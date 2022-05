Muchavista denuncia el bloqueo de una inversión de un millón de euros para asfaltar las calles

Muchavista clama por el mal estado de sus calles a las puertas del verano. Los vecinos de esta zona turística de El Campello denuncian el deterioro de los viales mientras se mantiene bloqueado un contrato que fue adjudicado en el verano de 2021 para el asfaltado de 60 calles por valor de casi un millón de euros. Esta licitación fue acordada en diciembre de 2020, pero no se procedió a su adjudicación por parte de la junta de gobierno a la empresa Tizor Hormigones y Asfaltos hasta el 13 de agosto de 2021, formalizándose el contrato el 1 de septiembre. Pero las obras aún no han arrancado, ocho meses después, ya que este retraso obliga a volver a dotarlas de presupuesto, y están a la espera de que se cierre la liquidación de 2021, para realizarlas con el superávit. Esta financiación condiciona que tengan que estar acabadas las obras a 31 de diciembre, y el plazo de ejecución es de 4 meses. Y los vecinos no entienden que si el dinero estaba en 2021 y se licitó, por qué no se lleva a cabo la obra.

La falta de suministros por el bloqueo de los presupuestos y los contratos menores impide parchear los socavones en El Campello Desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos, de la que forman parten los colectivos vecinales de l'Horta-Muchavista y La Zenia, han presentado un escrito ante el Ayuntamiento denunciando el abandono de sus calles, y exigiendo celeridad para actuar en ellas. Los residentes explican que se ha puesto en conocimiento de la concejalía de Infraestructuras, en manos del edil de Cs Julio Oca, y del alcalde Juanjo Berenguer (PP) "en numerosas ocasiones el deterioro y falta de mantenimiento del asfalto de las calles de Muchavista, así como la necesidad de ejecutar un 'Plan de Asfalto' municipal con cargo al superávit, presupuesto municipal o modificación de crédito", en comunicaciones remitidas en tres escritos anteriores remitidos a lo largo de 2021. Y lamentan la nula gestión municipal para atender la necesidades de los vecinos, por ser "incapaces" de ejecutar un contrato que está formalizado, reclamando la dimisión de Oca y que "para esto no hace falta Ayuntamiento, que se cierre". La Corporación estudia el aumento de los costes reclamado por la adjudicataria, al haber pasado casi dos años desde su oferta Señalan que "las asociaciones de vecinos de Muchavista nos reiteramos de nuevo en nuestra petición tras comprobar el aumento del deterioro del asfalto de las calles de la playa. El deterioro se debe a la falta de mantenimiento e inversiones: el aglomerado de las calles de Muchavista se encuentran en un estado deficiente, calzadas con firme agrietado o ligeramente ondulado, socavones, hundimientos, roderas, deformaciones, zonas erosionadas, firme en mal estado por el gran volumen de tráfico". Y aportan un reportaje fotográfico "donde se puede comprobar que el pavimento de la calzada se encuentra profundamente deteriorado e implica un grave riesgo para la seguridad vial por su antigüedad, falta de mantenimiento e inversiones, y por el uso intensivo al ser vías de gran tráfico", con ejemplos en calles como Fabraquer, Camí de Marzo o Ginjoler. Vías muy transitadas en las que lamentan que "la solución ha sido rellenar los socavones con arena y grava, la cual ya se está levantando como consecuencia del tráfico de la zona". Este relleno con arena es producto además del bloqueo de los contratos menores en el Ayuntamiento por el riesgo de fraccionamiento y el retraso en la licitación del suministro, lo que ha hecho que el Consistorio se haya quedado sin material para parchear las calles. La falta de presupuestos bloquea la construcción del consultorio de Muchavista Los vecinos también citan las calles Figuera, Sorolla, Santander, Lledoner, Juan Ramón Jiménez, destacando que en esta última presenta, al igual que el resto, zonas hundidas, socavones... por la cual circulan numerosas caravanas por la proximidad de un camper área, y que "recientemente varios vehículos han sufrido averías en esta calle, como el reventón de los neumáticos de varios coches, la calle ha tenido que ser cerrada al tráfico, para evitar más accidentes", aunque ya se ha reabierto tras tapar los arena los socavones. Desde la concejalía de Infraestructuras han explicado que desde las áreas de Intervención, Contratación y Secretaría están estudiando el incremento de los costes del proyecto, ya que la empresa pidió un aumento por el incremento de los precios de los materiales que se ha producido desde que formalizara su oferta en 2020. Calles incluidas en el proyecto El proyecto que se mantiene bloqueado incluye el reasfaltado parcial o total de las calles Menorca, Calafats, Cabrera, Juan de la Cierva, Jacinto Benavente, Alicante, Cartagena, Mariners, Bilbao, Pinoso, Elcano, Elx, Metro, Jorge Juan, Pal, Miguel Hernández, Alonso, Eslava, Granados, Trinidad, Amadeo Vives, Guerrero, Vincle, Pío XII, Valencia, Desamparados, Sol, Ramón y Cajal, Fray Juan Tensa, aparcamiento almacén municipal, Almadrava, un tramo de la N-332 entre Alkabir y San Bartolomé, Alcocer de Planes, Alfafara, Alquería de Aznar, Almudaina, Balones, Bisau, Els Ports, Burgos, Teulada, Londres, Amsterdam, Andorra La Vella, Huesca, Copenhague, Cabeçó, Dolores, Biar, Benifallim, Benimantell, Orihuela, San Miguel de Salinas, Benifato, Penyassegat, Rap de les Penyes, Beniardá y Gerret.