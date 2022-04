EU lleva a pleno el desbloqueo del Catálogo de Protecciones de El Campello

EU exige desbloquear la redacción del Catálogo de Protecciones, cuyo retraso mantiene 30 bienes sin protección en El Campello. Bajo el título "Por un nuevo catálogo para la protección del patrimonio histórico, natural y paisajístico de El Campello", esta formación ha presentado una moción al pleno de este jueves para urgir a la redacción de este documento para salvaguardar el patrimonio de la localidad, ante el retraso que se arrastra en este tema. Esta formación solicita que el pleno inste al alcalde Juanjo Berenguer (PP) "a realizar los trabajos necesarios para que El Campello cuente con un Catálogo de Protecciones con la mayor celeridad posible". Y es que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 por parte del Tribunal Supremo en 2016 y el final de la suspensión de licencias aprobada en 2018 mantienen desde hace dos años una treintena de enclaves sin garantías para su conservación.

La moción recuerda que "el Catálogo de Protecciones es un instrumento de protección en la ordenación del territorio. En nuestro municipio este documento formaba parte del Plan General, siendo anulado junto al resto del PGOU al no haberse aprobado como instrumento independiente, tras la sentencia de 2016. Cabe recordar que el Tribunal Supremo anuló al Plan General por falta de un estudio económico que diera viabilidad real a lo que era a todas luces una ensoñación especulativa, aprobada en solitario por el PP. Una de las mayores aportaciones en tiempo (cerca de una década) y dinero (sobre el millón de euros) de dicho partido político al municipio acabó en nada. En la actualidad, El Campello no cuenta con catálogo de protecciones al estar vigente un Plan General de los años 80".

EU destaca que "en la anterior legislatura se dieron pasos para contar con un nuevo catálogo: finalizando el 2017 se encargó a una empresa la 'elaboración del catálogo de patrimonio cultural del término municipal de El Campello'. Un borrador cuya memoria justificativa incluía un total de 70 fichas y 5 planos con la localización de elementos. Las primeras 64 fichas correspondían al patrimonio cultural: 4 bienes de interés cultural (BIC), 38 bienes de relevancia local (BRL), 20 bienes de interés etnológico (BE) y 2 bienes inmateriales (INM). Pero no cuentan con ninguna protección debido a la situación antes mencionada. Más aún, estos elementos patrimoniales con valor cultural, histórico, arqueológico, paleontológico o ambiental podrían desaparecer con el actual gobierno si se plantearan peticiones de licencias de obra o demolición".

Y continúa señalando la moción que "mientras se tramitaba la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica para la aprobación del nuevo Catálogo de Protecciones, y a fin de evitar esta situación de desprotección, en agosto de 2018, el pleno municipal aprobó, por unanimidad de todos los grupos, suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación, edificación y demolición en los ámbitos delimitados en el proyecto del nuevo catálogo. La suspensión tendría una duración máxima de dos años. Este plazo se interrumpirá con el levantamiento de la suspensión, si, transcurrido un año, no se sometía a exposición pública el instrumento de ordenación consistente en propuesta de Catálogo de Protecciones. Lamentablemente, al cambiar el signo político en la nueva legislatura, y asumir el Partido Popular las concejalías de Patrimonio y Urbanismo, todo ha quedado paralizado".

Patrimonio amenazado

EU recuerda que "a mediados de 2020 se recibió el documento de respuesta por parte de la Conselleria en el que hacían una serie de recomendaciones al borrador del catálogo que jamás obtuvo contestación. En abril del año pasado el Ayuntamiento informó que el catálogo ya estaba en estudio en la Oficina de Planeamiento, que se habían celebrado varias reuniones técnicas al respecto y que había más pendientes. Un año después seguimos sin un solo avance. Como se puede comprobar, el desinterés del alcalde por el patrimonio cultural campellero ha sido total y absoluto convirtiéndose su en una amenaza para la conservación de los bienes históricos, culturales, naturales y paisajísticos.

Y señala "a modo de ejemplo, mencionar: 1) Villa romana: arrasado por las obras de la autovía en 2007; 2) Villa Marco: en estado de ruina, y sin uso público, tras más de 20 años de propiedad municipal; 3) Torre Reixes: Bien de interés cultural en riesgo de colapso. A pesar de contar con cinco peticiones de la Conselleria de Cultura para que el Ayuntamiento requiera a los propietarios el cumplimiento de la Ley; 4) Fortín íbero: arrasado sin que el ayuntamiento se personara en el juzgado en defensa del patrimonio histórico ubicado en su municipio; 5) Convent dels Mecedaris: destruido parcialmente al no exigir a los propietarios, durante años, el cumplimiento de la Ley. A lo que habría que sumarle los más de 30 bienes que carecen de protección al no contar el municipio de catálogo de protecciones. Entre los que se encuentra La Noria de los Gitanos, la Casa Nova, las casas cuevas, el alfar y el entorno subacuático de La Illeta, el cementerio viejo, azudes de varios barrancos, etc".

EU recuerda que "el Catálogo de Protecciones, desarrollado en el artículo 42 de la LOTUP, se define como un instrumento de ordenación mediante el que se determinan los elementos territoriales, espacios o bienes muebles que, por razón de sus valores culturales, requieran un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares para su protección, fomento y puesta en valor. El Catálogo de Protecciones deberá contener todos los elementos territoriales existentes en un municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. Además de los elementos citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la protección específica definida por la legislación vigente, se estime que deban considerarse junto a los anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística".