"He luchado para dejar en el pueblo lo que he sabido de cocina"

Lleva al pie del cañón regentando el Mesón San Vicente desde 1971 y allí ha vivido cientos de reuniones festeras. Aunque este viernes da el pregonero, ha pasado la semana preparando la boda que tiene este sábado. Y ha sacado tiempo para plasmar sus sentimientos en un pregón que asegura, a sus 76 años, le hace mucha ilusión.

¿Por qué le han hecho pregonero?

Por culpa del Mesón San Vicente. Siempre he estado con el yugo del trabajo, pensaba que nadie se daba cuenta. Es por el amor a mi trabajo y al mesón. Todas las cosas de las fiestas se han celebrado aquí. Desde 1971 que hice el primer salón de banquetes para que el pueblo celebrara la fiestas, haciendo lo que me pedían, poniendo macetas, flores y pasando el santo por el centro del mesón

¿Qué mensaje quiere transmitir?

Mostrar a la gente que el Mesón es el mesón de San Vicente, que he luchado para que dé muestras del color que tiene San Vicente. Yo venía del Hotel Carlton de Alicante, con la mejor cocina. Preferí quedarme en San Vicente y he luchado para dejar lo que he sabido de cocina en el pueblo.

Ha trabajado mientras otros disfrutaban de las fiestas

He dado de comer también a capitanías de Alcoy, de Ibi... ahí estaba Paco el del Mesón, siempre trabajando. Soy cocinero, me gusta mucho el trabajo y me encuentro bien. Allá donde voy tengo amigos, ahora soy el más viejo de la subasta de Villajoyosa y de Santa Pola.