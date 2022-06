El tripartito de El Campello: una ruptura en diferido

El polvorín de El Campello ha estallado con 15 meses de retraso. Ha sido un mecha lenta, demasiado, porque no tenía solución, era un ejecutivo moribundo, roto, que ha alargado inútilmente su vida, dejando un reguero de nuevos problemas y un Ayuntamiento paralizado, a menos de un año para las elecciones, con unos presupuestos prorrogados de 2020 que hacen aguas por todas partes para atender las necesidades del municipio. Deja un equipo de gobierno en franca minoría, que pasa de 11a 8 ediles. Y con el fantasma de una moción de censura que lleva rondando desde marzo de 2021, pero que no parece que pueda salir adelante.

Esta semana el alcalde Juanjo Berenguer (PP) ha expulsado del ejecutivo a Cs, coincidiendo casi con el tercer aniversario de la puesta en marcha del fallido tripartito que compartían con Vox. Y para que haya tenido que saltar por los aires la espoleta ha sido un hecho insólito, que el edil de Contratación, el naranja Javier Giner, no haya querido firmar la propuesta del portavoz de su partido Julio Oca, como edil de Servicios, para pagar el sobrecoste de la recogida de la basura y limpieza, debido a los reparos de su área e Intervención por estar caducado el contrato desde hace año y medio. Giner, tras solo cinco meses en el cargo, anunció el martes su renuncia para no tener que votar diferente a su grupo municipal en el pleno del miércoles, en una rueda de prensa en la que Cs pidió la marcha del alcalde por la situación «caótica» que vive el Consistorio. Esto no dejaba más margen de maniobra a Berenguer que echarlos al día siguiente tras el pleno, perdiendo la ocasión los naranjas de haberse ido por su propia voluntad el día antes, junto a su compañero.

Desde el pleno de marzo de 2021 en el que Cs votó en contra de la subida del agua y denunció presiones por parte del primer edil, lo que era ya un secreto a voces, las grandes discrepancias entre populares y naranjas, se han convertido en una fractura total, con constantes choques, desplantes, acusaciones, contactos para una moción de censura por parte de los liberales e invitaciones del PP para que se fueran del ejecutivo. Parecía que los naranjas solo se iban si los echaban, y el PP no estaba por la labor de darles ese gusto, a pesar de no hablarse y convertirse las concejalías de Cs en entes al margen del resto de áreas populares. Cada uno por su lado, y el Ayuntamiento sin barrer, y encima con una pandemia por medio.

El PP está convencido que puede reactivar el Ayuntamiento mientras el PSOE por fin se postula para liderar un relevo

La salida de Giner solo se puede enmarcar dentro la inseguridad jurídica que se ha generado en el Ayuntamiento por la instrucción del alcalde de 2020 por la que ya no hay supervisión previa de Intervención, Contratación y Secretaría para la formalización de contratos menores, por el temor a fraccionamiento de contratos... y por el procesamiento de los dos últimos alcaldes -incluido Berenguer-, tres exediles y una funcionaria, jefa de servicio, por una denuncia de EU por supuestamente trocear dos contratos durante ocho años en lugar de sacarlos a licitación pública, que pone de manifiesto que no se hacían las cosas bien. Hay pánico a ser el siguiente.

El miedo ha hecho que no se firmen contratos menores para temas tan básicos como comprar cloro -se han vaciado las fuentes ornamentales- o materiales para parchear socavones, reparar seis ascensores precintados de edificios públicos, problemas con la red de saneamiento, la grúa municipal ha estado dos meses sin servicio... y solo es la punta del iceberg. Funcionarios e incluso ediles no han querido poner su firma por temor a acabar imputados. Esto, unido al cuello de botella de Contratación para sacar a licitación contratos y la falta de partidas para ello, con unas cuentas obsoletas, dejan un panorama desolador. Y todo pese a tener 40 millones ahorrados en el banco. Y cada año superávits millonarios que apenas se reinvierten porque la liquidación se cierra en junio y tiene que ejecutarse en el mismo año.

El alcalde se ha mostrado seguro de sacar al Ayuntamiento de este bloqueo, ya que atribuye la situación a la mala gestión e incapacidad de Cs, ya que las áreas con más problemas estaban en manos de los liberales, en especial Servicios, Infraestructura Pública, Parques y Jardines y Playas. En cambio los naranjas denuncian el bloqueo de los contratos menores y la infradotación de sus partidas, algunas básicas como mantenimiento o saneamiento, impiden poder atender todas las necesidades. El tiempo dirá quién tenía razón. Y en los próximas semanas desembarcan miles de turistas en El Campello que van a disparar las necesidades para un Consistorio que lleva meses atenazado. Más madera.

Mucho trabajo por delante

La labor por delante es ingente, ya que la salida de Cs deja el ejecutivo con solo siete concejales para repartirse todas las áreas. La regidora de Vox María José Sañudo, la octava edil que queda en la nave, se mantiene en la Junta de Gobierno pero sigue sin concejalías. Pese a que al principio de mandato Berenguer no descartaba dar algún área a Vox una vez se hubiera «rodado» en el Ayuntamiento, ni quedándose ahora con tres ediles menos la formación de ultraderecha recibe competencias. Ya veremos qué pasa tras las elecciones del año que viene. Y si sigue al frente del PP Berenguer, ya que está procesado por la denuncia de EU. La Fiscalía pide para él 13 años de inhabilitación por prevaricación administrativa y el escrito para la apertura de juicio oral podría estar al caer. El alcalde ha asegurado que no se va, pero de confirmarse que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados, la presión puede ser insoportable. Y por otra parte, el PP campellero no parece preparado para reemplazar al que ha sido su capitán los últimos 11 años.

Cambio de gobierno

En cuanto a la moción de censura, el PSOE, por fin, ha dado un claro paso al frente tras meses agazapado. Su portavoz Vicent Vaello invitó en el pleno del miércoles a Cs a respaldar un cambio de gobierno, se dejó ver frente al Ayuntamiento tras el cese de los naranjas para hacer declaraciones y se han reactivado los contactos.

Pero es casi imposible que pueda fructificar. No solo por el rechazo de la cúpula naranja a un pacto que incluyera a Compromís -votos claves- o Podemos, una traba que por ejemplo en Orihuela su grupo municipal se ha saltado hace unas semanas facilitando un cambio de gobierno con el apoyo de una marca de Podemos. Sino porque las relaciones entre los grupos municipales de naranjas y Compromís son pésimas, pese a que en noviembre esta última formación no se cerraba en banda a una moción de censura. Cs intentó sin éxito reprobar en abril al portavoz valencianista, Benjamí Soler, por un tema muy menor, después de que a su vez PP y Cs tumbarán hace un año el intento de reprobación a la concejal liberal Mercé Pairó por parte de la oposición, por un altercado con la Asociación de Mayores. Es más, Soler manifestó esta semana que «la solución nunca podrá venir de aquellos que son parte del problema», en referencia a PP y Cs, y quizá también EU, a la que Compromís también responsabiliza en parte del caos del Ayuntamiento por su denuncia que ha llevado al borde del banquillo de los acusados también a su portavoz, cuyo futuro político también es incierto por ello. Las relaciones entre valencianistas y EU tampoco son nada boyantes. Y hay que recordar que Soler, cuando ostentaba la Alcaldía en el anterior mandato, no le tembló la mano a la hora de echar a EU de su gobierno a los cuatro meses de estrenar su cuatripartito. A Berenguer le ha costado tres años.