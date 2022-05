La plataforma Tram se moviliza porque el tranvía tardará mucho más que el bus en llegar a Sant Joan y Mutxamel

Que no sea más rápido tomar el autobús o coger el transporte privado que usar el tranvía para llegar a Sant Joan d'Alacant y Mutxamel. Es la premisa de la Plataforma Tram Sant Joan-Mutxamel que ya logró en su día que se tuviera en cuenta la conexión del Tram por los dos municipios cuando no estaba contemplada. Ahora exigen que este transporte público sea práctico y que el tiempo que pasarán en él no desmotive a los usuarios.

