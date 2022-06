Por tercer año consecutivo San Vicente no tendrá "24 Horas Deportivas", pese a que ahora ya no existen restricciones por la pandemia. El Partido Popular ha denunciado este jueves la imprevisión del equipo de gobierno formado por PSOE, EU y Podemos, que deja a San Vicente sin esta arraigado evento deportivo de la localidad, que se venía celebrando habitualmente durante este próximo fin de semana de junio. El inicio de la realización de las 24 Horas Deportivas en San Vicente, se remonta a mediados de la década de los 80, y tras dos años de parada forzosa por la pandemia, celebraría su XXXV edición.

El edil de Deportes, David Navarro (Podemos), ha confirmado que "efectivamente, este año finalmente no se realizarán las 24 Horas, a causa de que hemos tenido que postergar para otras fechas la realización de diferentes eventos que estaban programados en el primer trimestre del año, debido a las limitaciones que dicho periodo marcaba la pandemia. Es por ello que al haberse comprimido el mismo número o mayor de eventos en un periodo de tiempo muy inferior al habitual, ha habido una acumulación de eventos".

Navarro ha añadido que "por ello desde el equipo técnico de la concejalía de Deportes se estudió con detenimiento el asunto en cuestión y se decidió que lo más razonable y coherente, debido a la cantidad de eventos que se iban a realizar por un lado y que no hubiera solapamiento de los mismos, era no hacerlas este año y buscar un nuevo formato más atractivo de las mismas para el año que viene".

En cambio, desde el PP su portavoz Óscar Lillo ha manifestado que "este es otro gran ejemplo de falta de planificación y gestión del equipo de gobierno. Un evento tan consolidado en San Vicente como son las 24 Horas Deportivas, que este año cumplirían 35 años, indudablemente dejando al margen los dos años que no se han podido celebrar por la situación pandémica, debería haber constituido un motivo con el suficiente peso como para poner todo el empeño en celebrarlas este año de una forma especial. Al parecer la mejor opción para quienes gobiernan es no hacerlas”.

El PP ha recordado que "las 24 horas deportivas en San Vicente, se venían realizando desde mediados de la década de los 80, y al menos en las últimas ediciones, siempre el segundo fin de semana de junio. Las últimas en celebrarse fueron las de 2019. Estaban consideradas como una cita referente dentro del calendario deportivo local, además suponer un atractivo de cara a deportistas de localidades vecinas e incluso de la provincia, ha contado en algunas ediciones con deportistas relevantes, etc. además de convertirse en un recurso para dinamizar el comercio y la hostelería sobre todo de esa zona de la localidad, pero al parecer este año nos quedaremos esperando”.

Lillo ha apuntado que "es destacable, aunque no de forma positiva, el paso de tres concejales de Deportes por este área desde que se disputaron las últimas en 2019. Esperamos con curiosidad qué tipo de manida justificación nos van a dar en esta ocasión. Tampoco nos sirve, ni a nosotros, ni mucho menos a los vecinos y deportistas, la de que el último concejal de Deportes pueda alegar, que después de cuatro meses en el cargo, a aún no le ha dado tiempo a ponerse al día en la concejalía. A lo largo de las 34 ediciones anteriores se han idos sucediendo distintas corporaciones, de uno u otro color político, y hasta el momento no había existido ningún problema”.

Los populares consideran que "lo único que reflejan estos hechos, o más concretamente, la falta de ellos, es el desinterés por parte del equipo de gobierno que se desprende de todo este asunto. Da la sensación de que muchas eventos se realizan simplemente por cubrir el expediente. No sabemos si es que no saben, no quieren o su falta de capacidad no les da para más, pero la única realidad a día de hoy, es que la inacción e inoperancia de Villar y su equipo de desgobierno, hacen que San Vicente se quede, por el momento en su fecha habitual, sin la XXXV edición de las 24 Horas Deportivas”.