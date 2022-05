La suministradora de El Campello amenaza con cortar el agua si no se sube la tarifa un 70%

El Campello se ve abocado a una importante subida de la factura del agua potable, ya sea manteniendo el actual suministro de los acuíferos del Vinalopó, o con la llegada del agua desalada que el pleno mantiene bloqueada desde hace más de un año. Pero además puede ver su suministro comprometido, según ha advertido el alcalde Juanjo Berenguer (PP), que ha señalado que hay una "amenaza seria" de corte si no se resuelve el abastecimiento con caudal de la desaladora de Mutxamel.

La empresa suministradora de El Campello, la Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, ha amenazado con dejar de abastecer a la localidad si no se sube la tarifa un 70%, un fuerte aumento que está pendiente de su aprobación por parte de la Comisión de Precios de la Generalitat, a la que el Consistorio ha propuesto una subida muy inferior. Este incremento que reclama la suministradora es como consecuencia del incremento de la energía, que ha disparado los costes de extracción. Y aunque la fecha límite la había establecido la empresa el 30 de abril, se ha logrado retrasar al 30 de junio.

De forma paralela, Acuamed ha presentado una nueva propuesta para tratar de desbloquear la llegada de agua desalada a El Campello, después de que el pleno tumbara en marzo de 2021 la nueva adenda al convenio firmado en 2006, con los votos de Cs, PSOE, Podemos, EU y Red. De aprobarse, El Campello podría prescindir de los caudales del Vinalopó, algo que por otra parte le viene exigiendo el Ministerio para la Transición Ecológica para que se puedan recuperar estos acuíferos sobreexplotados.

La llegada del agua desalada también supondría un aumento en la tarifa, aunque muy inferior a la solicitada por la actual suministradora, según fuentes municipales, y también dependería de la nueva adenda. Pero para eso el PP tiene que alcanzar una mayoría con que hace un año no contaba, ya que su socio de gobierno Cs votó en contra y abrió una enorme crisis en el seno del tripartito que se ha ido agravando.

El edil de EU Pedro Mario Pardo fue quien en el pleno del pasado jueves, en el turno de ruegos y preguntas, cuestionó al alcalde sobre la demanda de la suministradora de agua. Aguas de Alicante, concesionaria del servicio, remitió un escrito el pasado 11 de abril al primer edil en el que advertía que "Aguas de Alicante está en la obligación de informar a usted de cualquier situación que pueda poner en peligro el abastecimiento de agua potable del municipio al que representa. Y, de tal manera, le comunicamos que la empresa que suministra agua para este municipio, la Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, S.A (...) ha comunicado a Aguas de Alicante en este mes abril, su derecho a resolver la relación contractual que mantiene con mi representada para el abastecimiento de agua de El Campello, si no hay un incremento del precio de la misma. El precio que nos trasladan se encuentra a la espera de confirmación por la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana, y es de 0,786416 €/m3, lo que supondría un incremento del 70,68% respecto del actual. En caso de no ser aceptado podría implicar el cese de suministro de agua con efectos desde el día 30 de abril del año en curso".

En el escrito, la concesionaria recuerda "la actual coyuntura social y económica de todo el país, está produciendo un impacto económico directo en todas las organizaciones de cualquier ámbito como consecuencia del importante incremento los costes energéticos y materiales. Y el sector del agua no es ajeno a esta circunstancia. Como bien son conocedores en este Consistorio, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de sus diferentes organismos, como son las Confederaciones y la empresa estatal Acuamed, se están adoptando medidas para paliar la escasez de agua dulce procedente de acuíferos declarados en sobreexplotación. Las diferentes medidas pasan por dar uso prioritario al agua desalada, sin perjuicio de su mayor coste frente al agua procedente de acuífero".

Del mismo modo, a preguntas de EU, el alcalde cifró en casi dos millones de euros la suma de las facturas de Acuamed que viene rechazando el Ayuntamiento desde hace un año, al no poder repercutir los costes comprometidos por El Campello por la construcción de la desaladora, y que tendrá que trasladarse finalmente en el recibo. Al no haberse aprobado la adenda, y tampoco estar aún vigente los nuevos precios tras la aprobación el pasado noviembre de una revisión de la tarifa -aprobada en solitario por el PP- para poder repercutir este dinero, el Ayuntamiento no puede trasladar estos costes a los recibos, ni pagarlo directamente al impedirlo la Ley. Es decir, que a la subida del precio que conlleva el agua desalada por el mayor coste de producción, habrá que sumar los 12,5 millones de euros que debe repercutir El Campello en el recibo a lo largo de 25 años, o en el plazo que establezca la adenda. La rechazada en 2021 establecía 40 años de amortización.

Berenguer anunció además en el pleno que "hace nada ha entrado una nueva adenda por parte de Acuamed, la cual se supone que lo antes posible llevaremos a pleno, y el pleno decidirá". Y en cuanto a la amenaza de corte, manifestó que "llegará el momento, que llegará seguramente el 1 de julio, en el que la empresa está en su perfecto derecho de cortar el abastecimiento", recordando que el pasado año llevó a pleno la llegada del agua de la desaladora y fue rechazada, anunciando que volverá a llevar la nueva propuesta de Acuamed a pleno para evitar quedarse sin suministro, aunque la decisión final será de nuevo del pleno. EU por su parte pidió al alcalde que lo más pronto posible dé a conocer la nueva adenda para estudiarla y ver qué hacer.

Desde Alcaldía explicaron este viernes que la nueva adenda, que establece el periodo de amortización de los costes de la desaladora y tarifas, está ya en manos de los servicios técnicos municipales de Infraestructuras, sin que haya trascendido su contenido. Cuando estos técnicos den el visto bueno a la propuesta, se remitirá a Acuamed para que haga lo mismo, para después pasar por comisión y pleno, estimando que en el plazo de dos o tres semanas se podría haber culminado la tramitación y dar luz verde a la propuesta, que garantizaría el abastecimiento de agua desalada a El Campello. Así, se podría aprobar la nueva adenda para el agua desalada antes del 1 julio, fecha en la que Canal de la Huerta podría cortar ya el suministro. Así, podría darse el caso, aunque parece complicado, de que El Campello se quedara sin agua, pese a que la desaladora de Mutxamel tiene parte de su infraestructura en El Campello, ya que toma el agua y vierte la salmuera en la desembocadura del río Seco-Montnegre.

Concesionaria

Por su parte desde Aguas de Alicante han explicado este viernes que como concesionaria negocian el precio del agua con Acuamed y con Canal de la Huerta, y que es el Ayuntamiento el que debe decidir quién quiere que le suministre. Han señalado que se ha logrado un aplazamiento para la posible ruptura del contrato, y que las tarifas están pendientes de su aprobación por parte de la Comisión de Precios de la Generalitat, que tiene sobre la mesa varias propuestas.