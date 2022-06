El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado este viernes la retirada de parte de las algas que se acumulan en la playa de l'Almadrava, después de que los vecinos se hayan movilizado para denunciar que no pueden bañarse al haber acumulaciones de hasta medio metro. Operarios municipales y personal de la empresa FCC han comenzado los trabajos a primera hora para amontonar las algas, para proceder este sábado a su retirada, para así despejar la zona y posibilitar el baño a los usuarios. A pesar de esta actuación, fuentes vecinales han alertado que la intervención es "completamente insuficiente", calificándola de "tomadura de pelo". A este respecto desde el Consistorio han explicado que no se trata de una actuación puntual, sino que se va a revisar cada semana su estado para ir retirando lo que sea posible, y se va a estudiar el uso de maquinaria de menor tamaño para acceder a zonas a las que no se ha podido llegar este viernes con la maquinaria pesada, al ser muy estrecha la cala en algunos puntos.

Del mismo modo este sábado camiones y palas accederán a la cala del Morro Blanc, en la Coveta Fumà, para retirar los residuos acumulados, y el lunes arrancarán los trabajos para seguir despejando la zona de baño de las toneladas de posidonia acumuladas tras los últimos temporales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. ¿Dónde está la arena de l'Almadrava de El Campello? El nuevo concejal de Playas, Rafa Galvañ (PP), que tomó posesión del cargo este jueves, ha realizado una inspección a ambos parajes, y ha ultimado el calendario de actuaciones, que ha ordenado con carácter inmediato atendiendo las demandas vecinales. De cualquier forma, el anterior titular, el edil de Cs Julio Oca, informó a este medio hace unos días que esta semana se procedería a la retirada de las algas. Galvañ ha mantenido encuentros con representantes vecinales, que le han pedido más actuaciones para dejar playas y calas en perfecto estado de revista, y han arrancado el compromiso de que la empresa concesionaria del servicio de limpieza realizará seguimientos semanales para evitar que se sigan acumulando algas. El Ayuntamiento ha insistido en que "se limpiará cada semana según se pueda rescatar algas", recordando que "las máquinas no pueden entrar en agua". Los técnicos han destacado que en ambas zonas de baño existen unos tramos en los que la maquinaria pesada tiene dificultades para acceder, bien por la inestabilidad del terreno en el que se acumulan algas y arena, bien por la estrechez de la zona seca. Para ello se estudia la utilización de otros vehículos más ligeros, con los que se intentará despejar la totalidad de restos acumulados. La jornada ha incluido también una visita al Rincón de la Zofra, donde se ejecutan también trabajos, ya programados, de retirada de algas acumuladas. Por su parte fuentes vecinales han denunciado que la limpieza realizada ha sido completamente insuficiente, lamentando que "solo han removido la parte central de la playa, dejando toda la parte sur, hacia la Illeta, sin limpiar, porque dicen que no cabe la maquinaria. Vamos a seguir con las movilizaciones hasta que dejen en condiciones l'Almadrava". El Ayuntamiento ha manifestado a este medio su compromiso para limpiar toda la zona, pese a que en el tramo sur, al igual que en la parte norte, está prohibido el baño por el peligro de desprendimientos desde hace años, y se supone que solo hay disponible una pequeña franja de 50 metros en la parte central sin riesgo.