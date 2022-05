La Justicia da la razón a Educación por el cese del director del instituto Canastell de San Vicente

Los tribunales le han dado la razón a Educación en su decisión de cesar al director más longevo de la historia del instituto Canastell de San Vicente del Raspeig, Carlos Navas, quien ha ejercidido en el cargo durante 38 años y cuando apenas le quedaba un año para su jubilación.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante ha respaldado la decisión de la Dirección Territorial de Educación de renovar la directiva. Los hechos se remontan a junio de 2021. Carlos Navas dejó de ser director después de que Educación consideró que su proyecto para volver a dirigir el centro no reunía los requisitos y declaró desierta la convocatoria para cubrir la dirección del centro. Nombró a una directora en su lugar y ello generó una polémica que duró semanas. En ese momento se produjo un gran revuelo en el propio Ayuntamiento, donde se llegó a aprobar una moción en defensa del proyecto educativo que había desarrollado durante años. Y hubo numerosas voces que se manfiestaron. Voces de exprofesores del centro que salieron en defensa del director del Canastell e inspectores que se pusieron del lado de la Dirección Territorial.

Tras ser apartado de su puesto, Navas presentó una denuncia en la que pidó la suspensión cautelar de la resolución que nombraba a la nueva directora y advertía de «los daños que produciría al denunciante, obligado a jubilarse, y a la organización del centro». Ahora, el juzgado ha emitido una sentencia desfavorable para el exdirector y le dala razón a Educación. Además, obliga al exdirector del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) a asumir las costas del juicio. Una sentencia que ya es firme puesto que Navas ha decidido no recurrirla.

La juez considera la renovación ajustada a derecho

Navas presentó un recurso de alzada contra la resolución emitida el 3 de junio de 2021 firmada por el director territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, David Vento, que nombraba una directora en el Canastell tras ser declarada desierta la convocatoria, alegando que la candidatura presentada no reunía los requisitos de idoneidad, de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad. En su denuncia Navas consideraba arbitraria la decisión. Sin embargo, la juez en su resolución la considera "ajustada a derecho".

En su exposición de motivos la juez indica que es potestad del director territorial de Educación declarar desierta la convocatoria si no reúne los requisitos mínimos y considera que no resulta idónea para ejercer la dirección. Uno de los aspectos clave ha sido que las clases en el Canastell estaban fijadas de lunes a jueves. Desde Educación advirtieron de que era necesario ajustarse al marco legal. Y que ya habían advertido a Navas de que tenía que realizar cambios para ajustarse a la normativa vigente. Aunque esta medida horaria estaba vigente en el centro educativo desde 2004.

"No me interesa recurrir, ya estoy jubilado" Carlos Navas - exdirector CIPFP Canastell

Carlos Navas manifestaba este viernes su respeto a la sentencia, pero admite su malestar porque no se ha considerado que pudiera acudir a declarar y contar su versión. Y explica que ha decidido no recurrir esta sentencia "porque ya no me interesa, ya estoy jubilado", justifica. El exdirector apostilla que "me destrozaron este último año" y que esta situación le ha obligado a estar de baja. Y personaliza en la figura de David Vento el abrupto final de su trayectoria profesional. Lamenta que durante este periodo ha observado cómo, a su juicio, el instituto ha perdido alumnos y peso educativo. Y advierte que "no ha habido formadores, ni rastro de los proyectos de innovación que desarrollábamos, se han limitado a cumplir lo que pedía Vento y lograrán destrozar el centro", augura. Pone en valor los muchos años de trabajo y de desarrollo de programas en el Canastell.

A la vez, hace referencia a la reciente sentencia que ha anulado la destitución de tres docentes del Consejo Social del Canastell. Considera contraria a derecho la resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección Territorial de Educación que comunicaba el cese de tres profesores como miembros del Consejo Social. "El fallo dice que no debía haber tirado a las personas y que lo que se hizo es absolutamente ilegal", expone Carlos Navas.

"La sentencia desestima en su totalidad sus pretensiones, tiene derecho a tener opinión, pero son hechos contrastados" David Vento - Director territorial de Educación

Por su parte, Vento se manifiesta "satisfecho" con la sentencia "aunque me hubiera gustado que no se hubiera judicializado porque sobre todo pierde el propio instituto". El director territorial de Educación explica que Navas "hizo una labor importante, pero hay cuestiones que tenía que cumplir. No presentó un proyecto adecuado, no ha sido una decisión unilateral, se le dieron todas las oportunidades". Vento explica que "la sentencia desestima en su totalidad sus pretensiones, tiene derecho a tener opinión, pero son hechos contrastados", advierte. Lamenta "la fijación que tiene conmigo" y denuncia que "continuamente me está atacando y desacreditando mi trabajo", hasta el punto de recibir insultos con mensajes a su propio teléfono según asegura. El director territorial considera que "el centro está funcionando muy bien y de forma más transparente", y detalla que Navas acumulaba demasiados años en el mismo puesto e instituto. Va más allá y considera que se hacía "mucha propaganda y primero hay que hacer el trabajo y ha quedado muy claro con la sentencia".

"Si hubo incumplimientos debían haber tomado la decisión antes" Jesús Villar - Alcalde de San Vicente del Raspeig

En el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, el alcalde, Jesús Villar, recuerda que la corporación aprobó una moción de apoyo a Navas y respaldada por PSOE, EU, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, Podemos, que no contó con el apoyo de Compromís. En ella respaldaban al equipo directivo y a Navas en particular "por su contrastada capacidad de gestión". La moción advertía, entre otras cosas que, "aunque puede ser legal, asunto éste que dirimirán los tribunales, la corporación considera que el nombramiento unilateral de una nueva responsable del CIPFP Canastell es arbitrario, pues no se ha tenido en cuenta el sentir generalizado de la comunidad escolar del Centro y de la ciudad, y no se sustenta en criterios basados en el mérito".

Villar explicaba este viernes que "siempre hemos defendido el trabajo y el impulso del Canastell estos años" y añadía que la moción fue un apoyo por los beneficios del trabajo desarrollado en el centro. "Si hubo incumplimientos, que hubieran tomado la decisión antes, en la moción decíamos que si esto venia de años atrás la Conselleria era la culpable porque lo han consentido".