Los Bonos Raspeig se vuelven contra el comercio de San Vicente

Los Bonos Raspeig se han convertido ahora mismo en la peor pesadilla de algunos de los comercios de San Vicente del Raspeig. La iniciativa para fomentar las compras en el comercio local que se puso en marcha el pasado mes de septiembre y hasta octubre está teniendo consecuencias inesperadas para algunos, especialmente para aquellos que tributan por el sistema de módulos. A la hora de hacer la declaración de la renta han descubierto que tienen que pagar porque la ayuda recibida del Ayuntamiento se considera una subvención recibida.

Los vendedores afectados no dan crédito y aseguran que nadie les informó de esta realidad. Explican que durante la campaña los compradores se llevaban el producto aprovechando el bono y que son los clientes los beneficiarios, y que ellos seguían asumiendo el mismo coste del producto y de hecho, tenían que adelantar la diferencia que no les pagaba el consumidor hasta que en diciembre el Ayuntamiento les abonó esa diferencia. Están contentos con el desarrollo de la campaña, porque efectivamente logró incrementar las ventas, pero advierten, cuando finalizó esta campaña se volvieron a ralentizar.

La Concejalía de Comercio e Industria puso en circulación 60.000 bonos por valor de 10 euros cada uno que gratuitamente podía solicitar cualquier persona hasta un máximo de 5 para consumir en los establecimientos locales adheridos. La única condición era que la compra debía ser como mínimo del doble del valor del bono. Y en aquel momento el alcalde, Jesús Villar, auguraba que "entre los 600.000 euros que aporta el Ayuntamiento y los 600.000 que gastarán las personas que consigan los bonos, los establecimientos de San Vicente van a recibir 1,2 millones de euros al margen de sus ventas ordinarias, una cuantía importante en esta situación complicada por la pandemia”. Y el concejal de Comercio, Alberto Beviá, ponía el acento en lo que esta campaña suponía de reactivación económica para ayudar al sector.

El resultado fue muy positivo y durante el tiempo que duraba la campaña las ventas se incrementaron en los comercios. Pero ahora, algunos tienen que pagar en la renta 6.000, 10.000 y hasta 15.000 euros por esta campaña. Y en algunos casos, como el de una comerciante sanvicentera, con el problema de que ahora asegura que no puede asumir los 4.000 euros que le reclama Hacienda. "Ese dinero es el beneficio de las ventas, no me han dado dinero de más porque si valían 100 euros yo he cobrado 50

La voz de alarma la ha dado la Asociación de Comerciantes de San Vicente, cuando ha comenzado a recibir llamadas de asociados que alarmados advierten de estos pagos y reclaman saber qué ha pasado y por qué nadie les advirtió lo que podía pasar. El presidente, Ignacio Berenguer, explica que están evaluando la situación porque "es realmente compleja". Considera que "el fondo de la cuestión radica en que los beneficiarios de los bonos han sido los consumidores, pero ahora resulta que los que deben tributar por esas ayudas son los comercios. Algo se ha hecho muy mal, por lo que el Ayuntamiento debería dar una explicación, del motivo por el que se ha hecho así, existiendo otras opciones menos gravosas para los comerciantes y, en su caso, poner una solución".

La técnico de la asociación, Sandra Bello, explica que la subvención de los Bonos Raspeig tiene como principales beneficiarios a los consumidores "porque el bono descuento se lo lleva el consumidor. El comerciante no se lleva un beneficio, lo que consigue es un aumento de las ventas". Bello adelanta que ya advirtió al área de Comercio que los comerciantes debían tener todas las garantías de que no saldrían perjudicados. "Cuando los sacaron les dije que llevaran cuidado para que no perjudicara a los comerciantes".

Bello explica que en el Ayuntamiento "han reconocido que está mal, pero que no pueden hacer nada". Y cree que San Vicente es el único de los ayuntamientos donde la subvención ha recaído en los consumidores, y explica que en una reciente reunión con 22 entidades de comerciantes así lo corroboró. "Nos sentimos engañados, está mal explicado, mal gestionado y mal ejecutado", critica, "veníamos de la crisis del covid, hacen una campaña para incrementar las ventas y ahora tienen que devolver el beneficio". Desde la asociación señalan que entre las opciones que tienen los perjudicados está en denunciar al Ayuntamiento y reclamar que rectifiquen y asuman que los beneficiarios de la subvención son los consumidores. "Y la asociación les va a apoyar", apunta. Aunque se siguen buscando soluciones. Lo que aseguran que les han dicho en Comercio es que "no se puede hacer nada".

Este diario ha recabado esta viernes la versión del área de Comercio donde aseguran no tener constancia de quejas y remitieron al martes cuando regrese de un descanso la jefa de servicio. Tampoco ha sido posible consultar la página web elaborada expresamente para los bonos, que se encuentra desactivada.

Afectados por los Bonos Raspeig

La dueña de una zapatería que aún no se ha repuesto del susto pide que "si el ayuntamiento lo ha gestionado mal que lo reconozca y lo arregle, porque ahora hay gente que lo va a pasar mal para pagar a Hacienda. No es una subvención para nosotros, que además hemos tenido que adelantar el dinero". Por su parte, el dueño de una tienda de electrodomésticos recalca que "he vendido mi producto a su precio y parece que el Ayuntamiento en lugar de hacer las declaraciones de subvención por cada comprador, que son muchos, ha hecho las de los comercios, que son menos y ahorra trabajo. Ya he pagado por el beneficio de las ventas y ahora pago también por la subvención. Lo que tengo que pagar es más de lo que he sacado con la campaña de bonos", explica incrédulo. Y reconoce que durante la campaña "vendí más, pero en Navidad se notó, compraron menos".

El grupo municipal popular se ha reunido con la asociación y tras conocer lo ocurrido ha pedido que se esclarezca la situación y consideran que la medida que era para ayudar a los comercios "se ha convertido en un problema porque algunos si hubieran sabido antes que tienen que soportar toda esa carga fiscal pues no se habrían presentado", declara el portavoz, Óscar Lillo. Reconoce que la medida de los bonos "era interesante" y beneficiosa y de hecho recuerda que hace poco ellos mismos han reclamado que se ponga en marcha otra campaña. Ahora exigen que se "corrijan los errores" de la anterior edición, tanto en el caso de la fiscalidad como en el retraso del pago al comerciante, ya que el Ayuntamiento le entrega la cantidad que deja de percibir por el descuento que se lleva el cliente con el bono. El portavoz del PP exige al equipo de gobierno que dé explicaciones "ante este caos que se está generando".