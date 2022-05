La plantilla de Manipulados Polo en Xixona exige el mantenimiento de los puestos de trabajo

La plantilla de la empresa Manipulados y Retractilados Polo de Xixona, "ante la imposición de medidas que deterioran el empleo en la fábrica, se planta" y se moviliza para rechazar "una medida que no ha sido consensuada con la representación legal de trabajadores y trabajadoras", según ha informado este jueves CC OO. Durante los preparativos de la manifestación ante la empresa "se ha iniciado una vía de negociación con la empresa para resolver el conflicto por la vía del diálogo. Este acercamiento ha provocado la suspensión de la manifestación prevista".

Esta empresa trabaja para un único cliente, la multinacional Procter & Gamble que fabrica las marcas Dodot, Evax y Ausonia. Actualmente tiene 40 personas trabajando de las que 7 tienen un contrato fijo discontinuo y el resto fijo ordinario. "Esta plantilla se ha ido reduciendo drásticamente, con un mayor volumen de contratación en la que destacaba el alto grado de temporalidad", ha informado este sindicato.

Según CC OO, el pasado 19 de mayo, la empresa informó a la representación legal de trabajadores (RLT) de "la decisión de proceder al traslado geográfico de la totalidad de la plantilla fija discontinua (7 personas) a la población de Cabanillas (Navarra) para reforzar el equipo de trabajo en aquella factoría ya que en Xixona, de momento, no serían necesarios al no tener trabajo que ofrecerles. La empresa alega una reducción de un 29% de su producción, información que no ha sido convenientemente demostrada a la RLT. Esto contrasta con la fórmula tradicional de la empresa de generar una bolsa de horas para atender los picos de producción lo que suele acabar imponiendo a la plantilla jornadas de diez horas diarias".

La organización sindical ha lamentado en un comunicado que "no solo no se ha contado con la representación legal de la plantilla, tampoco se han tenido en cuenta las circunstancias personales de trabajadores y trabajadoras, algunos de los cuales son mayores y atraviesan complicadas situaciones personales y familiares. Esta inadmisible e injusta imposición puede conducir a las personas afectadas a situaciones difíciles que podrían acabar con la pérdida del empleo. Al final, son decisiones empresariales que esconden despidos encubiertos".

"Desde CC OO hemos propuesto que el centro de trabajo de Xixona adopte el modelo 'Cabanillas' que es multicliente que, en aquella localidad ha supuesto contar con una plantilla de más de cien personas trabajando. Sin embargo, la empresa responde que no contempla esa opción", ha lamentado el sindicato.

"Los trabajadores de Manipulados y Retractilados Polo han salido a la calle para exigir el mantenimiento del empleo en condiciones dignas por lo que han realizado una concentración en la puerta de la empresa hoy, a las 14 horas", desde donde estaba previsto recorrer varias calles del polígono para mostrar su rechazo a los traslados y a la falta de comunicación con la representación de la plantilla", aunque finalmente no se producido la manifestación al abrirse una vía de negociación. Este medio ha tratado sin éxito de contactar con la empresa.