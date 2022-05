La edil de Sanidad denuncia el "desprecio" de la Conselleria a las carencias de Sant Joan

La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Julia Parra, ha instado hoy lunes al Gobierno de la Generalitat a “solucionar de una vez” las graves carencias que sufre el municipio en materia de asistencia sanitaria. Durante el pleno celebrado esta mañana, la edil ha mostrado a la corporación la decena de correos electrónicos enviados desde noviembre del pasado año a la Conselleria de Sanidad solicitando sin éxito una reunión con Ana Barceló cuando era su titular y con su sucesor en el cargo, Miguel Mínguez, desde su toma de posesión.

“Que no se nos escuche ni se nos reciba nos parece un desprecio hacia Sant Joan y una total falta de sensibilidad en general hacia los municipios de la Comunidad que no son grandes ciudades. Desde los sillones de València no se ve la realidad ni los problemas del día a día de los vecinos”, ha afirmado la edil en respuesta a una moción presentada por Compromís en la que esta formación pretendía elevar a Conselleria la petición de construcción de un nuevo centro de salud.

“Su partido, Compromís, forma parte del gobierno de la Generalitat. Menos mociones de papel mojado y más hablar con los suyos de València para transmitirles la realidad que no se ve desde los despachos”, ha respondido Julia Parra durante su intervención.

La concejal de Sanidad ha afirmado que coincide con el edil de Compromís en que la atención primaria del municipio es deficiente. Sin embargo, ha lamentado el bajo grado de implicación de su formación política con el municipio “Tiene usted razón. Nuestro centro de salud no rinde lo que debería y los vecinos de Sant Joan siguen sin estar bien atendidos en el plano sanitario. Pero no vamos a apoyar su moción porque no apoyamos papeles mojados ni acciones cara a la galería. Y menos en un tema sensible como este. Por nuestra parte, seguiremos intentando que nos reciba el conseller para explicarle lo que los vecinos nos demandan: volver a contar con el Punto de Atención Continuada y dotar de más medios un centro de salud cuya ampliación no ha sido suficiente”, ha añadido.

Para Compromís es "una oportunidad perdida"

Por su parte, Compromís considera "una oportunidad perdida a causa del voto en contra del PSOE, C’s y VOX" a su propuesta para conseguir que Sant Joan se adhiera a un futuro plan de infraestructuras sanitarias de la Conselleria para la construcción de otro Centro de Salud.

La formación expone que su objetivo era "dar respuesta a una demanda social que el pueblo de Sant Joan arrastra desde hace años y que cada vez suma más habitantes". Explican que el Centro de Salud actual se construyó en 1985, cuando daba servicio a unos 11.500 habitantes. "Casi 35 años después, somos más de 23.000 y, por lo tanto, es urgente tener unas instalaciones modernas, accesibles y suficientemente grandes para tener un servicio digno y de calidad", advierten.

Sin embargo, critican que el equipo de gobierno "ha rechazado la iniciativa por cuestiones partidistas dejando atrás una vez más las necesidades de las vecinas y vecinos de Sant Joan". Exponen que la ampliación fue defendida por el grupo socialista después de años reclamando uno nuevo, unas obras que han generado más espacio útil, pero que es totalmente insuficiente en términos de los servicios prestados y de accesibilidad. Todo esto supone un gran inconveniente para las personas grandes, con enfermedades o con problemas de desplazamiento.

Con la propuesta, Compromís buscaba la aprobación del pleno, que ya en 2019 salió adelante otra propuesta sobre la necesidad de un nuevo centro y la utilización del actual como centro de especialidades, que incorporaba un punto de atención continuada, una oficina de farmacia y un servicio de urgencias.

Pero ante la negativa del PSOE, C’s y VOX, el grupo municipal Compromís advierten que continuará reclamando un servicio sanitario según las necesidades del pueblo de Sant Joan y luchará por la planificación de un nuevo edificio que solucione esta carencia de servicios sanitarios.

“Debemos de resolver las carencias del Centro de Salud actual y avanzar hacia un modelo descentralizado de atención sanitaria. PSOE, C’s y VOX han votado conjuntamente en contra de la salud de las santjoaneres y santjoaners” concluye Sergio Agueitos, portavoz de Compromís.