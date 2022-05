El Ayuntamiento de San Vicente gastará 800.000 euros en seguridad privada

El contrato de seguridad privada le costará al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 800.000 euros. Abarcará no solo al actual edificio consistorial, sino que se ha dado un salto en este servicio y como novedad también habrá presencia de vigilantes privados en parques y jardines e incluso en eventos deportivos. Volver a ver a los guardias de seguridad privada en el consistorio aún se escribe en futuro. Desde el equipo de gobierno advierten de que el contrato ya está redactado y ahora está siendo revisado en el área de Contratación, según explica el concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz.

Este lunes 9 de mayo el ayuntamiento sanvicentero se ha quedado sin el servicio de seguridad privada que se prestaba en los servicios sociales y a las puertas del consistorio. Fue un logro del departamento de Bienestar Social después de años de reivindicaciones que desde agosto hubiera vigilancia, para evitar o frenar agresiones físicas y verbales. Y ello después de que se produjeran altercados. Desde esta semana los trabajadores vuelven a quedar desprotegidos y sin el elemento disuasorio que suponía la presencia del vigilante puesto que todavía no hay un contrato que sustituya al anterior. Se trata de un área municipal sensible porque se realiza una atención directa al público y se atienden situaciones de gran vulnerabilidad, como se encargan de recordar en este servicio, que ha asumido con resignación esta circunstancia, que esperan sea por poco tiempo. Ya el lunes se producían los primeros altercados que no pasaron de los gritos.

Para evitar la desprotección total, el área de Seguridad ha solicitado al jefe de servicio del turno de la mañana de la Policía Local que una patrulla acuda dos veces al día al departamento de servicios sociales. A la vez, los trabajadores también podrán solicitar la presencia policial cuando consideren que van a atender un caso que podría ser conflictivo o que pueda generarse una reacción violenta, según explica el concejal de Seguridad.

El servicio de seguridad privada que va a prestar el Ayuntamiento de San Vicente tiene un periodo de vigencia de cuatro años en total, y el coste anual de contar con esta vigilancia privada asciende a 186.387 euros. El contrato saldrá a licitación por 797.320 euros y lo asumirán además las partidas presupuestarias de las concejalías que han solicitado disponer de vigilancia privada.

La novedad principal es que la presencia de estos vigilantes ya no se circunscribe al edificio consistorial. Los servicios sociales del Ayuntamiento volverán a contra con un vigilante de 9 de la mañana a dos de la tarde y también dispondrán de este servicio en el Centro Social de Santa Isabel, que se prestará de lunes a jueves de 9 a dos de la tarde y los viernes de 11 a dos de la tarde.

Los parques y jardines más importantes del municipio también van a disponer de vigilancia privada. El parque Lo Torrent y el parque Presidente Adolfo Suárez contarán con presencia de un guardia jurado de mayo a septiembre de seis de la tarde a doce de la noche; y en el horario de invierno, de octubre a abril, desde las seis de la tarde a las diez de la noche.

También Deportes ha solicitado esta vigilancia privada y se han tenido en cuenta la piscina de verano, ahora mismo sin uso ni servicio por las obras que se tienen que desarrollar de ampliación y unión con la piscina cubierta, pero se han tenido en cuenta para dar servicio cuando estén disponibles de lunes a viernes durante seis horas y los fines de semana ocho horas que tienen que determinarse.

Este contrato también tiene en cuenta los eventos deportivos que, una vez adjudicado, dispondrá también de vigilancia privada, especialmente en aquellas pruebas deportivas que tengan montajes en la vía pública, como son la 5K, 10K, la San Silvestre o las 24 horas deportivas.

El edil de Seguridad replica a las críticas vertidas por la oposición que ponen el acento en el nuevo contrato no está en marcha, asegurando que ha sido precisamente el celo con el que se ha elaborado el que lo ha retrasado. El anterior tenía un importe inferior a los 18.000 euros y por un periodo muy corto de tiempo, ocho meses. Ferrándiz explica que ha sido muy complejo el proceso puesto que se ha contado con los departamentos del Ayuntamiento para conocer sus necesidad en materia de seguridad.

Desde Contratación, el concejal del área, Guillermo García, asegura que se está dando "máxima prioridad" a este contrato, dada la sensibilidad del servicio que se presta en Bienestar Social. Su departamento está elaborando los pliegos de cláusulas administrativas y García apunta al próximo mes de junio como el más probable para sacar a concurso este servicio. Añade que si todos los plazos discurren sin sorpresas, el contrato podría adjudicarse después del verano. "Estamos volcados en este contrato para sacarlo cuanto antes porque es un servicio que ha dado un buen resultado en el edificio municipal. Si no hay complicaciones se podrá publicar en la plataforma de contratación a principios de junio", tras el periodo para presentar ofertas (que suele ser de 15 dias) se iniciará el proceso administrativo para estudiar y resolver las ofertas que se presenten.

Cs reclama vigilancia policial provisional

Los plazos no agradan a la oposición que critican que este contrato no haya podido ponerse en marcha ya. El portavoz de Ciudadanos (Cs), Pachi Pascual, ha reclamado al tripartito PSOE, EU y Podem, que haya vigilancia policial en el Ayuntamiento mientras se adjudica el contrato de seguridad privada. "Los trabajadores municipales vuelven a pagar las consecuencias de la incapacidad del tripartito para gestionar el Consistorio, esta vez al no licitar a tiempo un contrato que sabían que caducaba desde hace 9 meses”.

El portavoz de Cs ha pedido al gobierno municipal que “la Policía Local asuma la vigilancia de las dependencias municipales de forma provisional y hasta que dispongamos nuevamente de un servicio de seguridad privada para acabar con la sensación de desprotección que tienen los trabajadores del Ayuntamiento, que ven cómo deja de prestarse un servicio que venían reclamando desde hace varios años”.

Pachi Pascual ha indicado que “lamentablemente, son frecuentes las situaciones de tensión que sufren los trabajadores municipales, especialmente los del área de Servicios Sociales, hasta el punto de que han llegado incluso a producirse agresiones, por lo que son ellos mismos los que han reclamado en varias ocasiones un servicio de vigilancia para poder realizar su trabajo con mayor tranquilidad y seguridad”.

El portavoz de Cs ha afirmado que “aquel contrato menor fue una solución provisional para dotar de vigilancia privada al Ayuntamiento mientras se elaboraba un contrato abierto, pero como suele ocurrir con el tripartito llega la fecha de finalización de ese contrato y nos encontramos con que no han hecho los deberes y no tenemos un nuevo contrato adjudicado y, en este caso, ni siquiera unos pliegos de condiciones elaborados”.