¿Dónde están los 200 manuales de identidad de San Vicente?

En enero de 2020, cuando se cumplieron 50 años de la publicación del escudo de San Vicente del Raspeig en el BOE, el Ayuntamiento presentaba el nuevo emblema de la ciudad. Una representación renovada y modernizada cuya utilización en todos los soportes publicitarios y de imagen oficial del consistorio debía regularse en el manual de identidad corporativa encargado en 2019 por la concejalía de Presidencia, tras el visto bueno la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento pagó casi 18.000 euros por la elaboración de la guía de poco más de 100 páginas de la que se iban a hacer 200 manuales. A día de hoy, esos dos centenares de ejemplares donde se marcan las líneas maestras de la identidad municipal no aparecen. Y desde el equipo de gobierno, la portavoz socialista y concejal de Comunicación, Asun París, admite que no sabe dónde se encuentran.

El grupo municipal Popular denuncia su desaparición y reclama responsabilidades al alcalde, Jesús Villar, y a la edil. Les acusan de despreocuparse de un gasto de casi 18.000 euros y de tener una actitud pasiva. El portavoz del PP, Óscar Lillo, no da crédito, puesto que ha preguntado ya por tercera vez en los últimos 6 meses si ya han aparecido esos 200 manuales. En este pleno del mes de abril interpelaba a París sobre el paradero de esos libros corporativos y si el consistorio poseía la copia maestra para poder editar con calidad más volúmenes. La edil admitió que no sabía dónde estaban. Y respondió que se ha pedido a la imprenta una copia original y en alta calidad para poder reproducirlos.

"Dinero público y patrimonio municipal"

"Parece que les da igual, cuando estamos hablando de dinero público y patrimonio municipal", recalca Lillo, quien considera que se ha generado una gran confusión en el consistorio puesto que asegura, esta guía que debía regular el uso del emblema municipal ha provocado dudas sobre cuándo poner el escudo y cuándo el emblema (que es una reproducción simplicada y evolucionada del escudo); o qué tipología de letra usar. Unos símbolos que tienen su propio tipo de letra y color, versión en castellano y valenciano, que son usados en la papelería municipal, los sellos y cartas, en las áreas municipales, en los distintos eventos que organiza el Ayuntamiento, en el entorno digital, en los vehículos municipales o en la propia señalética.

Lillo cree que desde el equipo de gobierno no se está dando a este tema la seriedad que merece y critica a la concejal París "por decir que ante la duda en usar el emblema o el escudo "pues se pone el escudo". Algo que no se puede hacer porque hay una normativa de uso de símbolos municipales", aclara el Popular, que añade: "al final se han gastado el dinero en algo que ni ellos mismos saben para qué lo han hecho. Y lo más grave es que no saben ni dónde están esos libros".

Insistencia

“En el pleno del mes de diciembre de 2021, registramos una pregunta por escrito sobre el paradero de este manual, dada la polémica suscitada con la utilización del escudo municipal, que esta guía debería solventar” afirma Lillo “la respuesta en ese momento de la concejal, Asunción París, fue que no tenía conocimiento de dónde estaban. Reiteramos la preguntar en el pleno de marzo, y esta semana en el pleno de abril también. La respuesta continúa siendo la misma, que no han aparecido. Ya no es que no estén, es que al parecer ni siquiera los han buscado”.

Lillo explica que los "líos" generados por no tener claro el uso del emblema o el escudo quedaban patentes estas navidades "pusieron en la caseta del Belén municipal el emblema y al día siguiente lo quitaron y pusieron el escudo. En la cartelería no saben si poner el emblema o el escudo y hay gente que se queja porque este manual se hizo para clarificar estas cosas y ahora hay más confusión. Antes había solo un escudo y se podía poner bien o mal pero se ponía, cuando se creó el emblema se hizo para normalizar la imagen y usar el escudo solo cuando fuera necesario, pero han generado más confusión", insiste.

Los Populares consideran intolerable que no se sepa que ha ocurrido con estos manuales pagados con dinero público. “A día de hoy la única constancia física de este manual corporativo es un borrador sin fecha de aprobación” ratifica el Popular “ello denota el descontrol de gobierno de Villar y su equipo, donde cada concejal funciona a su libre albedrío. Y exigen responsabilidades ante la actitud del alcalde, que debería tomarse en serio una circunstancia como ésta que si bien, no consideran de extrema urgencia, sí que suscita dudas en cuanto a qué se hace y cómo se hacen las cosas en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig”.

El Partido Popular solicitaba este lunes por registro una petición para que se investigue qué ha sucedido con estos manuales, que se encuentren y se entreguen a los usuarios a los que iban dirigidos.