recientemente la pérdida de 475.000 euros para un plan de empleo, con la misma excusa de la falta de tiempo y personal”.

Desde el Partido Popular exigen al alcalde que “sea consciente de la situación en la que tiene sumida al Ayuntamiento y al municipio en general, y que ponga orden en el desaguisado de gobierno municipal que tiene. San Vicente no se puede permitir ni un minuto más el lujo de salir día sí, día también en los medios de comunicación por su mala gestión, por perder subvenciones, por el vencimiento de contratos sin renovación, por todos los escándalos internos y por la degradación y dejadez del municipio. Los perjudicados finales son los vecinos de la localidad, que deben sentirse engañados por este equipo de gobierno. Y lo que nosotros queremos decir como siempre es que tras recibir el estudio han tenido a personal de Ayuntamiento trabajando en balde nuevamente y usando su tiempo y conocimiento en una cuestión a la cual ahora van a renunciar", manifiesta el PP

El portavoz popular añade que "parece que ya no les avergüence ni decir que van a renunciar a esta subvención. La verdad es que una más ya no es noticia, pero desde el Partido Popular queremos denunciar que San Vicente vuelve a ser protagonista por que el equipo de gobierno renuncia, que ya no es que pierdan, es que después de que se les ha concedido el 17 de febrero renuncian a casi 2 millones de euros. Debería plantearse crear una concejalía de perder subvenciones y buscar excusas. Exigimos explicaciones claras y responsabilidades”.