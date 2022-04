La ilusión se renueva en San Vicente

Arrancan las fiestas. El pregón de Paco el del Mesón abre oficialmente las fiestas más deseadas de la historia, tras dos años de espera. Cientos de sanvicenteros se congregan para celebrar la entrada de festeros y escuchar el Himne del Fester.

Arrancan las fiestas más esperadas de la historia. Dos años después de la última vez que hubo fiesta, el balcón del antiguo ayuntamiento ha acogido el pregón que abre las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente. Ha sido a cargo de Francisco Velasco, «Paco el del Mesón», quien con un repaso de sus 50 años regentando el Mesón San Vicente y su trabajo en la cocina para hacer felices a los festeros, metió de lleno a los sanvicenteros en los anhelados festejos. Junto a él, la Reina de las Fiestas, Susana Tafalla, y la Reina de la Primavera, Teresa Molina; acompañadas por el alcalde, Jesús Villar, y la concejal de Fiestas, Asun París.

Nacido en la pedanía murciana de La Algaida, elogia a San Vicente por ser «un pueblo que me ha acogido como un vecino más y al que he visto crecer y convertirse en la gran ciudad que es hoy, gracias al esfuerzo de todos», narraba el pregonero. «Hoy me siento muy feliz de vivir aquí con mi familia y rodeado de amigos» y confesaba que durante años escuchaba el pregón con gran emoción «nunca pensé que hoy sería yo quien estuviera aquí. Así que espero estar a la altura de tan gran honor», contaba ante la multitud congregadas en la plaza de España.

Reconoce que siempre ha estado vinculado a la fiestas «desde el trabajo» y expresó el honor que siente de ser el padre de la reina de las Fiestas de 1999; de los capitanes generales moros de 2006; abuelo de los pajes de la reina de las fiestas de 2017; y abuelo de Mauro, que este 2022 es el acompañante de la Reina de la Primavera.

Tras sus palabras, la traca y el arrebato final, daban paso a las bandas de música para interpretar el Himno de San Vicente y el Himne del Fester bajo la batuta de Joan Espinosa, director de la Sociedad Musical la Paz de Sant Joan y anterior director de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente.