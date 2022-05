¿Dónde está la arena de l'Almadrava de El Campello?

A la que fuera hasta hace unos años la tercera playa más visitada de El Campello le crecen los enanos. Al hecho de que solo esté permitido estar en una pequeña franja de 50 metros por el riesgo de desprendimientos, prohibición que por otra parte no se respeta, se unen recurrentes vertidos de fecales y ahora montañas de posidonia bajo la que permanece sepultado el arenal de l'Almadrava.

La cala presenta además riesgo de desprendimientos que mantiene una parte cerrada y frecuentes vertidos de fecales

Los vecinos exigen que antes de que empiece el verano se retiren los arribazones que cubren por completo la cala. La arena no se ve, está debajo de grandes capas de algas, para llegar al agua hay que realizar saltos de 30 centímetros para salvar el talud de los arribazones. Estos obstáculos no solo impiden a personas mayores o niños acceder al agua, sino que alertan los residentes que suponen un peligro para su seguridad y salud pública. Advierten que entre las algas hay excrementos de perros, anzuelos de los pescadores, latas y otros residuos al no realizarse limpieza alguna. Muy pocos se aventuran a tumbarse o darse un chapuzón en esta cala semiurbana.

Desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos han recordado que los colectivos vecinales "en numerosas ocasiones hemos denunciado el abandono de la cala de l’Almadrava, no solo por la falta de mantenimiento, también por los vertidos. Y no hemos recibido respuesta del concejal de Playas, Parques y Medio Ambiente. El silencio por parte de su concejalía ya es desidia y total abandono".

Vecinos de la zona han explicado a INFORMACIÓN que "entendemos que hasta ahora no se podían quitar las algas para proteger la cala y evitar la pérdida de arena, pero con la llegada del buen tiempo es imposible acceder a la playa. Está cubierta de algas, con montañas de 30 centímetros que hay que saltar, donde hay anzuelos y latas que son un peligro. También hay excrementos de perros, algas podridas sobre las que te tienes que tumbar".

Y han destacado que en la temporada de Semana Santa, en la que l’Almadrava ha sido una de las seis playas que contaba con servicio de salvamento junto con Muchavista, Carrer La Mar, l’Amerador y Cala Lanuza, «el socorrista estaba solo. No había nadie en la cala porque no se podía entrar en el agua ni tumbarse por las algas».

Del mismo modo han recordado que "si viene un temporal, las algas se van hacia adentro, no es la solución. Esperamos sensibilidad por parte del Ayuntamiento para que realicen una limpieza. El verano pasado no se retiraron las algas y fue una temporada pésima, era imposible disfrutar de la playa, ya que se llegan a formar taludes de medio metro de algas y niños o personas mayores no pueden acceder al agua. Pedimos que al menos una vez al año se retiren las algas".

Por su parte el edil de Playas y Medio Ambiente, Julio Oca (Cs), ha recordado que las algas no se retiran siguiendo las recomendaciones del Instituto de Ecología Litoral para proteger las playas y evitar la pérdida de arena por los temporales. Y ha apuntado que ante las quejas de los vecinos, estudiarán a finales de mayo realizar una limpieza en junio para la campaña estival. De cualquier forma, Oca reiteró que los temporales son cada vez más frecuentes y que por ello hay que proteger las calas para que no pierdan su arena.