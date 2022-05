El Campello pierde el mayor parking gratuito de la playa del Carrer La Mar a las puertas del verano

Verano complicado para los vecinos y usuarios de la playa del Carrer La Mar. La empresa propietaria del solar del Clot de l'Illot, que se ha usado desde hace décadas como aparcamiento gratuito, ha cerrado el acceso a la mayor parte de los terrenos, reduciendo su capacidad en más de la mitad, de 120 a unos 50 coches. La sorpresa de los residentes ha sido mayúscula... y cuando arranque la campaña estival los problemas de estacionamiento se van a disparar en una zona que ya padecía grandes dificultades para aparcar de forma gratuita. Varios comerciantes y restauradores de la zona han manifestado este jueves a INFORMACIÓN su preocupación por un medida que no entienden, y reclaman que se vuelva a habilitar el aparcamiento.

Esta semana la mercantil propietaria ha desbrozado el solar y ha clausurado el acceso a la parte principal, instalando barreras y carteles que advierten que es una propiedad privada. Solo ha dejado como parking la parte más cercana a la playa de un solar que tiene unos 4.500 metros cuadrados. Así, el histórico aparcamiento de una de las zonas más turísticas de El Campello, junto a la playa, la Lonja y el Club Náutico, queda reducido a un pequeño solar donde caben no más de 50 coches, algo que van a notar y mucho los bañistas y las personas que quieran ir a alguno de los numerosos restaurantes del paseo marítimo. Además, esta empresa dispone de un parking de pago en un solar muy cercano, frente al acceso al Clot de l'Illot, que funciona en temporada alta.

Costas tramita un nuevo deslinde en la zona tras anular la Audiencia Nacional el aprobado en 2013, al considerar los magistrados que el parking no es necesario

La propietaria de los terrenos, la firma campellera Paucampro, proyecta en esta zona un complejo hotelero a través de la empresa Confirma Concesiones, pero en 2020 el Servicio Provincial de Costas rechazó su petición de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre de este solar para poner en marcha este complejo, al considerar que no estaba justificado el mantenimiento de una zona de aparcamiento que contemplaba. Y es que se da la circunstancia de que Costas tramita en estos momentos un nuevo deslinde de esta zona, debido a que la Audiencia Nacional tumbó hace cuatro años el aprobado en 2013, tras recurrirlo la propietaria del solar, ya que los magistrados consideraron que no estaba justificado el mantener un aparcamiento en el dominio público marítimo terrestre, tal y como mantenía Costas. Esto ha obligado a iniciar un nuevo deslinde cuya exposición pública acabó a finales del pasado año.

La empresa propietaria proyecta un complejo hotelero en los terrenos que Costas rechazó en 2020 por deficiencias

La propietaria alegaba que en 1973 no se realizó correctamente el deslinde, y que mantener los terrenos dentro del dominio público marítimo terrestre no está justificada bajo la premisa de la necesidad de mantener el parking, cifrando la dueña en 1.600 plazas de estacionamiento las disponibles en la zona. Y según la sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de abril de 2018, "el propio Ayuntamiento de El Campello solicitó la desafección de la parcela de la demandante por no ser necesaria para estacionamiento de vehículos".

Este medio ha intentado contactar con la empresa propietaria, para conocer a qué se debe este cierre, y si se ha reactivado el desarrollo urbanístico en la zona, aunque desde la mercantil han declinado hacer declaraciones. Del mismo modo desde Alcaldía, cuyo primer edil Juanjo Berenguer (PP) ocupa el área de Territorio, rechazaron también hacer cualquier declaración o aportar información sobre este solar, al tratarse de una propiedad privada.

Por su parte EU ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento para pedir información sobre el cierre de este aparcamiento. Su edil Pedro Mario Pardo ha mostrado este jueves su preocupación por esta pérdida, ya que "los problemas de aparcamiento que sufre la zona se van a agravar, y así me lo han transmitido hosteleros de la zona". El regidor ha explicado que "los trabajos de vallado y desbroce en la parcela han sido muy llamativos. Y no tenemos claro que sea del todo legal. Es por eso que hemos solicitado información de todos los permisos municipales que se hayan realizado en dicha parcela. Y acceso a cualquier otro expediente en el que se esté tramitando algún proyecto urbanístico relacionado con esta parcela". Y ha añadido que "desgraciadamente existen antecedentes entre este conocido promotor y el Ayuntamiento, no siendo del todo buenos, por lo que estaremos atentos", en referencia a la licencia que le otorgó de forma irregular el Consistorio en 2017 para abrir una calle en Muchavista que permite levantar varios chalés de lujo, y que ha obligado al Ayuntamiento a regularizar su situación para evitar el pago de una indemnización a la empresa.

Comerciantes y restauradores

Los problemas de aparcamiento en la zona turística del antiguo barrio de pescadores de El Campello han sido motivo de polémicas en los últimos 15 años. En 2007 la construcción del parking subterráneo de Els Furs, que incluía la reurbanización de la calle San Bartolomé, principal arteria comercial del Carrer La Mar, eliminó 200 plazas de estacionamiento gratuitas. Y en 2012 la explotadora de este parking de Els Furs renunció, quedando la instalación cerrada varios años hasta que el Ayuntamiento asumió su gestión de forma permanente. Del mismo modo se habilitaron bolsas de aparcamiento en zonas del interior del barrio. Estos problemas fueron denunciados en repetidas ocasiones por los restauradores y comerciantes de la zona, que reclamaron la apertura del parking y el acondicionamiento de zonas gratuitas.