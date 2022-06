Conocer la historia y la cultura de otros países de primera mano ayuda a entenderles mejor. Un grupo de estudiantes de primero de Bachillerato del Instituto María Blasco de San Vicente del Raspeig lo saben bien. Han realizado un viaje a Finlandia dentro de un programa de intercambio Erasmus+. Sabían poco o nada de aquel país y han vuelto conociendo algo mejor a los fineses, su cultura, su historia, y creen entender mejor por qué, ante la amenaza rusa, han pedido formar parte de la OTAN.

Vuelven con una mochila llena de experiencias y con prejuicios derribados como que los "vecinos del norte" son más fríos y menos amigables. Están encantados con las experiencias vividas junto a chavales de su edad, 16 y 17 años que no por residir a miles de kilómetros, se diferencian mucho de ellos. Aunque advierten, hay mucho que aprender del sistema educativo de Finlandia. Como por ejemplo, la semana libre que tienen para poder preparar los exámenes. O los espacios de asueto que tienen los institutos: sillones, billares, futbolines. Y la tranquilidad con la que, aseguran, se toman las cosas y la forma de estudiar.

Los alumnos del María Blasco han participado en un proyecto en el que junto a estudiantes de Finlandia, Rumanía, Eslovaquia e Italia exponen eventos históricos de sus respectivos países y en el caso de los sanvicenteros hablaron de la influencia de Al-Andalus en el desarrollo de España. El estallido de la guerra en Ucrania les impidió viajar a Eslovaquia e hicieron su presentación online. Los profesores de Informática, Herminia Pastor, y de Historia, Julián Jiménez, les han acompañado y asesorado en esta aventura. El proyecto se lanzó en 2021 y se apuntaron una veintena de alumnos. Aquellos con mejor nivel de inglés y cuya carta de motivación más impresionó han sido finalmente quienes han participado: Indira, Alberto, Lucas, Luis, Timea y Marina. "Este proyecto ayuda a vertebrar Europa. Ahora nosotros entendemos mejor a los finlandeses", cuenta Hermi, "esta experiencia da a los alumnos un conocimiento de cómo se crea Europa y lo ves desde su punto de vista".

"Nos han contado su guerra civil, su papel en la II Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría", explica la profesora. Mientras los alumnos cuentan que con esta experiencia "te haces a la idea de cuál es su historia" y confiesan que lo han pasado tan bien que "volvería a repetir". A otra alumna le ha sorprendido la gente "siempre pensamos que la gente del norte es más fría y nos hemos encontrado a personas muy agradables. Estamos deseando que vengan el año que viene". El vínculo que se ha generado es fuerte y mantienen contacto a través de las redes sociales, porque hoy ya no hay distancias. Otro de los estudiantes reconoce que el intercambio cultural que ha supuesto esta experiencia le ha impresionado. Y quizá lo que más le ha chocado, el haber comprobado que chicos de su edad o un año más suelen independizarse. "Se emancipan muy jóvenes. Allí es raro que una persona de 25 años viva con sus padres", explica el profesor. Otra de las cosas que les ha llamado la atención es que "son muy patrióticos" y que el 90% de los jóvenes hace el servicio militar.

Aunque no vuelven deslumbrados, sí destacan que hay aspectos de la educación que les ha gustado. A los profesores "nos han contado el secreto del éxito de la educación finlandesa", explica Julián. Y Hermi apostilla que "la ley educativa es un folio por asignatura y eso facilita el acuerdo de mínimos. Allí la educación es muy importante". Añaden que además de ser gratuita los estudiantes disponen de becas. Considera que hay aspectos "que se podrían importar", pero otros no. ¿Están más preparados aquellos estudiantes? Los profesores aseguran no poder responder a esa pregunta. "Aquellos alumnos tienen menos prisa por hacer cosas, son más maduros, se toman las cosas con más calma y sosiego. Se toman un año sabático tras el bachillerato y luego van a la Universidad. La sociedad es muy diferente así que no sé hasta qué punto se pueden importar cosas", reconoce Julián.