Podemos ha reclamado la convocatoria del Consejo de Ciudad de El Campello, ya que alerta que se está incumpliendo su propio reglamento, ya que estipula que se reúna cada seis meses y este plazo ya se ha superado. Eric Quiles, edil de la formación morada, ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento en el que señala que el pasado noviembre, "después de dos años y medio de legislatura, se constituyó la primera sesión del Consejo de Ciudad de El Campello, pese a que en el reglamento del propio consejo se insta a que la primera sesión se deberá convocar dentro de los primeros 6 meses de legislatura".

Y ha recordado que "además no deben de pasar más de 6 meses entre una sesión ordinaria y la siguiente. Puesto que la primera y única sesión del Consejo de Ciudad de El Campello se realizó el 24 de noviembre de 2021", por lo que se ha sobrepasado el plazo límite para convocar sesión ordinaria. Por ello exige la "convocatoria del mismo de manera inmediata".

Quiles ha lamentado que no solo se han hecho modificaciones en este Consejo Ciudad que han reducido la participación, sino que tampoco se convoca en tiempo y forma, pese "a todos los problemas que tenemos en El Campello, como son el asfaltado de las calles, por qué tenemos edificios sin accesibilidad universal con siete ascensores inutilizados, por qué no se lleva a cabo el Plan de Movilidad Sostenible, no se impulsa un nuevo PGOU y también ante la campaña de verano, sin saber qué servicios se va a poder ofrecer al turista y al propio campellero, que lleva desde el inicio de la legislatura sufriendo las políticas de PP, Cs y Vox".

Asociaciones vecinales, sectores empresariales, sindicatos, colectivos culturales, educativos, juveniles y deportivos y partidos políticos con representación municipal integran el Consejo de Ciudad de El Campello, constituido el pasado noviembre bajo la presidencia del alcalde Juanjo Berenguer (PP). Según anunció entonces el Ayuntamiento, este órgano consultivo se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria, y con carácter extraordinario cuantas veces lo estimen una parte mínima de sus integrantes. En la sesión constitutiva María Nieves Rodríguez Ortega, representante de la zona norte, ha resultado elegida para el cargo de vicepresidenta.

Por la parte política, se han integrado como representantes de sus respectivas formaciones los portavoces de PP, Cs, Vox, PSPV, Compromís, EU, Podem y Red.