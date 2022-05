El Campello se queda sin ascensores por el bloqueo de los contratos menores

Calles sin parchear, falta de materiales, fuentes sin cloro, dos meses sin grúa... y ahora ascensores fuera de servicio en dependencias tan sensibles como el Centro Social. Pese a que el Ayuntamiento de El Campello dispone de más de 30 millones de euros ahorrados en el banco, el bloqueo de los contratos menores por el riesgo de fraccionamiento impide por ahora realizar una inversión de 15.000 euros que mantiene los ascensores de buena parte de las instalaciones municipales fuera de servicio desde hace dos meses. Los elevadores del Centro Social, Casa de Cultura, Urbanismo, Infraestructuras, Juzgado de Paz y central de la Policía Local permanecen precintados, según ha denunciado Compromís y confirmado la concejalía de Servicios e Infraestructuras, en manos de Cs. Un problema de accesibilidad que supone un grave perjuicio para sus usuarios y trabajadores, así como un nuevo choque en el tripartito entre Cs y PP, que se responsabilizan mutuamente de la situación.

Todos estos ascensores requieren de reparaciones, tras detectar diversos problemas durante una revisión. En concreto el del Centro Social requiere de la sustitución de una pieza que supone un gasto de 5.000 euros, y para el resto se necesitan reparaciones que suman 10.000 euros. Y el retraso en llevar a cabo estas actuaciones a través de un contrato menor mantiene los elevadores fuera de servicio, tanto por motivos de seguridad como para evitar que se registren averías mayores.

Usuarios del Centro Social han denunciado el problema que esto representa para personas con movilidad reducida o para los mayores, ya que en las plantas superiores está Bienestar Social y se realizan numerosas actividades tanto del Ayuntamiento como de colectivos locales, para las que hay que subir escalones. Esto está llevando a que se esté tratando de atender algunos casos en la planta baja, según han confirmado fuentes de Cs. Uno de los afectados, José Luis Valdés, explica que "la gente no puede subir por las escaleras del Centro Social, pese a que la primera planta está Bienestar Social, y en la segunda y tercera la Coral, pintura... esto lo tienen que arreglar y llevamos así ya dos meses".

Desde las concejalías de Servicios e Infraestructuras han lamentado este viernes que desde finales de marzo están a la espera de que el secretario dé el visto bueno al contrato menor propuesto para solucionar estos problemas. El pasado 22 de marzo se mantuvo una reunión entre el alcalde Juanjo Berenguer (PP), el edil de estas áreas, Julio Oca (Cs), el secretario y los técnicos, donde se puso de manifiesto las consecuencias que conlleva la no tramitación del contrato menor citado, es decir la paralización de los ascensores. Cs asegura que ha intentado al menos reparar a través de la concejalía de Bienestar Social, con sus propios fondos, el ascensor del Centro Social, según explicó la edil del área Mercé Pairó (Cs) a preguntas de EU en el último pleno, pero desde el Ayuntamiento se ha comunicado que no pueden hacerlo así, y los naranjas lamentan que no aportan una solución.

En cambio, fuentes de Alcaldía han señalado que es la propia concejalía naranja la que debe sacar adelante el contrato de reparación, y no recurrir al secretario, por lo que responsabilizan al área de Cs de este bloqueo. Y es que según las instrucciones vigentes dadas por el primer edil para estos procedimientos, son los centros gestores los que deben asumir la responsabilidad de estos contratos. Pero los funcionarios han exigido a Secretaria un informe sobre la legalidad de esta medida, que está ultimándose por fin tras ser reclamado en varias ocasiones, la primera en 2020, y se están negando a firmar los contratos, ya que denuncian que no pueden asumir responsabilidades legales, al margen de las responsabilidades técnicas que por su condición les son propias. Además el sindicato Fesep ha denunciado acoso laboral hacia los funcionarios por este tema. Del mismo modo, en el mismo pleno el alcalde explicó que están viendo cómo ampliar el contrato que se formalizó hace un mes para el mantenimiento de los ascensores, tras el proceso de adjudicación, ya que no incluía este tipo de reparaciones.

Desde Compromís su edil Adriana Paredes, que planteó esta problemática en una de las comisiones informativas el pasado mes, ha explicado que "queremos denunciar esta situación y el retraso en la reparación, que a nuestro juicio es una falta de consideración grave a las personas de movilidad reducida y una muestra más de la pasividad y de la poca capacidad de este equipo de gobierno. La explicación del Ayuntamiento es que hay problemas con el pliego de mantenimiento, como ya llevamos escuchando desde hace meses y con otros contratos y tareas tan vitales como el mantenimiento de calles, el tratamiento de residuos, los servicios de playas. El Ayuntamiento está paralizado y a este alcalde no parece importarle".

Los problemas derivados de la parálisis que vive el Ayuntamiento por el bloqueo de los contratos menores no se restringen a estos ascensores. El Consistorio se está quedando sin cloro para las fuentes al no poder comprar más por el retraso en la licitación del contrato de suministros y las dificultades de sacar un contrato menor, por lo que Oca ha ordenado el vaciado de las fuentes. La falta de suministro de materiales por el mismo motivo está obligando a tapar los socavones de las calles con arena, al no poder parchearlos. Además, el municipio ha permanecido dos meses sin grúa, entre primeros de marzo a primeros de mayo, al retrasarse la licitación del servicio -que ya está operativo- y negarse el jefe de la Policía Local a firmar más arrastres puntuales por el riesgo de fraccionamiento de contrato.