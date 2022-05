La falta de suministros por el bloqueo de los presupuestos y los contratos menores impide parchear los socavones en El Campello

Socavones rellenados con arena al no poder comprar el Ayuntamiento de El Campello materiales de construcción para el parcheo. O fuentes sin cloro por la falta de suministros. El bloqueo de los presupuestos para 2022 y de los contratos menores por el riesgo de abonos irregulares mantiene paralizadas cuestiones del día a día del Consistorio. Cs, que ocupa el área de Servicios e Infraestructuras, ha denunciado esta parálisis que vive el municipio. En cambio, desde el PP recuerdan que es responsabilidad de cada concejalía prever sus gastos y proponer a Hacienda sus presupuestos.

El Campello se adentra en mayo sin noticias sobre los presupuestos para 2022 que llevan meses "ultimándose" en Intervención. Unos meses en los que han seguido los choques entre PP y Cs, socios de gobierno junto con Vox, que evidencian la fractura total en el tripartito, lo que hace complicado un acuerdo para las cuentas. Es más, Cs rechaza la última propuesta del PP para los presupuestos de 2022. Y esta falta de cuentas impide sacar adelante los concursos públicos que carecen de dotación presupuestaria para licitar contratos de suministros o de otra índole, según explicó Cs en el pleno del pasado jueves. Así, siguen prorrogados los presupuestos de 2020, y a la espera de que esté finalizada la liquidación del presupuesto de 2021, que también se ha retrasado.

La falta de crédito mantiene paralizado el concurso para sacar a licitación el suministro de materiales

A preguntas del edil de EU, Pedro Mario Pardo, sobre que el Ayuntamiento está empleando arena para tapar socavones de diversas calles del municipio por la falta de suministro de materiales y si se va a tomar alguna medida al respecto, el primer teniente de alcalde y edil de Servicios e Infraestructuras, Julio Oca (Cs), confirmó que esto es debido a que el pliego para sacar a concurso el suministro de materiales de construcción "está paralizado por falta de crédito". Es decir que carece de dotación económica.

Por ello anunció que "desde el departamento la técnico ha solicitado el pronunciamiento expreso por parte de la Corporación para poder comprar todo este material, y ante el silencio que se ha producido mi decisión es, por la problemática que se está generando de seguridad, tramitar un contrato menor para este material necesario para arreglar todos los socavones y huecos que hay en la vía pública, y asegurar la seguridad de nuestros vecinos". Ante "el silencio que se ha producido. Voy a asumir esa responsabilidad". Y preguntado por Pardo por ese "silencio de la Corporación" y si se refiere al alcalde, Juanjo Berenguer (PP), Oca respondió que "lo único que se ha contestado es 'que se compre', pero no se dice cómo", "no se da una solución jurídica", por lo que ha decidido hacer un contrato menor, a la espera que se dote de presupuesto el pliego para el suministro.

El edil de Servicios (Cs) anuncia que sacarán un contrato menor para acabar con la falta de materiales ante "el silencio del Ayuntamiento"

Por su parte, el primer edil en el pleno se limitó a contestar que "nos olvidamos reiterativamente de lo que son los centros gestores". Desde el PP aclararon que "cada concejalía debe elaborar sus presupuestos y proponerlos a Hacienda en consecuencia", responsabilizando a la concejalía en el caso de que haya tenido una "falta de previsión" o no haya "sabido administrarse".

A este respecto, desde Cs negaron este lunes que haya una falta de planificación, asegurando que Hacienda sabe las necesidades de sus departamentos, que "están infradotados" pese a tratarse de áreas "imprescindibles" como Servicios o Infraestructuras, que no se pueden ajustar a un presupuesto inferior, sino al contrario, al ser "servicios al ciudadano". "No podemos sacar un pliego a concurso sabiendo ya que a mitad de año nos vamos a quedar ya sin servicio porque no tiene suficiente dotación económica", apuntó Oca. A este respecto Cs insistió en la necesidad de aumentar el presupuesto en un 6% para 2022, siguiendo la estela de otros municipios, y no en un 3,5% como plantea el PP. Del mismo modo señaló que el PP les presentó la quinta propuesta de presupuestos hace cerca de dos semanas, y "si esos son los últimos, no habrá presupuestos", en referencia a que no recogen las exigencias de los naranjas. Este medio trató sin éxito de contactar con la edil de Hacienda, Lourdes Llopis, para conocer el estado de las cuentas.

El edil de Contratación, Javier Giner, (Cs) explicó en el mismo pleno que "actualmente en Contratación la mayor parte de pliegos que están paralizados lo están por falta de crédito o porque hay subsanaciones pendientes por el órgano gestor", destacando la labor de los técnicos pese a la falta de personal. Giner agregó que algunos de los que no tenían crédito se han solucionado hablando con la edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP).

Cs rechaza la última propuesta del PP para aprobar los presupuestos de 2022

Otro problema que se está registrando por la falta de suministros por el este bloqueo es que no se puede comprar cloro para las fuentes, por lo que hace semanas que Oca ordenó que se vaciaran para evitar un problema de salud pública. En el pleno señaló que pese a que dio instrucciones para el vaciado, no se ha hecho, pero desconoce si es porque aún queda cloro en el almacén o es que se ha echado sal a las fuentes.

Y es que en todo esto también subyace la polémica por los contratos menores. Un grupo de 16 funcionarios han denunciado que las instrucciones que rigen la formalización de contratos menores desde 2020 eliminan la supervisión previa de Intervención, lo que hace recaer en ellos la responsabilidad legal de los mismos. Y ante el riesgo de un posible fraccionamiento, lo que está pasando es que no se están realizando esos contratos. Un ejemplo de ello es que el municipio ha estado casi dos meses sin grúa, al negarse el jefe de Policía por este motivo, al retrasarse la licitación y haber alcanzado el límite legal sin licitación. Incluso el sindicato Fesep, mayoritario en el Ayuntamiento, ha denunciado "presiones", "amenazas" y "hostigamiento" a trabajadores por parte de altos cargos y miembros del equipo de gobierno para que firmen contratos menores. Y hay que recordar que una técnico está procesada junto con los dos últimos alcaldes y tres ediles por un supuesto fraccionamiento de contrato en el mantenimiento de una depuradora y una fuente, debido a que no se licitó el contrato y se realizaban abonos irregulares con reparos bajo contratos menores.

El secretario ultima el informe solicitado por los funcionarios

Por otra parte, el secretario municipal informó en el pleno del jueves, a preguntas de EU, que está ultimando el informe que vienen solicitando los funcionarios desde 2020 sobre la legalidad de las instrucciones que rigen los contratos menores. El secretario explicó que tiene el encargo de ese informe desde hace un mes y que está a punto de terminarlo. De cualquier forma, el alcalde ya manifestó en su día que Secretaría considera legal el mecanismo y que está respaldado por Intervención y Contratación.