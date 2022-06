Las cúpulas de PP y Cs han valorado de forma distinta esta ruptura del ejecutivo de El Campello, aunque ninguno ve posible que salga adelante la moción de censura que el PSOE plantea. Cs de la Comunidad Valenciana ha criticado el cese unilateral de sus ediles en un comunicado, aunque su coordinador en Alicante, el diputado Javier Gutiérrez, ha reconocido que tras la rueda de prensa del martes, cuyo contenido desconocían en la provincial, quedaba ya poco margen y la situación "tenía difícil solución. No era voluntad de Cs provincial romper el pacto, hemos estado luchando para que en El Campello imperara la cordura". Y Gutiérrez también ha destacado que su partido tiene "líneas rojas", por lo que no apoyará un cambio de gobierno con Compromís, que es fundamental, o Podemos. Y dada la aritmética de El Campello, con la mayoría absoluta en 11 ediles, no podría salir adelante sin los naranjas o Compromís, que tienen cada uno 3 concejales. El PSOE tiene 4, EU 1, Podemos 1 y la plataforma vecinal Red 1. El PP tiene 7 y 1 Vox 1.

Por su parte el vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha manifestado respecto a esta ruptura y si puede tener efectos en otras instituciones que "lo de El Campello es algo muy excepcional que se produce más por la situación personal de un concejal, que por un problema PP-Cs. Llevamos así 14 o 15 meses, con crisis constantes de Julio Oca con el alcalde. Y al final ha acabado con este desenlace, y por lo tanto yo creo que eso no va a afectar a otros lugares porque al final aquí lo que había eran posicionamientos personales y no posicionamientos de partido". Así mismo, respecto a una posible moción de censura respalda por Cs en El Campello, ha manifestado que "no creo que Cs aprobase una moción con IU y Compromís", aunque hay que recordar que en Orihuela se ha llevado a cabo un cambio de Alcaldía gracias a Cs, que se alió con PSOE y una marca blanca de Podemos, pese a contar con el rechazo de la cúpula naranja. En cuanto al comunicado de la cúpula autonómica de la formación naranja, explica que "no estamos de acuerdo con la decisión del alcalde. Ciudadanos siempre ha garantizado la estabilidad del gobierno de El Campello, con el objetivo de dotar de estabilidad a la gestión municipal y que todo ello redunde en el bienestar y calidad de vida de los vecinos. Desde Cs siempre hemos mostrado lealtad, hemos trabajado por los vecinos, que es a quienes nos debemos porque han depositado su confianza en nosotros. Hemos sido propositivos desde el principio de legislatura y hemos demostrado una gestión responsable, eficaz y estable. Cs es garantía de gobernabilidad, nos debemos a los vecinos y vamos a seguir velando y trabajando por defender sus intereses". Recuerda que "desde el principio de la legislatura, Cs hemos apostado por el máximo diálogo con nuestro socio de gobierno, hemos sido prácticos y propositivos, proponiendo soluciones que evitaran el colapso de la gestión municipal a la que nos estaba abocando el alcalde, pero el equipo del PP ha optado por expulsar a quienes siempre hemos actuado desde la lealtad y la responsabilidad. El PP, con la decisión que ha adoptado hoy de expulsar a Cs del equipo de gobierno, traiciona la voluntad de todos los vecinos, expresada con sus votos de manera democrática en las últimas elecciones. No podemos pasar por alto que tenemos a un alcalde perseguido por la justicia, para quien los tribunales piden hasta 13 años -de inhabilitación- por fraccionamiento de contratos. El Campello sabrá valorar la lealtad y la responsabilidad de Cs, que hasta el último momento ha velado por la estabilidad del municipio y por realizar una gestión eficaz y rigurosa en las áreas de las que era responsable".