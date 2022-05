San Vicente aprueba 4 millones de euros en remanentes que financiarán 28 proyectos

San Vicente del Raspeig cuenta con casi cuatro millones de euros para realizar proyectos que deben desarrollarse entre lo que queda de año 2022 y el ejercicio de 2023. Con 12 votos del equipo de gobierno (PSOE-EU-Podemos) y Compromís y 11 votos de abstención de Ciudadano, PP y Vox el pleno ordinario de mayo celebrado este miércoles ha dado luz verde a la segunda modificación de créditos del Presupuesto Municipal de 2022 para conceder créditos extraordinarios por un total de 3.917.735 euros.

Por segundo año consecutivo y gracias a la suspensión los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda marcadas por el gobierno central el consistorio puede disponer del dinero para actuaciones que, el consistorio considera son "gastos específicos, inaplazables y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente que se consideran necesarias para este municipio". El montante se va a destinar a desarrollar un total de 28 proyectos.

El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, de EU, ha puesto énfasis que San Vicente puede gastar dinero ahorrado desde 2012 y del que no podía disponer. Y recuerda que el pasado mes de marzo el consistorio ya dio luz verde a la primera modificación de créditos por un total de 8 millones de euros, que van a permitir desarrollar inversiones que podrán ejecutarse entre lo que queda de año y el próximo. "Somos conscientes de la importancia de poner este dinero en circulación para crear puestos de trabajo" y ha recordado que este 2022 el presupuesto ya cuenta con cerca de 5 millones de euros para inversiones.

El proyecto que supondrá el mayor gasto municipal es la construcción del colector del barrio de Haygón, donde se destina 557.000 euros que Beviá puntualiza, es una de las obras que tendrán un gasto plurianual al que se destinará la mitad en este ejercicio. El concejal también ha resaltado que se trata de "una reivindicación histórica de los vecinos".

El Ayuntamiento ha previsto también la compra de un edificio de patrimonio cultural por 415.000 euros, que el portavoz Popular, Óscar Lillo, lamentaba, no se ha precisado de qué inmueble se trata.

También tiene carácter plurianual el proyecto de construcción del albergue municipal de animales, ya proyectado en los remantentes de 2021 y al que el ayuntamiento sanvicentero destina 335.000 euros. En este tercer presupuesto de 2022 San Vicente también ha dispuesto 250.000 euros para realizar obras en el refugio antiaéreo de la Guerra Civil con el que pretende realizar la apertura al público. En el parque Adolfo Suárez se han previsto otros tres proyectos, la construcción de una cafetería por 225.000 euros; la instalación y reposición de juegos infantiles por un total de 350.000 euros; y mejora en el skate park que suponen 110.000 euros. Tras una década sin inversiones en los edificios del Cementerio Municipal, el consistorio consigna en torno a 600 euros. De ellos, 275.000 euros se destinan a la reurbanización de la zona antigua; otros 152.000 euros para la reparación de cubiertas y fachadas de los módulos ubicados en la calle San Agustín. Además, dispone de otros 150.000 euros para la construcción de nuevos nichos y columbarios. Y se han dispuesto más de 200.000 euros en diferentes mejoras de las instalaciones deportiva.

La portavoz del grupo socialista, Asunción París, ha destacado que después de la aprobación de 8 millones de remanentes el pasado marzo, la nueva remesa llega "para mejorar las vidas de nuestros vecinos" y añade la satisfacción de su grupo "de cómo se va a invertir el remanente" y entre los proyectos, ha destacado los 150.000 euros que se incluyen para la adquisición y reforma de viviendas para el parque de alquiler social.

Este acuerdo ha contado con el apoyo del grupo en la oposición de Compromís cuyo portavoz, Ramón Leyda, formación que previamente ha dado su apoyo al presupuesto ordinario y también a la primera remesa del remanente. Y considera los proyectos "buenas dotaciones que ofrecen una buena cobertura para los vecinos" y destaca que en plena crisis supone un respaldo a la economía por la llegada de empresas que ayudan a reactivar la economía.

Mientra que el resto de grupos de oposición han sido más críticos. Ciudadanos, Vox y el PP han reclamado que los proyectos no se queden "en el papel" y se materialicen.

La concejal de Ciudadanos, Mariela Torregrosa, destaca la importante oportunidad de contar con los remanentes para reactivar la economía con nuevos proyecto. "Es un dinero que es parte del acumulado de años atrás y otros equipos de gobierno y gracias a ello se pueden traer inversiones con cargo al remanente. Pero no han tenido en cuenta a los grupos de la oposición", recriminaba la edil, quien señalaba que probablemente los proyectos los gestionará otro equipo de gobierno, ya que en mayo del año que viene hay elecciones. La edil advierte de que "hay que poner el foco en el grado de ejecución de los anteriores presupuestos" y resalta la gran inejecución de los previstos el año pasado. "Las inversiones solo cumplen su objetivo si se ejecutan y tenemos dudas de que todos los proyectos se puedan llevar a cabo", advierte.

Por su parte, el portavoz del PP echa en falta el colector de la zona norte de Los Girasoles reclamado por los vecinos "también muy demandado como el de Haygón". Y critica que "en un año han presentado muchos presupuestos pero no se han hecho grandes cosas, si no se ejecutan de nada valen. Dicen que el dinero está comprometido pero estamos casi en junio y queda medio años, o corren o pocas inversiones van a poder hacer. No todo es ponerlo en el papel".

Mientras que el portavoz de Vox, Adrián García, reprocha que algunos de los proyectos incluidos en este remanente están "anclados" años atrás, como la puesta en valor del refugio antiaéreo o la construcción del albergue de animales. Reprocha que no se les ha enviado el listado de caminos incluidos en la partida de 157.000 euros para la mejora, entre los que sí estará La Cañada Baixa. Y recrimina junto a PP y Cs, que no se hay contado con ellos para decidir los proyectos de mayor interés. "Solo pedimos que cumplan los proyectos y que acaben los proyectos que tienen en marcha antes de empezar otros".