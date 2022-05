Costas advierte de que los trabajos para clausurar el parking del Clot de l'Illot de El Campello carecen de autorización

Costas interviene en el cierre del parking gratuito de la playa del Carrer La Mar. El Servicio Provincial, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha remitido una comunicación al Ayuntamiento de El Campello en la que informa que los trabajos que se han realizado para la clausura del aparcamiento carecen de autorización de este departamento, advirtiendo de que supuestamente incumplen la Ley de Costas. Y pregunta si el Consistorio ha dado algún tipo de permiso municipal, pidiendo que si hay alguno en tramitación se paralice, recordando además que al estar tramitándose un deslinde en la zona, esto supone la suspensión de cualquier tipo de licencia.

Los trabajos han consistido en un desbroce con maquinaria, retirada de un hito y la instalación de barreras para delimitar la parcela, según consta en el escrito. Por su parte, desde la Alcaldía, en manos del PP, señalaron a este medio que "no había permiso ni ha hecho obra alguna", ya que el Consistorio considera que solo se ha acotado un solar privado, aunque este se encuentra dentro de dominio público marítimo terrestre. Y desde la mercantil Paucampro, que presentó un proyecto en 2018 para levantar un hotel con un aparcamiento y un restaurante en esta parcela y pidió la concesión del uso, que fue denegada por Costas en 2020, han aclarado este lunes que el solar no pertenece a esta empresa, sino a otra firma de la misma familia de promotores de El Campello, los Pau. Paucampro sí que es la titular del parking que hay encima, al otro lado de la calle San Bartolomé, que solo funciona en temporada alta.

EU pide al Ayuntamiento que aclare por qué pidió que los terrenos dejaran de ser de dominio público

Este histórico parking, ubicado en el Clot de l'Illot, al lado de Puerto, era la principal zona de aparcamiento gratuito de la zona del Carrer La Mar. Y la pasada semana se clausuró la mayor parte, instalando la empresa propietaria carteles de propiedad privada y cerrando el acceso con barrera para delimitar la parte de la parcela donde no se puede aparcar, dejando la zona más cercana al mar libre para estacionar. Así, se ha reducido su capacidad de unos 120 coches a 50, algo que en verano lo van a notar los usuarios de la playa.

El escrito de Costas, remitido al Consistorio tras el inicio de los trabajos, señala que "este Servicio tiene constancia de que se están realizando trabajos entre otros, desbroce con maquinaria, retirada del hito N-385 del deslinde y colocación de 14 hitos de 50 cm de altura, delimitando una parcela ubicada en Clot del l'Illot, todo ello en dominio público marítimo terrestre. Los hechos relacionados anteriormente carecen de título bastante que los legitime, al no estar amparados en la concesión o autorización pertinente, conforme a lo dispuesto en el art. 31.2 de la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas".

El Ministerio recuerda que en ese tramo existe un deslinde de la zona marítimo terrestre aprobado en 1974 que se mantiene vigente. Y además señala que en la actualidad se está tramitando un nuevo deslinde, que salió a exposición pública a finales del pasado año, que es "plenamente coincidente con la delimitación de 1974. El deslinde en tramitación, entre otras cuestiones, conlleva la suspensión de todo tipo de licencias en relación con los terrenos afectados por el deslinde, suspensión que incluye las licencias municipales".

Y señala que "estos hechos descritos, podrían constituir unas infracciones administrativas de las tipificadas como graves (...). Además de ser una infracción grave con respecto a la normativa de Costas podría ser un delito tipificado en el artículo 246 del Código Penal. En consecuencia se insta al Ayuntamiento de El Campello para que informe sobre si dicha Corporación ha emitido licencia para la realización de trabajos en la citada parcela, y en caso de que se haya solicitado, se abstenga a otorgar la licencia, ya que los trabajos ejecutados incumplen la Ley de Costas, así como comunicación de la incoación de los expedientes de restitución que se pudieran tramitar".

Este medio ha tratado de contactar sin éxito con Costas para aclarar si el Ministerio considera, a tenor de este escrito, que la parcela debe volver a su situación anterior, y por tanto debe seguir como parking. Del mismo modo desde el entorno de la empresa propietaria han declinado hacer declaraciones.

Desafección respalda por el Ayuntamiento

Comerciantes, restauradores y usuarios de la playa de la zona han manifestado su preocupación por este cierre, que agrava a las puertas del verano los problemas de aparcamiento de la zona. Y el edil de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo ha preguntado por esta situación en la comisión informativa de Territorio y Vivienda de este lunes, sin que el ejecutivo haya podido aportar información al respecto. Por ello, después ha presentado un escrito en el Ayuntamiento en el que explica que ha preguntado en la citada comisión "bajo qué pretexto, si Costas había ampliado la protección de dominio público marítimo terrestre de una parcela privada, el Ayuntamiento de El Campello defendió la desafección de dicha parcela por no ser necesaria para estacionamiento de vehículos", por lo que pide acceso al expediente.

La petición de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre de este solar para un complejo hotelero fue rechazado por el Servicio Provincial de Costas en 2020, al considerar que no estaba justificado el mantenimiento de una zona de aparcamiento que contemplaba. Y además se da la circunstancia de que Costas tramita en estos momentos un nuevo deslinde de esta zona, debido a que la Audiencia Nacional tumbó hace cuatro años el aprobado en 2013, tras recurrirlo la propietaria del solar, ya que los magistrados consideraron que no estaba justificado el mantener un aparcamiento en el dominio público marítimo terrestre, tal y como mantenía Costas. Esto ha obligado a iniciar un nuevo deslinde cuya exposición pública acabó a finales del pasado año. La propietaria alegaba que en 1973 no se realizó correctamente el deslinde, y que mantener los terrenos dentro del dominio público marítimo terrestre no está justificada bajo la premisa de la necesidad de mantener el parking, cifrando la dueña en 1.600 plazas de estacionamiento las disponibles en la zona.

Y según la sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de abril de 2018, "el propio Ayuntamiento de El Campello solicitó la desafección de la parcela de la demandante por no ser necesaria para estacionamiento de vehículos". Es decir que dejaran de ser de dominio público. Y EU quiere aclarar las razones que llevaron al Consistorio a mantener esta posición.