Las hierbas en el campo del Rigas ponen en riesgo las competiciones

En el campo del Rigas las ramas no dejan ver el campo de juego. El suelo es una cesión de Cemex al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y lo usan el club deportivo Los Gladiadores de softbol y de beisbol para sus competiciones y también es utilizado como campo de entrenamiento de tiro con arco. Sin embargo, la situación a la que ha llegado este terreno es, para los clubes que lo utilizan, insostenible, tanto que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para reclamar que se lleve a cabo una actuación y se limpien las ramas y matorrales que además de rodear el terreno de juego invaden parte de él.

En muchos casos lo está haciendo el propio club, y advierten de que de seguir así les han anunciado que van a quedar fuera de la liga autonómica por las malas condiciones que presenta. "Hemos ido cortando la hierba este domingo antes de la partida pero aún así... nos cancelan el de este domingo hasta que la quitemos", confiesan.

El club es consciente de que se trata de un campo que no es municipal, pero cree que la inversión es mínima para dotar al recinto de unas condiciones básicas. Además de la necesaria limpieza de matorrales, algunos ya en el campo de juego, solicitan que se poden los pinos y el árbol de grandes dimensiones que está a la derecha del campo. Piden algo más de potencia en los focos luminosos y que no "salten los plomos", así como girar los focos y ponerlos de cara al campo. Que el hecho de que el terreno esté cedido no sea óbice para hacer pequeñas inversiones, como que se instale la jaula de bateo ya presupuestada o que se mejoren los baños.

A su denuncia se ha sumado también el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) que ha reclamado al tripartito que se mantenga en condiciones el campo, debido al estado "lamentable" que presenta, con la maleza invadiendo el terreno de juego. Ciudadanos se hace eco de las quejas de los clubes que hacen uso de esta instalación deportiva, que advierten del riesgo de sufrir lesiones para los jugadores y de las incidencias que están reflejando los árbitros en sus actas.

El concejal Ricardo Bernabeu entiende el malestar de clubes deportivos como el Gladiadores de softbol y beisbol, que se ha dirigido al Ayuntamiento para advertir de la falta de mantenimiento del campo, y advierte que esta circunstancia "ha sido anotada varias veces por los árbitros en las actas, lo que podría suponer incluso la expulsión del club de la competición autonómica en la que participa”.

Añade que solo hay que acercarse al campo del Rigas para comprobar cómo la maleza alcanza una altura considerable y llega incluso a invadir el propio terreno de juego, donde las líneas que lo delimitan ya no se ven, además de otras deficiencias, como el mal estado de las porterías, de los bancos, de las vallas o de los aseos.

A su juicio, es el equipo de gobierno el que debería mantener en condiciones una instalación que es utilizada por muchos deportistas federados y aficionados "que en más de una ocasión se han visto obligados a realizar ellos mismos tareas de limpieza y desbroce para poder entrenar o disputar sus partidos”.

El concejal de Ciudadanos ha afirmado que “conocemos las limitaciones que tiene el Ayuntamiento a la hora de realizar inversiones en una instalación deportiva que está cedida en precario, pero eso no quita para que el equipo de gobierno realice las tareas mínimas de mantenimiento para garantizar la seguridad de los jugadores y para no dar una imagen lamentable de nuestro pueblo a los que vienen de otros municipios”.

Por su parte, también el grupo municipal Popular se hace eco de las quejas del club por la situación del campo del Rigas. Desde las filas Populares consideran que el Ayuntamiento podría iniciar los trámites para asumir esta instalación cedida para poder hacer una inversión como merece el campo y los equipos que juegan allí.