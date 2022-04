Unido a la fiestas prácticamente sus 41 años de vida y con raíces en un pueblo de tradición como Onil, tiene una ilusión máxima por disfrutar de un momento que ha tenido tiempo de acariciar y ansiar. Era presidente de su comparsa y por sorpresa en las fiestas de 2019 le designaron para el cargo. La cara de Rosa, su mujer, lo dijo todo. Ilusión y amor por la fiesta que este domingo van a demostrar en su Entrada.

Hace dos años se quedaron a las puertas de las fiestas, ¿cómo ha sido este tiempo?

Hemos recuperado la ilusión que teníamos antes de la pandemia. Fue un palo gordo, parecía que se acababa el mundo, la crisis, el confinamiento. Y ahora es bonito porque lo hemos superado. Hemos hecho borrón y ahora toca disfrutar.

Le habrá parecido que este momento no llegaba nunca.

Somos los capitanes más longevos de las fiestas porque llevamos tres años esperando. Se quedará para siempre como una anécdota.

¿Qué le animó a ser capitán?

Fue cosa de la comparsa sin esperármelo ni proponérmelo. Es divertido porque yo era el presidente. La tradición es nombrar a los capitanes el último día de fiestas, cogí el micro, pregunté y me señalaron a mí. Fui a por lana y salí trasquilado. No olvidaré la cara de Rosa mi mujer que me decía «sí por favor», le hacía ilusión, y no costó convencerme.

¿Cómo va a ser su capitanía?

No sé si más o menos espectacular que otras, pero sí que va a ser muy bonita. La comparsa ha dedicado mucho esfuerzo al boato de acuerdo a nuestra temática Marroc’s,. Lleva mucha implicación. No es que pongamos mucho dinero o cosas extravagantes, lo hacemos en familia y todos juntos.

¿Cuál es el momento que espera con más ilusión?

El desfile del domingo. La mayor parte de los preparativos están enfocados a que ese día y esperamos con ganas que todo salga bien. Hay muchas cosas que hemos preparado con ilusión. En la Navidad antes de la pandemia nuestra familia nos regaló por sorpresa una marcha mora, que se llama Al-Waradí, la grabó la banda Camp de Mirra, la oficial de la comparsa, y será una ilusión escucharla desfilando., la marcha ya es conocida. Saldremos con nuestrras filás especiales y tendremos nuestro bloque propio centrado en la capitanía y la temática del boato. También nos hace ilusión lucir nuestros trajes personalizados, llevamos 2 años poniéndonos en pausa, ahora estamos cada día mirando al tiempo para que todo salga perfecto.

Cómo son esos momentos previos.

Son una pequeña locura porque hay muchos preparativos para que todo salga bien. Nuestro hijo Jordi saldrá esa mañana con Julia en el desfile infantil. Nosotros tenemos también maquillaje, peluquería, hay muchos detalles.

¿Está más nervioso hoy que si hubiera desfilado cuando le tocaba en 2020?

<<hay muchas ganas de volver a la normalidad y hay mucha responsabilidad añadido porque el pueblo y el mundo de la fiesta mueve mucho, también negocio. Banda, carrozas, ha sido un bache para ellos y lo necesitaban. Y en cuanto a los sentimientos, ahora cuando salgo a la calle veo la decoración de fiesta y que todo está preparado me produce unas cosquillas de nervios. He pasado por Ancha de Castelar y he pensado, aquí estarán tocando mi marcha.

¿Cómo se imagina el desfile?

No somos egoístas, quiero que la gente disfrute, esperamos pasarlo lo mejor posible. Si nosotros lo disfrutamos la gente también lo va a pasar muy bien.