«Vamos a llenar la calle Ancha entre bandas, ballets y el boato»

Con 19 años empezó a salir en las fiestas y éste ha cumplido ya 66 con la ilusión de ser lo máximo en las fiestas. De los 5 socios fundadores de la comparsa Cristians se convierte en el tercero en ostentar capitanía. Rebosa alegría y también algo de temor, ante la posibilidad de que pueda llover después de dos años esperando este momento.

¿Cómo ha llevado estos dos años de espera?

Faltaban 3 días para la presentación general cuando se acabó todo, Llevamos 2 años guardando los trajes y he estado intentando conservar la línea y con 66 años ya soy mayor para eso.

¿Qué le animó a ser capitán?

Era mi ilusión. Llevo saliendo en la fiesta desde los 19 años. Si me espero 10 años más ya era imposible. Quedamos 5 de los socios fundadores y mi filada me hizo capitán general. El año se ha alargado y hasta hace un par de meses aún no estaba claro si íbamos salir. Ahora es una ilusión.

¿Cómo se imagina el desfile de su capitanía?.

Somos 500 componente, medio bando cristiano somos nosotros y la calle Ancha la vamos a llenar entera, habrá unas 1.200 personas entre bandas, ballets, boato. El sábado va a ser algo precioso. Estaba preparado desde 2020 y nos tocó anularlo.

El esfuerzo económico es ahora mayor, ¿merece la pena?

Ahora todo es más caro. Es un esfuerzo bastante grande, pero sí merece la pena. Es lo máximo en la fiesta, es algo muy grande, tienes muchos recuerdos y en el pueblo te recuerdan como el capitán general.

¿Cómo se imagina el momento del desfile?

Estoy muy ilusionado. Y mirando al cielo porque con todo lo que llevamos gastado si nos llueve... He desfilado durante muchos años y me he emocionado viendo la capitanía así que imagino que va a ser algo muy grande. Llevaré 95 músicos detrás de mi. Y al acabar iremos corriendo a la Embajada nocturna para luchar con el capitán moro, ¡total! para que nos gane el castillo el sábado, pero lo recuperaremos el martes.

¿Qué momentos de las fiestas espera con más cariño?

El acto del viernes es muy bonito, el pregón, el desfile de bandas, la entrada del fester... Luego vamos de kábila en kábila de los cargos y se nos hará de madrugada. Al día siguiente peluquería, maquillaje... te olvidas de irte a comer con tu filada. Será un no parar. Mis hijas van a salir conmigo, Irina de Abanderada general y mi hija mayor sale de abanderada de comparsa con su marido, ha venido desde Tarragona donde vive con mi nieta de 1 año. Vienen mis consuegros a vernos que no conocen la fiesta y se van a asustar, porque van a decir que aquí cuándo se duerme. Y es que San Vicente en fiestas es muy fuerte.

Su comparsa es una de las más antiguas y que más capitanías ha ostentado. Es una responsabilidad.

Cristians se fundo en 1976, comos los más viejos junto a los Contrabandistas. Sabemos que hay mucha gente pendiente y que vienen también de fuera. Intentaremos que la gente disfrute. Tenemos 33 filadas de todas las edades, desde niños de un año y los más mayores con más de 70 años. Ha habido mucha pena estos años atrás de no poder salir y el sábado queremos que se recuerde esta capitanía que lleva 3 años siendo capitana.