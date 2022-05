Dos alumnas del María Blasco en la fase europea de las Olimpiadas de Estadística

Hasta hace unos meses, para Claudia Fernández y Lucía Colomina la estadística era esa parte de la asignatura de Matemáticas que nunca da tiempo a estudiar. Hoy gracias al conocimiento que han adquirido desde octubre han colocado al Instituto María Blasco de San Vicente del Raspeig en el mapa de los centros que enseñan muy bien esta materia, a tenor de los resultados. Se han convertido en las representantes españolas de las Olimpiadas europeas de Estadística junto a un equipo de Córdoba tras competir con centros de toda España.

Las dos alumnas y amigas recuerdan que a principio de curso su profesor de Matemáticas, Javier Pastor, y la profesora de Informática, Herminia Pastor, les animaban a participar en la Competición Estadística Europea. Decir que sí les ha cambiado este primer curso de Bachillerato y están muy contentas del aprendizaje. Admiten haber trabajado mucho y haberse complementado muy bien; y ahora se sienten tremendamente orgullosas de lo conseguido. A principios de junio sabrán el resultado de la competición en la que ahora mismo se están codeando con equipos de países de toda Europa. "Cuando empezamos nunca habíamos estudiado estadística, es una parte de las Matemáticas que no se da -explica Claudia- estábamos expectantes y no nos imaginábamos que podíamos llegar hasta aquí". Y Lucía apostilla su alegría y el orgullo porque "el trabajo tiene su recompensa".

La Competición Estadística Europea es una iniciativa promovida por la Oficina europea de estadística, Eurostat, y los institutos de estadística de varios países europeos. En la primera fase, Lucía y Claudia tuvieron que resolver problemas de probabilidades y para ello han aprendido a interpretar los datos fríos y a buscar las fuentes. El profesor Javier Pastor confiesa el orgullo que siente por estas dos alumnas que desde el primer momento han resuelto de forma brillante todas las pruebas que les han planteado. En un primer momento con la orientación de los profesores. Con tan buenos resultados que, sin ellas esperarlo, lograban pasar a la segunda fase.Para Hermina Pastor, el resultado "es un ejemplo perfecto de coordinación entre Matemáticas e Informática, dando como fruto un muy buen trabajo".

El siguiente paso las enfrentaba a los números fríos. Datos extraídos de 1.500 encuestas que tuvieron que "limpiar" y organizar para sacar la información sobre el estilo de vida de los ciudadanos europeos. "Han hecho un trabajo enorme de manejo de datos, de filtrar, de buscar la información relevante para hacer un informe estadístico", resume Pastor. Y su empeño y trabajo también ha dado resultado puesto que han logrado superar a todos los equipos españoles con esta dura prueba y clasificarse junto al equipo cordobés de las Galácticas. Ellas se bautizaron con el nombre de Olímpicas al arrancar la competición, en aquel momento con un equipo de dos chicos que no han logrado llegar tan lejos como ellas.

La última fase ha sido la elaboración de un vídeo exponiendo con datos, imágenes y su propio relato basado en la información recopilada los efectos de la contaminación en el ser humano y en el medio ambiente. Ahora Eurostad tiene que evaluar de todos los vídeos cuál es el que merece el primer premio.

Las dos Olímpicas están nerviosas porque se acerca el día en el que sabrán qué equipo es el ganador, será el próximo 3 de junio. Y los galardones se entregarán el 27 de junio en Madrid, aunque para ellas el premio ha sido participar, aprender algo que no imaginaban que lograrían manejar, y una a una pasar todas las fases.

Claudia reconoce que estos meses han supuesto un esfuerzo extra porque al principio de las pruebas quedaban por las tardes en el instituto, compaginando con sus estudios de violín en el conservatorio y el primero de Ciencias en Bachillerato. El año próximo se enfrentan a la EBAU y ambas no tienen clara todavía la carrera que van a estudiar. Claudia sabe que su orientación es de la rama tecnológica. Lucía confiesa que por el momento no siente una vocación clara, pero ambas saben que su camino son las ciencias. "No nos imaginábamos que podíamos llegar tan lejos y eso impacta porque es una competición europea", destaca Lucía.

"Hemos aprendido a analizar datos y a relacionarlos. Pienso que es importante porque no todo el mundo sabe analizar si te dan lo datos y una tabla de excel con 500 filas y 40 columnas. Hemos podido saber algo más y ahora acumulamos ese conocimiento", explica Claudia de lo que ha supuesto para ella su aprendizaje estadístico. Han aprendido a que los datos también hablen y cuenten una historia.

"La estadística estudia gran cantidad de datos, hemos sabido sacar los más relevantes, los que tienen más significado, relacionarlos y simplificarlos para transmitir lo que se quiere enseñar y de esta forma enriquecer el conocimiento", resume Lucía.