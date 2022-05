Los servicios sociales de San Vicente "desnudan" ante el Síndic sus carencias y demoras

El área de servicios sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha remitido al Síndic de Greuges un informe en el que recoge y "desnuda" el día a día de este área municipal en contacto directo con los vecinos con más necesidades. Y responde a las cuestiones que ha planteado el defensor del pueblo valenciano tras la denuncia pública realizada por los trabajadores, en la que advertían de su saturación ante la falta de personal. Tras esta queja pública, el Síndic abrió una investigación de oficio y pidió conocer con detalle todo aquello que queda sin hacer y aquellos espacios que el ayuntamiento no está cubriendo, a pesar de ser una obligación.

La carencia de trabajadores está detrás de buena parte del trabajo al que no se llega, según relatan desde el área. En la concejalía de Bienestar Social trabajan actualmente 23 profesionales, poco más de la mitad de ellos son trabajadores sociales, un total de 12. Las perspectivas son la ampliación de plantilla en otras 18 personas dentro del denominado contrato-programa de atención primaria en servicios sociales. Supone que el Ayuntamiento debe contratar al persona, que está financiado hasta 2024 por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Sin embargo, aún no se ha logrado llevar a pleno la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para poder iniciar la contratación. De hecho, se incluyó por urgencia en el pleno ordinario de mayo y acabó retirándose el punto para hacer modificaciones necesarias. Y ahora, a la falta de personal se suma la marcha de otras tres trabajadoras sociales interinas que han consolidado plaza en Alicante y se marchan tras más de una década de trabajo, lo que supone que personas con una experiencia acumulada de más de una década dejan su puesto porque no se han convocado las plazas para poder cubrirlas.

60 días para ser atendidos

La renovación de la RPT es el inicio de un camino muy largo, puesto que actualmente San Vicente solo tiene bolsas de empleo de trabajadores sociales, y carece del resto de categorías que se precisan. Y que la contratación se debe realizar a través de oposiciones, lo que supone mucho tiempo. Desde el área de Bienestar Social reconocen que esta falta de recursos humanos se traduce en una atención al ciudadano que se dilata en los tiempos, con citas de hasta 60 días hasta abril; y actualmente de entre 30 y 40 días.

Actualmente hay 401 sanvicenteros pendientes de la valoración de la ley de la Dependencia. Esta era una de las cuestiones planteadas por el Síndic, que pedía conocer de cuánto es la demora, que se sitúa entre los 9 y los 12 meses, ya que depende de la baja de una persona del departamento. Otra de las repercusiones de la falta de personal es que no se realizan los entre 4 y 8 cursos de formación al cuidador al que el Ayuntamiento está obligado cada año.

Más de medio centenar de solicitudes para obtener la renta valenciana de inclusión están pendientes de iniciar y pendientes de resolución por la Conselleria 145. Además, se vulnera el derecho a la inclusión social de los beneficiarios, como la realización apoyos para su inserción social, puesto que no se realizan los planes personalizados de intervención.

En el caso de la atención a los menores se reconoce que no se puede realizar la atención que debe hacerse. Advierten desde servicios sociales que cuenta con una alta demanda de menores y adolescentes y que, a pesar de que no hay lista de espera porque les atienden en una primera instancia para valorar el nivel de urgencia, no es posible profundizar y hacer seguimiento de los casos que consideran de alto riesgo. El área admite que no se pueden realizar las citas de atención a los menores con la frecuencia necesaria que se espacia durante en dos o tres días durante semanas, cuando debería ser de una o dos por semana. La saturación de citas provoca que a la hora de tomas decisiones se haga con escaso tiempo y muchas veces con información incompleta. La demora se vuelve aún más dramática en los casos de acogimiento familiar donde se reconoce no poder cumplir con la frecuencia de los seguimientos que deben hacerse y atendiendo cuando la familia lo solicita. Los informes en estos casos tienen una demora de un año y medio.

En los casos de violencia de género, la principal crítica es la falta de una Unidad de Igualdad, San Vicente no tiene Agente de Igualdad, y un promotor de Igualdad. Actualmente la atención a las víctimas es precaria, el informe enviado al Sindic reconoce que no tienen garantizada la atención personalizada por falta de personal en el Servicio de Acogida y Atención ante Situaciones de Necesidad, que además, cubre personal temporal.

Servicios que no se ofrecen

La falta de empleados ha llevado a dejar sin realizar servicios como el de orientación laboral. La Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCA) cuenta con una trabajadora social gracias a un servicio externo y desde el área indican que serían necesarias entre 2 y 3 profesionales para atender las necesidades en materia de adicciones de San Vicente. El municipio también ha dejado de prestar el servicio de prevención de absentismo escolar y el motivo que esgrimen desde los servicios sociales es que, por falta de personal técnico, no se ha podido redactar el pliego de condiciones para adjudicar un servicio que se presta de forma externa al Ayuntamiento. Y se advierte de la necesidad de entre 2 y 3 trabajadores para poder trabajar en temas como el acoso escolar y la prevención de la violencia machista.

Los trabajadores exigen espacios para desarrollar actividades comunitaries an el centro. Y disponer de más oficinas para la atención primaria. básica. Y consideran necesario dos centros sociales que complementen al que hay, y piden que se incluyan en los plenos de remanantes. Desde el área apremian a aprobar las 18 nuevas plazas para poder suplir la falta dramática de personal.