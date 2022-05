La consulta sobre qué hacer en la rotonda de la carretera de Agost de San Vicente del Raspeig y el futuro de la fuente ha molestado a los grupos de oposición Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Ninguno de los tres entiende el sentido de esta consulta y advierte de que no es un asunto prioritario actualmente eliminar la fuente ornamental y sin uso desde hace años.

El consistorio ha dado a conocer esta semana el resultado de la consulta ciudadana realizada a través de un formulario online, en la que han participado 263 personas. El área promotora ponen el acento en que se ha dado participación ciudadana para conocer qué opina la ciudadanía y qué proyecto de los propuestos son los más adecuados para la zona. Y algo más del 50% de los encuestados se ha decantado por un proyecto con una rotonda en forma de trébol en el que el surtidor desaparecerá-

"No es una prioridad gastar dinero en este proyecto", explica el portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, que considera que no es representativa la participación, en un municipio que roza los 60.000 habitantes. Y advierte que es un proceso "al que no se le ha dado publicidad ni facilidades y de ahí la escasa participación". Pascual recuerda que la fuente es una infraestructura que costó mucho dinero y lamenta que ahora se vaya a realizar un anteproyecto, gastando dinero "en algo que probablemente no se va a ejecutar". El portavoz de Cs insiste que no es una prioridad para San Vicente y anima al equipo de gobierno "a solucionar otros problemas". A la vez, emplaza a realizar este proyecto cuando se desarrolle el proyecto cultural previsto en los terrenos de La Yesera, cuando también considera que debe hacerse la reordenación del tráfico, y no antes.

Para el portavoz del PP, Óscar Lillo, se ha generado una polémica de algo que no suponía ningún problema para nadie. "Es curioso que solo hayan votado 263 emails, que no personas" y advierte que su grupo pidió un informe sobre la seguridad jurídica de este proceso. Reclama al alcalde, Jesús Villar, y al edil de Parques y Jardines, Alberto Beviá, que manifiesten "qué quieren hacer con la fuente" ya que expone que ni la consulta ni la opinión del Consejo de Medio Ambiente "son vinculantes. El futuro de la fuente depende de lo que diga el equipo de gobierno y lo único que han hecho es crear polémica", critica.

El portavoz de Vox, Adrián García, pone el acento en la necesidad de que se desarrolle antes el proyecto cultural previsto en La Yesera. Y cree que el proceso de participación ciudadana ha resultado un fracaso ante los resultados obtenidos. Añade la necesidad de que se haga una reordenación del tráfico y que eso debe preverse cuando se desarrolle el proyecto cultural "si es que se hace", apostilla.

Un plano municipal que promociona la fuente

Mientras, una iniciativa vecinal sigue recogiendo firmas para exigir que la fuente no se elimine. Y uno de los promotores se manifestó en el último pleno, reprochando al alcalde que uno de los folletos municipales con el callejero de San Vicente promociona la fuente ornamental mientras se está planteando su desaparición.

Desde el grupo municipal de Compromís, su portavoz, Ramon Leyda, se desmarca de estos grupos y explica que su apuesta para la zona es "ofrecer a la ciudadanía un espacio sostenible de consumo energético y de agua, abriéndolo a las personas y con una reordenación del tráfico que dé sentido a la entrada del municipio". Compromís aboga por generar una nueva zona verde que consolide San Vicente "como una localidad amable y respetuosa con las personas".