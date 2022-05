Compromís denuncia la falta de entrega de documentación por parte del bipartito de Xixona

El Síndic de Greuges ha vuelto a incluir al Ayuntamiento de Xixona en su informe correspondiente a 2021 como administración que ha incumplido sus obligaciones legales de entrega de documentación, así como de contestación a las peticiones de las ciudadanas y ciudadanos. Así lo han denunciado los representantes de Compromís Xixona, que han valorado que "por desgracia, no es ninguna sorpresa que un año más el Síndic 'premie' al equipo de gobierno de Xixona como uno de los que más incumple la ley". En cambio, la alcaldesa Isabel López (PSOE) ha asegurado que en unos casos no puede facilitar información privada de particulares que usan el Ayuntamiento como "ventanilla única" para remitir documentación a otras administraciones. Y ha recordado que la formación valencianista pide mucha documentación y si hay retrasos en también porque hay que dar prioridad a otros temas como pago de facturas, proyectos...

Joan Arques, concejal xixonenc y portavoz de la formación, ha señalado: "Desde Compromís somos conocedores desde hace mucho tiempo de esta situación, y somos los primeros que la padecemos. PSOE y Cs se niegan a entregarnos documentación que por ley tenemos derecho a obtener. No sólo eso, incluso incumplen el deber que tienen de dar contestación al Síndic, lo que resulta especialmente grave. Se nos está impidiendo nuestra labor de fiscalización y, por tanto, se le está negando al pueblo de Xixona, de una manera opaca, saber en qué y cómo se gasta el dinero de sus impuestos".

El Síndic de Greuges recuerda en algunas de las resoluciones que recoge el informe "el deber legal de contestar en el plazo legalmente establecido, y de manera expresa y motivada, los escritos que los interesados presenten ante esa administración", así como la obligación de "contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales dentro del plazo legal", ha apuntado Compromís.

"Ni los concejales de la oposición ni el resto de vecinos y vecinas del pueblo nos merecemos ni esta forma de actuar irresponsable ni, sobre todo, que nuestro Ayuntamiento en manos de PSOE y Cs incumpla la ley de manera continuada", ha añadido Arques.

Réplica

Por su parte la alcaldesa ha calificado esto de "persecución injusta" de Compromís. López ha manifestado que "Compromís pide muchas copias de papeles y muchas veces tengo que decir a no porque pide documentación que no toca. El Ayuntamiento lo utilizan también los vecinos y vecinas como ventanilla única, para enviar documentación privada a otras administraciones. Y todo tiene un límite y me opongo a facilitar esa documentación que no toca".

La primera edil ha señalado que "sí que se contesta a Compromís", recordando que "me han llevado hasta el Tribunal de Cuentas de Madrid y se les ha dicho allí que no tiene razón. Me parece una persecución muy injusta, con los problemas que hemos tenido con la pandemia y el ataque informático", del pasado año, que dejó bloqueado el Ayuntamiento durante meses, aún se sufren las consecuencias y se perdieron miles de documentos.

La alcaldesa ha agregado que "a veces no podemos dar la información en el plazo establecido, pero lo que no se puede hacer es utilizar de forma partidista el Síndic de Greuges. Si tengo que elegir entre tramitar proyectos, pagar facturas, trabajar para los vecinos y empresas... o dar a Compromís documentación, primero van los proyectos, las facturas, los vecinos, las empresas... y después Compromís".