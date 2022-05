Denuncian las grietas y socavones en el patio de Infantil del Colegio Jaume I de San Vicente

El patio donde juegan los niños de Infantil del Colegio Jaume I de San Vicente del Raspeig está lleno de grietas y socavones provocados durante los días de lluvia. Un lugar impropio para los más de medio centenar de pequeños que tienen su lugar de juegos en este espacio. Niños de entre 3 y 5 años. Cuando llueve, como ocurrió la semana pasada, se producen grandes charcos y se acrecienta el problema.

Las defiencias en el patio de Infantil llevan meses sin solucionarse y esta situación ha llegado hasta el pleno del Ayuntamiento. El grupo municipal de Vox ha denunciado la situación por las quejas recibidas de padres del centro escolar y preguntaba ya en el pleno del mes de marzo a la concejal de Mantenimiento, Pilar Alcolea, cuándo tenía previsto el consistorio dar solución a este problema. Desde Vox advierte que el mantenimiento de los colegios depende directamente del Ayuntamiento y por eso exigen el arreglo urgente de esta zona de esparcimiento para los niños.

La concejal responsable reconocía la situación de este espacio y explicaba en la sesión plenaria que para acabar con los agujeros que tiene el patio se iba a mejorar el drenaje del arenero del patio de Infantil aprovechando la Semana Santa y las fiestas locales de San Vicente, que se han celebrado justo la semana posterior. La edil explicó que se iba a remover y rellenar los baches de la zona y advirtió que la directora del centro tenía conocimiento de dicha actuación.

Algunos padres se muestran indignados porque los arreglos que se iban a ejecutar aprovechando que durante las fiestas los niños no están en el centro no se han llevado a cabo. Cuando la semana pasada volvieron los niños tras las fiestas no se había hecho nada. Por su parte, la edil de Educación, Isabel Candela, aseguraba la semana pasada que la actuación se iba a realizar durante este pasado fin de semana, sin embargo, tampoco estos días se han hecho los arreglos anunciados.

Desde el centro educativo, fuentes docentes quitan importancia a las quejas y consideran que se está exagerando en una situación que advierten, el Ayuntamiento ya les ha dicho que va a solucionar. Advierten de que las lluvias de la semana pasada han impedido acometer la reforma del patio que tras no hacerse durante las fiestas se iba a realizar este fin de semanay confían que sea muy pronto cuando se realice.

Al problema de los socavones que cada vez son más grandes en el patio se suma la queja de los padres que denuncian que se llevaron hace meses los juegos infantiles y no se ha vuelto a saber nada de ellos.