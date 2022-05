Mutxamel pide el desdoblamiento del TRAM para lograr un trazado más rápido

El Ayuntamiento de Mutxamel presenta alegaciones a la Conselleria de Movilidad para acortar tiempos en la futura conexión por TRAM con Alicante, planteando un desdoblamiento para dar servicio a las zonas en expansión de Alicante y Sant Joan, sin que esto suponga un menoscabo para los santjoaners y mutxameleros por un aumento en el tiempo de los viajes.

Así, Urbanismo propone la llegada desde Sant Joan a través del sector Villós y la Ronda Norte y un desdoblamiento de la línea entre Alicante y el Hospital de Sant Joan para que un ramal cubra Nou Nazareth y el PAU 5, y el otro ramal llegue más rápido a Sant Joan y Mutxamel, según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Mutxamel.

El Consistorio ha remitido a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad un escrito de alegaciones al Estudio Informativo de la prolongación del TRAM a Sant Joan d’Alacant, del que se dará cuenta en el próximo pleno, previsto para la semana que viene.

En opinión de concejal de Urbanismo, Vicente Gomis (PP), “nos hemos visto obligados a presentar alegaciones al Estudio Informativo de Sant Joan d’Alacant que no van en contra de ninguna de las legítimas peticiones de los demás municipios afectados, ni entran a enjuiciar criterios técnicos ni justificativos, viabilidades, etc., pero sí que inciden, por no decir insisten, en las que son nuestras 'eternas' necesidades de movilidad urbana sostenible, y que siguen 'sine die' sin ser atendidas”, asegura el edil. Y es que el uso del transporte público es escaso en Mutxamel debido a la carencia del servicio o su lentitud, por lo que no quieren un TRAM que tarde más que el autobús en llegar al centro de Alicante.

La concejalía de Urbanismo de Mutxamel planea una alternativa al resto de trazados recogidos en el Estudio Informativo de la conexión del TRAM con Sant Joan d’Alacant que “tiene como objetivo principal lograr un trazado más rápido para llegar a Mutxamel”, explica el edil Vicente Gomis, siendo imprescindible para ello retomar la alternativa pre-inicial donde la plataforma tranviaria partía del campo de golf y, subiendo por la avenida Pintor Pérez Gil, alcanzar el Hospital de Sant Joan por su parte trasera (entrada de Urgencias) y, en continuación, llegar hasta la avenida de la Cadena para desembocar junto al Tanatorio Santa Faz. Desde dicha rotonda, el trazado propuesto por el Ayuntamiento de Mutxamel plantea generar una bifurcación o doble línea.

Propuesta de trazados

La primera cruzaría la avenida Miguel Hernández por la rotonda del tanatorio y en paralelo a dicho viario, alcanzar la rotonda de Gibeller, sin invadirla, y encaminarse después, en sentido ascendente, hasta la Santa Faz por la avenida del Hospital. De este modo, no se realizaría el cruce por la rotonda de Gibeller, totalmente inviable con el tráfico actual que soporta a diario esta glorieta, completamente saturada.

Una vez llegado a la rotonda de la Santa Faz, Mutxamel propone que el trazado del TRAM se abra paso por el plan parcial Villós, un sector actualmente en desarrollo y, en consecuencia, con posibilidades de modificación de su ordenación para dar mejor encaje y cabida a la nueva plataforma tranviaria. Seguiría entonces por la actual ronda norte (avenida Comtat de Fabraquer), recorrido próximo al Casal de Mayores de Sant Joan y con un punto de su trazado que dista andando 450 metros del Ayuntamiento de este municipio, pasaría frente a la sede de la Policía Local y continuaría hasta alcanzar la rotonda Víctimas del Terrorismo. Desde ahí, la subida a Mutxamel sería por la avenida de su mismo nombre, que se convierte en avenida de Alicante cuando alcanza el término municipal de Mutxamel. La parada final estaría establecida en el Parc d’Elx, tras un tramo de apenas 650 metros que podría incluso plantearse de vía única.

Esta opción introduce dos cambios sustanciales respecto al Estudio Informativo. Para que el tranvía cruce de Sant Joan a Mutxamel debe superar la cubierta del túnel de la autovía que separa ambos municipios, un hándicap que sólo parece factible por el único punto por donde lo hacen los vehículos en la actualidad. Otras opciones de salvar esta infraestructura por otros recorridos, por ejemplo en subida desde avenida de Ansaldo, interceptan las salidas de emergencia de dicho túnel, incluso con obras de ampliación que se encuentran en ejecución. Asimismo, con este trazado, más próximo a Santa Faz y abriéndose paso por una zona todavía en desarrollo, se evitaría que el tranvía tuviera que cruzar la avenida Miguel Hernández por una zona colmatada de viviendas y superficies comerciales, y luego deba subir por la avenida de Benidorm, en una zona de Sant Joan totalmente urbanizada.

La segunda línea sería la que, partiendo desde Benimagrell, continuaría hasta los sectores Nou Nazareth y PAU 5, bien en bucle –a modo del recorrido que hacen las líneas 4 y 5 del TRAM a su paso por la Playa de San Juan, y regresando de nuevo a Benimagrell-Hospital–, o bien en continuidad de línea, hacia la avenida de las Naciones o reconectando nuevamente en la parada ‘Campo de Golf’. De este modo se cubriría toda esa zona de expansión sin ralentizar el servicio a su paso por los centros urbanos de Sant Joan y Mutxamel.

Estas alegaciones parten de las propias observaciones que recoge no sólo el citado estudio informativo, sino también el Plan de Movilidad Metropolitano Alacant-Elx (PMoMe), dos proyectos redactados e impulsados ambos por la Generalitat Valenciana, y cuya exposición pública ha coincidido prácticamente en el tiempo durante estas últimas semanas.

El Ayuntamiento recuerda que en 2006 ya se planteó una ampliación del trazado del TRAM que llegaría hasta Mutxamel (en la denominada ‘Prolongación de la línea 1 del tranvía de Alicante ramal Albufereta-Sant Joan-Mutxamel’). Después de todos esos años de espera, en marzo de 2022 entra en fase de exposición pública el PMoMe, un documento del que se pueden extraer datos actualizados, con respecto a Mutxamel, como que en este municipio se realizan un total de 61.121 viajes al día (40.000 de ellos a la capital), de los cuales únicamente el 5,7% se realizan en transporte público, frente al 74,4% que corresponde al uso del vehículo privado.

Destaca también que Mutxamel presenta un “elevado índice de motorización, por encima del resto de municipios del conjunto del ámbito, con una media de 572 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 465 veh/1.000 hab. de la ciudad de Alicante”. Y entre los principales motivos por los que los usuarios de vehículo privado no utilizan el transporte público destacan “la carencia del servicio y la lentitud de este”.