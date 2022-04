Compromís Xixona reclama al equipo de gobierno la liquidación del presupuesto de 2021

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Xixona ha instado al equipo de gobierno de la localidad, formado por PSOE y Cs, a llevar al pleno de la Corporación la liquidación del presupuesto del 2021, documento que aún no ha sido presentado por la Concejalía de Hacienda más de tres meses después de haber acabado el ejercicio presupuestario anterior.

Desde Compromís, su concejal y portavoz Joan Arques, ha declarado que: «vamos camino del mes de mayo y aún no tenemos noticias de la liquidación del 2021 para que podamos conocer hasta el último céntimo el nivel de gasto que ha hecho este equipo de gobierno y cuánto se ha ingresado. Una muestra más de la incapacidad a que por desgracia ya estamos acostumbrados, y que no puede justificarse ni con el covid ni con el ataque informático de hace un año».

«Esta falta de rigurosidad en la gestión que representa no tener aún la liquidación provoca retrasos, por si no tuviéramos suficientes, con el resto de concejalías. Es más, durante el último pleno de marzo, prácticamente todos los concejales pusieron excusas en que estaba “esperando” a la liquidación del presupuesto para poder sacar proyectos que tienen paralizados. Por lo tanto, no sabemos a qué esperan…», ha destacado Arques.

Desde la formación valencianista recalcan que «de la liquidación, por desgracia, sólo esperamos una gran inejecución, una inejecución que ya advertimos el año pasado cuando se aprobó el presupuesto con los votos de PSOE y Cs, junto con el PP. El equipo de gobierno que tenemos se muestra incapaz de hacer realidad en tiempo y forma todo lo que promete, incluso, la misma liquidación presupuestaria».