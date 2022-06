Dimite el concejal de Contratación de El Campello y aumenta la crisis en el gobierno municipal

El tripartito de El Campello se sigue resquebrajando lentamente y la imagen del municipio también. "Situación caótica", "bloqueo administrativo", "bloqueo institucional", "situación dramática que afecta a los servicios básicos del Ayuntamiento"... son algunos de los calificativos del primer teniente de alcalde, Julio Oca, de Ciudadanos, sobre el estado del Ayuntamiento.

El grupo municipal de Cs en El Campello ha "celebrado" sus tres años en el equipo de gobierno tripartito junto a PP y Vox denunciando públicamente la parálisis en la que se encuentra el municipio por la "mala gestión" y advirtiendo a los ciudadanos de la "caótica situación" en la que está sumido. Y para solucionarla, piden el paso atrás del "capitán del barco", el alcalde Popular Juanjo Berenguer, cuya sombra ha estado presente en los reproches de su socio de gobierno.

La realidad en El Campello son los "socavones en la calzada, los ascensores parados, las fuentes vacías por falta de cloro, el camión del saneamiento parado, sin grúa municipal durante dos meses, el Plan Edificant congelado, sin materiales de construcción, afectando directamente al mantenimiento de la vía pública, de nuestros colegios e incluso, si no se remedia esta situación, provocará que no enterremos a nuestros difuntos", denuncia Oca.

El portavoz alerta de servicios a medias o sin hacer, de tener un presupuesto municipal irreal que no alcanza a realizar las tareas mínimas, carencia de personal, insultos a trabajadores... Y en este clima enrarecido y crispado, el concejal de Contratación, Javier Giner, que apenas lleva cinco meses en el cargo, ha dicho adiós. Dos horas antes de la comparecencia de prensa para hacer el balance de la situación del municipio presentaba su renuncia "por motivos personales y familiares". El portavoz Julio Oca y la concejal Mercedes Pairó, le han agradecido varias veces estos meses de trabajo y lucha por resolver la difícil, y “kafkiana” situación que se ha encontrado en el Ayuntamiento. Para Oca, detrás de su marcha está el no poder sacar adelante buena parte del trabajo y aportar soluciones "no porque no quiera, sino porque no le dejan". A la vez, apremia al alcalde a hacer lo mismo porque a su juicio "no tiene sentido que personas como Javier Giner, por coherencia y sentido del respeto a la ciudadanía, abandonen la política y usted, máximo dirigente de este municipio, permita, consienta y se abstraiga de la responsabilidad que le es inherente a su cargo".

Con su marcha, el edil ha evitado abstenerse en la votación del pleno que se celebra este miércoles y dejar en evidencia a su grupo, que votará a favor de inyectar 415.000 euros al servicio de basura, caducado y que necesita con urgencia maquinaria como la que tiene que limpiar la arena de la playa.

Varias veces, el portavoz de Cs ha justificado que su balance tiene por objetivo "dar la cara" ante los ciudadanos. Y a la vez informar "de la caótica situación del municipio". Oca ha denunciado "un bloqueo administrativo que tiene paralizados los servicios más elementales y básicos, de primera necesidad, en El Campello, y que ya han causado y causarán daños, en algunos casos irreparables, para el bienestar y futuro de nuestra ciudadanía". Sobre el pleno extraordinario del miércoles justifica que se va a tratar la actualización de los sueldos de los trabajadores de la limpieza, la adquisición de un camión de carga lateral para la recogida de basura y la de dos máquinas para la limpieza de las playas. "Ha de saber la ciudadanía, que Cs advirtió en el 2021 que este verano no tendríamos máquinas limpiadoras para nuestras playas porque de las tres existentes dos estaban rotas y una sólo podía limpiar arena seca, pero no la húmeda, y con más de 25 años a sus espaldas, también podía morir. Y aquí nos vemos, en un pleno extraordinario, corriendo, urgente, para dar salida a una situación conocida, avisada, insostenible" e ironiza que "si las playas mañana se pueden limpiar será gracias al alcalde y si no será por la mala gestión de Julio Oca”. Y aclara "sepan que no; se podrán limpiar por nuestro trabajo y empeño".

No se ha olvidado del proceso judicial que afecta al actual y al anterior alcalde y a tres exconcejales de Infraestructuras; y lamenta que se están buscando responsabilidades en los técnicos municipales. Oca asegura desconocer la situación real del Ayuntamiento. "Estamos en una situación de emergencia que implica que se tomen decisiones ágiles y contundentes. Decisiones que, hasta el día de hoy, el alcalde, Juanjo Berenguer, del Partido Popular, no ha tomado". Le pide al alcalde que dimita y dé paso a alguien "dialogante y capaz de tomar decisiones sin miedo".

Destinar un millón a servicios básicos "infradotados"

Arremete contra la concejala Popular de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, y se pregunta por qué El Campello sólo tiene cuatro electricistas para las necesidades de 30.000 habitantes, "por qué todos los operarios de las brigadas de servicios y mantenimiento, caben juntos en un cuarto mediano, y por qué cuando se les pregunta, la culpa es de Julio Oca. Esto se acabó", espeta el portavoz y edil de Infraestructuras, Servicios, Limpieza, Mantenimiento, Parques y Jardines, Playas e Infraestructura. Y añade que los ciudadanos deben saber "que más de la mitad del presupuesto municipal se invierte en pagar salarios y productividades, que en muchos casos, no revierten en la mejora del municipio". Señala que hace seis años eran de 300.000 euros y actualmente ascienden a un millón de euros y pide que se destinen a partidas para servicios básicos que actualmente están infradotados. Oca expone "que se ven reflejadas inmediatamente en las deficiencias existentes en la calle: socavones, saturación de la red de saneamiento, falta de iluminación, ascensores parados, jardines y parques descuidados, edificios y aceras no accesibles".

Del dinero de remanentes para gastar, explica que no va a haber tiempo para poder invertirlo, ya que las obras tienen que estar empezadas antes del 31 de diciembre. La propuesta de Cs es tomar una solución de emergencia "pedir asesoramiento, auditoría, tutela, arbitrio de un organismo o entidad externa que ayude al Ayuntamiento a dictar las medidas necesarias para desbloquear de una vez por todas la gestión y sean de obligado cumplimiento por todos los empleados de la Corporación Local".

"Renunciar ha sido sensato"

Ante esta situación, la concejal de Compromís, Adriana Paredes, ha declarado que "seguramente, renunciar al acta sea la decisión más sensata tomada por un miembro de este equipo de gobierno irresponsable. Ya es el segundo regidor de contratación que abandona el barco en medio de un panorama desolador donde no salen adelante contratos tan necesarios para el municipio como el de la recogida de residuos, el de mantenimiento de calles o reparación de ascensores". La edil cree que es consecuencia "de un PP sin proyecto de pueblo e incapaz de gestionar la casa consistorial con sus socios de Cs y Vox, y de una denuncia de EU que ha atemorizado y ha dejado prácticamente sin herramientas hasta que no se resuelva a funcionarios competentes para resolver problemas del día a día".