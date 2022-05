Sant Joan d'Alacant opta por un trazado del tranvía con un recorrido "largo" y que pase por la nueva zona residencial de Nou Nazareth que dará servicio a esta nueva zona y a urbanizaciones como Capiscol o Frank Espinó. Para el concejal de Movilidad, Pablo Celdrán, todo el recorrido del futuro tranvía hacia Sant Joan que no circule por la avenida Pintor Pérez-Gil "no es una buena opción", puesto que "ningún santjoaner se plantea ir a Alicante bajando primero a la playa". Pero advierte de que el principal objetivo es que el tranvía llegue al municipio "y se lo hemos dicho a los que lo ponen en duda, nosotros queremos que llegue" y considera que el recorrido que finalmente elija la Generalitat no sea el más corto merece el sacrificio, "hay que poner en valor el proyecto", defiende al advertir que "entre Sant Joan y Mutxamel hay unos 50.000 habitantes, cuando para hacer eficiente este servicio los técnicos dicen que debe dar servicio a más de 100.000 personas"

